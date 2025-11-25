Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en décembre 2025

Des aides financières qui tombent à point pour les Fêtes.

De l'argent canadien.

Plusieurs prestations seront versées aux Québécois en décembre 2025, dont la Sécurité de la vieillesse.

Stefan Malloch| Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le mois de décembre arrive avec son lot de dépenses des Fêtes, mais aussi avec plusieurs versements gouvernementaux et crédits fiscaux qui viendront renflouer les portefeuilles des Québécois.es. Ces soutiens financiers sont notamment distribués par Revenu Québec, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Retraite Québec.

À lire également : L'inflation grimpe encore au Canada et le Québec est officiellement la pire province

Que tu sois célibataire, en union de fait, parent ou retraité.e, ces montants peuvent vraiment alléger ton budget en cette période coûteuse de l'année, surtout avec l'achat des cadeaux et les repas festifs qui s'accumulent.

Si tu ne l'as pas encore fait, opte pour le dépôt direct sans tarder. C'est la méthode la plus rapide et sécuritaire pour recevoir tes paiements directement dans ton compte bancaire, sans dépendre du courrier ou risquer qu'un chèque se perde en route.

Sécurité de la vieillesse

La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) constitue un versement mensuel assuré pour toutes les personnes de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions de résidence canadienne. Pas besoin d'avoir un historique de travail — c'est un filet de sécurité financier de base offert aux aîné.e.s du pays.

Bonne nouvelle : les montants ont été ajustés à la hausse de 0,7 % ce trimestre pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie selon l'Indice des prix à la consommation.

Montants mensuels pour décembre :

  • Environ 740,10 $ par mois si tu as entre 65 et 74 ans
  • Environ 814,11 $ par mois si tu as 75 ans et plus

Le savais-tu? À partir de 75 ans, tu bénéficies automatiquement d'une bonification de 10 % pour t'aider à absorber les frais additionnels qui accompagnent souvent un âge plus avancé.

Pour confirmer ton admissibilité et consulter tes paiements, rends-toi dans Mon dossier pour les particuliers sur le portail de l'ARC et dans Mon dossier pour les citoyens sur celui de Revenu Québec.

Date de versement : 22 décembre 2025

Clique ici pour tous les renseignements sur la Sécurité de la vieillesse.

Régime de rentes du Québec

Le Régime de rentes du Québec (RRQ) garantit un revenu de base aux personnes qui ont travaillé au Québec une fois qu'elles atteignent la retraite. La rente débute normalement à 65 ans, mais tu peux la réclamer dès 60 ans (moyennant une réduction) ou la différer jusqu'à 72 ans (pour une augmentation).

Montants mensuels maximaux en fonction de l'âge de la demande :

  • À 60 ans : 917,12 $ par mois
  • À 65 ans : 1 433 $ par mois
  • À 72 ans : 2 275,60 $ par mois

Le montant que tu reçois dépend directement des cotisations que tu as versées tout au long de ta vie active. Par exemple, si tu as gagné 71 300 $ durant l'année d'imposition et que tu demandes ta rente à 65 ans, tu pourrais obtenir jusqu'à 17 196 $ par année.

Astuce pratique : Si tu travailles encore après 65 ans, tu peux choisir de ne plus contribuer au RRQ. Ton employeur arrêtera également ses versements, ce qui fera augmenter ton revenu net.

Date de versement : 30 décembre 2025

Toute l'information sur le RRQ est disponible ici.

Allocation canadienne pour enfants (ACE)

L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un programme fédéral conçu pour soutenir les familles dans les frais liés à l'éducation et au bien-être de leurs enfants. Si tu es le parent ou la personne responsable d'un enfant de moins de 18 ans, tu pourrais y avoir droit.

Le montant varie selon l'âge de ton enfant et ton revenu familial net, et peut grimper jusqu'à près de 8 000 $ annuellement. Voici les plafonds maximaux si ton revenu familial est sous 37 487 $ :

  • 7 997 $ par an (666,41 $ par mois) pour un enfant de moins de 6 ans
  • 6 748 $ par an (562,33 $ par mois) pour un enfant de 6 à 17 ans

Dès que ton revenu dépasse ce montant, les sommes versées baissent progressivement.

