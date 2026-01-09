Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Ce sentier glacé féérique de 15 km à 2 h de Montréal te plonge dans une forêt illuminée

Un incontournable de l'hiver! ✨

Une personne sur le sentier de glace du Domaine Enchanteur. Droite : Le sentier illuminé durant la nuit.

Le Domaine Enchanteur cache un sentier glacé féérique de 15 km.

@kemstaar | Instagram, @domaineenchanteur | Instagram
Éditrice Junior

La saison hivernale n’est pas la préférée de tout le monde, mais il reste que plusieurs mois de l’année sont dédiés à la neige, au froid et aux soirées plongées dans la noirceur. Il faut donc apprendre à trouver du bonheur là où il y en a, et les activités féériques offertes un peu partout au Québec font définitivement partie des points positifs. L’un des incontournables à ajouter à ta bucket list se trouve au Domaine Enchanteur, situé à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, à environ deux heures de Montréal.

Avec son sentier glacé et illuminé de 15 kilomètres en pleine forêt, c’est une façon originale et franchement à couper le souffle de sortir tes patins et d’oublier ton mépris pour les températures glaciales.

Tu peux parcourir la patinoire, qui sinue entre les pins comme un labyrinthe, en une trentaine de minutes, mais tu peux aussi te laisser porter par tes coups de lame et déambuler pendant des heures, sans trop te soucier de ce qui t’attend au prochain virage. Tu pourrais même te laisser distraire par les animaux du coin et t’arrêter pour leur donner de la moulée.

Pour une ambiance encore plus magique, et même romantique si tu y vas avec ta douce moitié, sache qu’après le coucher du soleil, une grande partie du parcours s’illumine grâce à des jeux de lumière colorés. Cela dit, pour assurer ta sécurité, il est recommandé d’apporter ta propre lampe de poche si tu prévois rester une fois la nuit tombée.

À noter que, selon les conditions, certaines sections du sentier peuvent être impraticables, ce que tu peux vérifier sur le site web du Domaine avant de partir.

Puis, pour te réchauffer après une balade dans les bois, quoi de mieux que de t’installer près du feu? Tu pourras aussi te régaler grâce à une foule d’options gourmandes pour calmer les petites faims, comme des soupes, des spaghettis, des clubs sandwichs, des chocolats chauds et bien plus encore.

Tu as donc une belle activité à planifier avant la fin de l’hiver!

Le sentier glacé du Domaine Enchanteur

Prix : 27,40 $ par personne de 13 ans et plus | 20,50 $ par enfant de 5 à 12 ans

Quand : Du dimanche au mercredi de 9 h à 21 h, du jeudi au samedi de 9 h à 22 h

Adresse : 1180, rang Saint-Félix, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, QC

Site Internet du Domaine Enchanteur


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

