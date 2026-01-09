Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

17 trouvailles Amazon à moins de 40 $ qu’il te faut absolument pour ton prochain voyage

Des trouvailles à petit prix qui font une très grosse différence sur ton confort et ta sécurité!

Une. main tient un passeport canadien à YUL. Droite : des bagages pour un voyage.

Certaines trouvailles à petit prix sur Amazon deviendront probablement tes nouveaux indispensables voyage.

@iza.bee | Narcity Québec, Alexe Fortier | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Préparer ses bagages stratégiquement avant de voyager est le secret pour des vacances ou un séjour à l'étranger réussi. Pourtant, on oublie trop souvent quelque chose, ou on passe des heures à tout préparer, pour réaliser à notre arrivée à l'aéroport que la valise est trop lourde... de beaucoup (coupable). Pour t'aider à bien te préparer pour ton prochain voyage, je t'ai déniché des trouvailles incontournables auxquelles tu n'aurais peut-être jamais pensé, mais qui deviendront probablement tes nouveaux indispensables au moment de faire tes bagages. Et pas besoin de te ruiner!

À lire également : 6 voyages tout inclus dans le Sud de 1205 $ à 1385 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Tu risques de tomber sur des petits trésors parmi ces trouvailles Amazon à moins de 40 $ qui rendront ton séjour tellement plus simple. Que tu planifies une semaine les fesses dans le sable sous le soleil, une escapade en sac à dos en Europe ou un long vol vers l'Asie, ces items sont des musts à glisser dans ta valise.

Batterie externe portative avec quatre câbles intégrés 

Chargeur portable Charmast 10 000 mAh avec c\u00e2bles int\u00e9gr\u00e9s \u2013 Bleu marine.

Chargeur portable avec câbles intégrés présentement à rabais sur le site d'Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 33,99 $ - actuellement en solde à 24,81 $

Inutile d'élaborer sur l'utilité d'une batterie externe portative en voyage. Celle-ci, offerte en noir, marine, turquoise, rose ou rouge, est particulièrement pratique : elle ne pèse que 250 grammes (environ 0,56 lb) et elle est compatible avec tous les appareils grâce à ses quatre câbles intégrés.

Fini le stress de chercher un fil au fond du sac : tu pourrais même devenir la personne la plus populaire du groupe, pouvant dépanner les autres peu importe le type d’appareil qu'ils et elles utilisent. Avec ses 10 000 mAh, tu peux recharger ton téléphone plusieurs fois sans souci.

J’en ai une et je l’adore : elle m’a littéralement sauvé la vie plus d’une fois en voyage. En plus, elle est mince et légère, parfaite pour glisser dans une poche ou un sac à dos.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Adapteur de prise de voyage avec 4 prises et port USB

Adaptateur de prise de voyage avec 4 prises AC, 2 ports USB.

Adaptateur de prise de voyage

Amazon Canada

Un adaptateur de prise est absolument essentiel pour une foule de destinations. Celui-ci est particulièrement pratique : il transforme une prise européenne de type C en deux prises nord-américaines standard, deux ports USB-A et deux ports USB-C. Tu peux donc charger jusqu'à six appareils en même temps : téléphone, tablette, batterie externe et plus encore.

Compact (7,4 x 5,8 x 7,9 cm), il se glisse facilement dans ton sac et fonctionne dans la plupart des pays européens : France, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Grèce, et bien d'autres. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un convertisseur de tension, donc assure-toi que tes appareils, comme ton séchoir ou fer plat supportent la double tension (100-250 V) avant de les brancher.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Taie d'oreiller de voyage à rembourrer 

Taie d'oreiller rembourr\u00e9e de voyage pour bagages suppl\u00e9mentaires en velours.

Taie d'oreiller rembourrée de voyage vendue sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 16,99 $

Ça, c'est LE hack ultime pour ceux et celles qui ont toujours trop de bagages. À première vue, c'est un oreiller de cou en forme de U en velours doux, parfait pour te reposer lors de longs vols ou trajets en voiture. Mais sa vraie force, c'est qu'il sert aussi de sac de rangement! Avec ses dimensions de 83 x 18 cm, tu peux y glisser des vêtements ou d'autres essentiels pour ton voyage.

