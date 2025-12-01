Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Un nouveau Costco ouvre cette semaine à Québec et il est différent des Costco réguliers

Tu y retrouveras des items qu'il n'y a pas dans les autres entrepôts!

Un Costco de Saint-Hubert.

Un nouveau Costco Pour l'entreprise ouvre cette semaine à Québec et il est différent des Costco réguliers.

Google Maps
Éditeur Junior, Nouvelles

Cette semaine marque un tournant pour la population de la région de Québec, puisque la capitale nationale acceuillera son tout premier entrepôt Costco Pour l'entreprise, un concept unique qui risque de transformer ta façon de magasiner.

À lire également : Costco va bientôt changer ses heures d'ouverture et ça va impacter ta routine

Après Montréal et Saint-Hubert, c'est maintenant au tour de Québec de profiter de ce format spécial d'entrepôt Costco. Contrairement à ce que peut laisser croire son nom, ce type de succursales est ouvert au public.

Installé dans le quartier Duberger–Les Saules sur la rue du Marais, cet immense magasin débarque dans l'ancien Réno-Dépôt et ouvrira ses portes dès ce vendredi 5 décembre.

Si tu penses que les Costco réguliers proposent déjà des formats généreux, prépare-toi à être épaté.e. Les Business Centre vendent carrément en barils, en palettes et en formats géants qu'on ne voit nulle part ailleurs. On parle de meules complètes de Parmigiano Reggiano, de gallons de Nutella et de barils d'huile d'olive!

Meule de parmesan du Costco. Droite : Des barils d'huile d'olive.

Environ 70 % des produits qu'on y trouve sont exclusifs à ce type de succursale. C'est conçu principalement pour les restaurateurs, hôteliers, propriétaires de dépanneurs et traiteurs qui ont besoin d'acheter en très grandes quantités. Mais soyons honnêtes : si tu as une grande famille ou que tu aimes faire des réserves, cet endroit risque de devenir ton nouveau paradis.

Cette semaine, tu pourras donc découvrir des milliers d'articles impossibles à trouver dans les magasins Costco traditionnels. Des formats professionnels accessibles à toute la population, des heures d'ouverture pratiques et une expérience de magasinage complètement différente t'attendent.

Des gallons de Nutella vendus au Costco Pour l'entreprise.

L'établissement sera situé au 999, rue du Marais, dans le secteur Duberger–Les Saules. Facile d'accès et avec un immense stationnement, c'est l'endroit idéal pour faire le plein de provisions.

Québec rejoint donc enfin le club très sélect des villes québécoises qui ont la chance d'avoir un Costco Pour l'entreprise. Après des années d'attente, les résident.e.s de la capitale peuvent maintenant magasiner comme les Montréalais.e.s!

Costco Pour l'entreprise de Québec

Quand : Vendredi 5 décembre 2025

Où : 999, rue du Marais, Québec, QC

Heures d'ouverture prévues : 7 h à 18 h du lundi au samedi, 9 h à 18 h le dimanche

Accès : Ouvert au public avec une carte de membre Costco régulière

Site web officiel de Costco Pour l'entreprise

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