Cas particulier de garde partagée : Si vous partagez la garde selon un ratio d'au moins 40 %/60 %, chacun des parents reçoit exactement la moitié du montant établi selon son propre revenu familial net.

À retenir : Pour toucher l'ACE, tu dois avoir soumis une preuve de naissance et remplir ta déclaration de revenus chaque année, même si tu n'as aucun revenu à déclarer.

Date de versement : 12 décembre 2025

Consulte ce lien pour tous les détails sur l'Allocation canadienne pour enfants.

Crédit d'impôt pour solidarité

Le crédit d'impôt pour solidarité est une aide automatique versée par Revenu Québec aux personnes dont le revenu est modeste. Si tu y es admissible, tu as normalement reçu un avis de détermination précisant ton montant pour la période allant de juillet 2025 à juin 2026.

La fréquence des versements dépend du montant total de ton crédit :

  • 240 $ ou moins : un seul versement (déjà reçu en juillet)
  • Entre 241 $ et 799 $ : versements trimestriels (rien en décembre, prochain en janvier)
  • Plus de 800 $ : paiements mensuels jusqu'en juin 2026

Pour y avoir droit, ton revenu ne doit pas excéder 63 259 $ si tu es seul.e ou parent unique, et 68 992 $ si tu es en couple.

Date de versement : 5 décembre 2025

Trouve tous les renseignements sur le Crédit d'impôt pour solidarité ici.

Programme Allocation-logement

Ton loyer gruge une grosse partie de ton budget? Le programme Allocation-logement de Revenu Québec pourrait te donner un coup de pouce. Cette aide cible notamment les personnes seules de 50 ans et plus, ainsi que les familles monoparentales avec au moins un enfant.

Pour être admissible, ton revenu annuel ne doit pas dépasser :

  • 22 900 $ si tu habites seul.e et que tu as 50 ans ou plus
  • 39 500 $ pour un parent seul avec un ou deux enfants
  • 45 500 $ si tu as trois enfants ou plus

L'aide mensuelle peut s'élever à 100 $, 150 $ ou 170 $ selon ta situation financière. Les versements sont effectués durant les cinq premiers jours de chaque mois.

À noter : Cette aide est déterminée automatiquement lors de ta déclaration de revenus, mais tu dois absolument avoir produit ta déclaration pour en profiter.

Clique ici pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement.

Régime canadien de soins dentaires

L'objectif de cette aide est de diminuer les frais liés aux soins dentaires pour les ménages admissibles dont le revenu annuel est sous la barre des 90 000 $. Si tu réponds aux critères, tu as peut-être déjà reçu une lettre par la poste avec un code de demande personnalisé et les directives pour t'inscrire.

Le montant accordé dépend de trois éléments :

  • les frais dentaires que tu as vraiment payés;
  • les tarifs établis par le Régime;
  • ton revenu familial net ajusté.

Le versement est effectué une fois la demande analysée, en fonction de la date de soumission et des délais de traitement.

Attention! Une erreur dans les calculs de revenus, reconnue par Santé Canada, fait en sorte qu'environ 70 000 personnes ne sont plus admissibles au RCSD.

Pour plus d'informations sur le Régime canadien de soins dentaires, c'est par ici.

Prestation canadienne pour les personnes handicapées

La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) est un soutien financier offert par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Elle s'adresse aux personnes de 18 à 64 ans reconnues comme ayant un handicap et approuvées pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Pour être admissible, il faut avoir produit une déclaration de revenus pour 2024 et résider légalement au Canada.

La prestation peut atteindre 2 400 $ par année, soit 200 $ par mois, un montant indexé à l'inflation.

Pour recevoir le montant complet, ton revenu familial net doit être inférieur à 33 000 $ si tu vis seul.e ou à 46 500 $ si tu es en couple. Une partie du revenu de travail est exclue du calcul : 10 000 $ pour une personne seule et 14 000 $ pour un couple. Au-delà de ces seuils, le montant versé diminue progressivement.

Les versements sont déposés le troisième jeudi de chaque mois.

Date du versement : 18 décembre 2025

Pour plus de renseignements sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, c'est par ici.

prestations et créditsagence du revenu du canadarevenu québecretraite québecarc mon dossierpension de la sécurité de la vieillesserégime canadien de soins dentaires
QuébecCanadaArgent