C'est l'astuce parfaite pour éviter les frais de bagages excédentaires : tu portes ton oreiller autour du cou et tu transportes discrètement des affaires supplémentaires. La taille du cou est réglable pour s'adapter à tous, et le velours passe à la machine à laver. Pratique, confortable et stratégique.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Trousse de toilette

Trousse de toilette de voyage HOTOR noire.

Trousse de toilette de voyage actuellement à rabais sur le site d'Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : Petit format à 22,99 $. Grand format à 36,99 $ - actuellement en solde à 31,99 $

Une trousse avec plusieurs compartiments comme celle-ci, c’est vraiment pratique, autant pour s'organiser lors de la préparation que sur place si tu dois utiliser une petite salle de bain ou même partager ton espace. Elle est à la fois spacieuse et compacte, avec des poches transparentes, des sections imperméables et même un crochet solide pour l’accrocher partout, que ce soit dans une douche de van, une auberge ou un hôtel.

Tu peux y glisser tout ce qu’il te faut : shampooing format standard (dans le grand format), soins, brosse à cheveux, maquillage ou même tes câbles. Bref, je possède celle-ci depuis plus d'un an, et c'est vraiment un chouchou pour le prix.

Elle est offerte en cinq couleurs et deux tailles, alors tu devrais facilement trouver un modèle à ton goût.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

AirTag 

Apple AirTag.

AirTag d'Apple actuellement à rabais sur le site d'Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 39 $ - actuellement en solde à 36,22 $

Le AirTag est un must, et je l'ai appris à mes dépens alors que j'ai perdu une valise (pour toujours) lors d'un voyage. Tu peux suivre tes bagages en temps réel directement depuis ton iPhone ou iPad grâce à l'application Localiser. Glisse-le dans ta valise, ton sac à main ou même ta poche de manteau, et tu sauras toujours où se trouvent tes affaires.

Si ton bagage s'égare à l'aéroport, le réseau de centaines de millions d'appareils Apple peut t'aider à le localiser, même à distance. Tu peux aussi activer le mode Perdu pour recevoir une notification dès qu'il est détecté. La configuration se fait en un clic, et toutes les communications sont chiffrées pour protéger ta vie privée. Un petit investissement pour une grande tranquillité d'esprit, fais-moi confiance!

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Sacs de compression 

Sacs de rangement sous vide.

Sacs de compression actuellement à rabais sur le site d'Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 27,52 $ - actuellement en solde à 23,18 $

Quand vient le temps de faire ses bagages, de bons sacs de compression, c'est toujours pratique! Surtout pour les gros items, comme les vestes en polar ou en denim, les pantalons et les coton ouatés qui prennent un espace précieux. Ces sacs format X-Jumbo permettent de sauver plus de 50 % de l'espace dans ta valise. Fabriqués avec des couches durables de films PA et PE, ils résistent aux déchirures et protègent tes vêtements de l'humidité, de la saleté et de la moisissure. En bonus, une pompe manuelle de voyage est incluse pour vider l'air n'importe où.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Lot de six cubes de rangement compressibles

Cubes de rangement compressibles Bunnychill.

Lot de six cubes de rangement compressibles vendu sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 39,99 $

Je dois avouer beaucoup aimer les sacs de compression ci-haut pour les voyages hivernaux avec articles volumineux (manteau, pantalon, coton ouaté) puisqu'ils permettent de sauver un espace incroyable. Par contre, si tu comptes faire plusieurs destinations ou voyager plus léger, tu pourrais préférer un lot comme celui-ci, qui mise davantage sur l'organisation. La compression est moins importante, mais tu peux tout de même gagner jusqu'à 60 % d'espace grâce au système de double fermeture éclair.

Légers et résistants, ces cubes ont des panneaux en maille transparente qui te permettent de repérer ton linge en un coup d'œil. Parfaits pour organiser tes tenues, séparer le propre du sale ou garder tes essentiels à portée de main.

