Un nouveau Costco ouvre cette semaine à Québec et il est différent des Costco réguliers
Tu y retrouveras des items qu'il n'y a pas dans les autres entrepôts!
Cette semaine marque un tournant pour la population de la région de Québec, puisque la capitale nationale acceuillera son tout premier entrepôt Costco Pour l'entreprise, un concept unique qui risque de transformer ta façon de magasiner.
À lire également : Costco va bientôt changer ses heures d'ouverture et ça va impacter ta routine
Après Montréal et Saint-Hubert, c'est maintenant au tour de Québec de profiter de ce format spécial d'entrepôt Costco. Contrairement à ce que peut laisser croire son nom, ce type de succursales est ouvert au public.
Installé dans le quartier Duberger–Les Saules sur la rue du Marais, cet immense magasin débarque dans l'ancien Réno-Dépôt et ouvrira ses portes dès ce vendredi 5 décembre.
Si tu penses que les Costco réguliers proposent déjà des formats généreux, prépare-toi à être épaté.e. Les Business Centre vendent carrément en barils, en palettes et en formats géants qu'on ne voit nulle part ailleurs. On parle de meules complètes de Parmigiano Reggiano, de gallons de Nutella et de barils d'huile d'olive!
Environ 70 % des produits qu'on y trouve sont exclusifs à ce type de succursale. C'est conçu principalement pour les restaurateurs, hôteliers, propriétaires de dépanneurs et traiteurs qui ont besoin d'acheter en très grandes quantités. Mais soyons honnêtes : si tu as une grande famille ou que tu aimes faire des réserves, cet endroit risque de devenir ton nouveau paradis.
Cette semaine, tu pourras donc découvrir des milliers d'articles impossibles à trouver dans les magasins Costco traditionnels. Des formats professionnels accessibles à toute la population, des heures d'ouverture pratiques et une expérience de magasinage complètement différente t'attendent.
L'établissement sera situé au 999, rue du Marais, dans le secteur Duberger–Les Saules. Facile d'accès et avec un immense stationnement, c'est l'endroit idéal pour faire le plein de provisions.
Québec rejoint donc enfin le club très sélect des villes québécoises qui ont la chance d'avoir un Costco Pour l'entreprise. Après des années d'attente, les résident.e.s de la capitale peuvent maintenant magasiner comme les Montréalais.e.s!
Costco Pour l'entreprise de Québec
Quand : Vendredi 5 décembre 2025
Où : 999, rue du Marais, Québec, QC
Heures d'ouverture prévues : 7 h à 18 h du lundi au samedi, 9 h à 18 h le dimanche
Accès : Ouvert au public avec une carte de membre Costco régulière
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.