Le lot comprend six pièces de différentes tailles, dont un sac à chaussures, compatibles avec les valises de 20 à 28 po. Offerts en beige, noir, rose et turquoise.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Pilulier de voyage

Pilulier de voyage, 10 compartiments.

Pilulier de voyage actuellement à rabais sur le site d'Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 7,99 $ - actuellement en solde à 6,83 $

Au lieu de trimballer tous tes flacons de pilules, opte pour ce pilulier de voyage compact qui mesure à peine 9,4 x 6,4 x 3 cm. Ses dix compartiments, quatre grands et six petits, te permettent de séparer tes médicaments par taille ou par type. Tu peux aussi y glisser d'autres petits essentiels pratiques à avoir sous la main, comme de la gomme ou des élastiques à cheveux. Bref, un indispensable pour rester organisé en déplacement.

Important de noter que les médicaments de prescription doivent souvent être conservés dans leur emballage original pour les douanes, alors utilise ce petit bijou pour tes Advils, Tylenol, Tums, Gravols et autres essentiels seulement.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Un pèse-bagages numérique portable

P\u00e8se-bagages num\u00e9rique portable.

Pèse-bagages numérique portable vendu sur le site d'Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 19,99 $

Un pèse-bagages, c'est l'accessoire indispensable pour éviter les mauvaises surprises à l'aéroport. Entre les emplettes, les souvenirs et même l'humidité accumulée dans tes vêtements dans les pays tropicaux, il est souvent difficile de juger le poids de sa valise. Ce petit gadget de seulement 57 grammes te permet de vérifier rapidement si tu es dans les limites avant de partir. Avec son capteur de haute précision, sa poignée texturée en caoutchouc et sa capacité de 50 kg, tu auras l'heure juste à 50 g près.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Ensemble de 18 bouteilles de voyage en silicone 

Lot de 18 bouteilles de voyage pour articles de toilette, approuv\u00e9s par la TSA - En silicone.

Ensemble de bouteilles de voyage pour articles de toilette vendu sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 19,99 $

Les grosses bouteilles de savon, shampoing et revitalisant prennent beaucoup de place dans ta valise et risquent d'être confisquées à l'aéroport si elles dépassent les quantités autorisées en cabine. En optant pour cet ensemble de 18 bouteilles de voyage réutilisables de tailles multiples, tu éviteras de transporter du poids inutile tout en respectant les restrictions.

Le lot comprend un sac étanche, quatre bouteilles en silicone (deux de 90 ml et deux de 60 ml), deux flacons pulvérisateurs de 30 ml, quatre petits contenants de crème de 10 ml, un entonnoir, des étiquettes, un pinceau et deux spatules. Le tout est fabriqué en silicone de qualité supérieure, sans BPA et non toxique.

Disponible en cinq couleurs.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Lot de deux pochettes étanches pour téléphone

Pochettes \u00e9tanches.

Pochettes étanches pour téléphone vendues sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 13,99 $

Si tu as envie de prendre de magnifiques photos avec ta gang alors que vous profitez d'une baignade ou d'une excursion sur l'eau, tu peux simplement ranger ton cellulaire dans un étui étanche et l'amener avec toi. C'est également particulièrement pratique si tu voyages seul.e et que tu ne veux pas laisser tes items importants sur la plage lors de la baignade.

Le lot comprend deux pochettes (noir et turquoise), compatibles avec la majorité des téléphones jusqu’à 7,2 po, y compris iPhone 17, Galaxy S25, Pixel 10, et bien d’autres. Leur plastique transparent te permet d’utiliser ton écran tactile sans sortir ton cellulaire, et les fermetures à clip sécurisées assurent une étanchéité parfaite. Petit bonus : elles viennent avec un cordon ajustable super pratique.

Un accessoire pas cher, mais essentiel, pour tous tes plans où ton téléphone risque de se mouiller.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Oreiller de voyage 100 % pure mousse à mémoire

Oreiller de voyage 100 % pure mousse \u00e0 m\u00e9moire de forme.

Oreiller de voyage 100 % pure mousse à mémoire de forme.

Amazon Canada

Prix : 19,99 $

Rien n'est plus inconfortable que de passer des heures en voiture, en avion, en train ou en autobus sans réussir à dormir ou à trouver une position agréable. Cet oreiller de voyage en mousse à mémoire de forme 100 % pure pourrait bien changer la donne. Il épouse la forme de ton cou pour un soutien optimal, peu importe la durée du trajet. En bonus, il est accompagné d'un masque de sommeil et de bouchons d'oreilles pour t'aider à t'isoler complètement et enfin te reposer en déplacement.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Masque de sommeil de voyage

Masque de sommeil essentiel de voyage.

Masque de sommeil de voyage vendu sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 13,99 $ - actuellement en solde à 12,59 $

Dormir en avion ou en autobus, ou même dans un hostel ce n'est pas toujours évident avec la lumière qui filtre de partout. Ce masque de sommeil 3D règle le problème : sa conception profilée bloque complètement la lumière tout en laissant de l'espace pour tes paupières, sans pression sur les yeux. Le tissu est doux, respirant et confortable sur la peau, et les sangles élastiques réglables s'ajustent sans s'accrocher dans tes cheveux.

En bonus, il vient avec des bouchons d'oreilles et une pochette de voyage. Disponible en cinq couleurs.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Boîte de rangement étanche portable avec combinaison numérique

Bo\u00eete de rangement portable avec quatre combinaisons num\u00e9riques.

Boîte de rangement portable avec quatre combinaisons numériques vendue sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 36,99 $ - actuellement en solde à 34,99 $

Si les vols font partie de tes pires cauchemars lorsque tu voyages à l'étranger, ce petit coffre-fort portable pourrait te rassurer. Avec sa combinaison à quatre chiffres offrant 10 000 possibilités, tu peux garder tes effets personnels en sécurité : téléphone, passeport, argent comptant, cartes de crédit, bijoux ou montre.

Sa coque en plastique ABS haute résistance est imperméable et résistante aux chocs, avec une doublure en mousse pour protéger son contenu. Le câble en acier de 50 cm te permet de l'attacher à un objet fixe dans un dortoir ou à l'hôtel. Assez compact pour voyager (24 x 14 x 5,8 cm), mais suffisamment spacieux à l'intérieur pour y ranger tes essentiels.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Verrou de porte portable

Verrou de porte portatif.

Verrou de porte portatif vendu sur Amazon Canada à moins de 12 $.

Amazon Canada

Prix : 11,60 $

Dans le même ordre d'idée, il ne faut jamais être trop négligeant.e sur la sécurité, même lorsqu'on séjourne dans un hôtel cinq étoiles ou dans un Airbnb. Afin de dormir sans soucis, tu peux te procurer un verrou de porte portable en acier inoxydable qui te permettra de dormir sans tracas.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Stylos détachants Tide to go 

Tide To Go Lot de 3 d\u00e9tachants pour v\u00eatements.

Stylos détachants Tide to go, actuellement à rabais sur le site d'Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 10,99 $ - actuellement en solde à 9,99 $

Si tu n'as pas encore découvert ce produit révolutionnaire, c'est ton signe. En voyage, les petits accidents arrivent vite : une tache de café sur ton chandail préféré juste avant une visite guidée, une éclaboussure de sauce pendant un repas au resto, et tu n'as pas toujours accès à une machine à laver.

Le stylo détachant Tide To Go, pourrait te sauver. Compact et léger, il se glisse facilement dans ton sac ou ta poche et agit instantanément sur les taches de nourriture et de boissons. Un indispensable pour garder tes vêtements impeccables sans avoir à chercher une buanderie en plein milieu de ton itinéraire.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Lot de 100 serviettes en papier extensibles

Lot de 100 serviettes en papier extensibles.

Lot de 100 serviettes en papier extensibles vendu sur Amazon Canada à moins de 13 $.

Amazon Canada

Prix : 12,99 $

Les serviettes en papier compactes sont parfaites pour ceux et celles qui iront dans des endroits chauds ou même en nature. Compactes et légères, elles prennent à peine de place dans ton sac. Il suffit de les plonger dans l'eau quelques secondes pour obtenir une lingette humide et te rafraîchir rapidement. Un indispensable à traîner avec toi en tout temps.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada


Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

