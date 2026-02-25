Avertissement de voyage : Le Canada te demande pas mal d'éviter de te rendre au Mexique
Il n'est pas trop tard pour revoir tes plans pour la relâche.
Si tu comptais te rendre au Mexique pour la semaine de relâche et te prélasser au soleil dans le sable de Puerto Vallarta, tu voudrais peut-être revoir tes plans. Avec les récentes flambées de violences à la suite de l'assassinat d'un chef influant d'un cartel, le gouvernement du Canada a émis un avertissement de voyage.
À lire également : Vols annulés, avertissement de voyage: Tout sur la crise au Mexique qui frappe actuellement
Pour rappel, les forces armées mexicaines ont éliminé le 22 février dernier Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, chef d'un redoutable cartel. En représailles, le cartel a semé le chaos dans au moins cinq États du pays en brulant des voitures et bloquant des routes.
L'État de Jalisco, où se trouve Puerto Vallarta, une destination prisée des Québécois et des Québécoises, était l'épicentre des violences.
Dans une récente mise à jour de ses conseils aux voyageurs et voyageuses, Affaires mondiales Canada demande de faire preuve d'une grande prudence, si tu devais te rendre au Mexique, avec des avertissements régionaux.
Plusieurs zones du Mexique sont à éviter, selon le gouvernement du Canada. Gouvernement du Canada
Il faut savoir que pour évaluer ses risques, le Canada classe les pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jaune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).
Le Mexique est actuellement au niveau 2, mais présente de nombreuses régions sous le niveau 3.
La situation au Mexique
Dans les derniers jours, des incidents de sécurité ont été rapportés dans plusieurs États, dont le Jalisco, le Guerrero, le Nayarit, le Michoacán, le Sinaloa, le Quintana Roo et la Basse-Californie, incluant des villes comme Guadalajara, Puerto Vallarta, Acapulco, Mazatlán, Cancún, Tijuana et Tecate.
Bien que la situation en matière de sécurité se soit stabilisée, « d'autres incidents sont possibles dans ces zones et dans d'autres régions à travers le Mexique », dit Ottawa.
D'autres endroits sont également visés par un avertissement de niveau 3, dont :
- Chiapas, à l'exclusion de :
- la ville et des ruines de Palenque (et l’autoroute 186 qui y mène);
- la ville de Tuxtla Gutiérrez (ainsi que son aéroport et la route principale qui y mène);
- la ville de San Cristobal de las Casas (et l'autoroute à péage 190D entre celle-ci et Tuxtla Gutiérrez).
- Chihuahua, à l'exclusion de la ville de Chihuahua;
- Colima, à l’exclusion de la ville de Manzanillo seulement si l’on y accède par voie aérienne;
- Guanajuato, dans toutes les zones situées au sud des autoroutes 43D et 45D, celles-ci comprises;
- le parc national Lagunas de Zempoala à Morelos;
- Nuevo León, à l’exclusion de la ville de Monterrey;
- Sinaloa, à l’exclusion des zones suivantes et seulement si l'on y accède par voie aérienne ou maritime :
- Tamaulipas, à l’exclusion de la ville de Tampico seulement si l’on y accède par voie aérienne ou maritime;
- Zacatecas, à l’exclusion de la ville de Zacatecas.
« Prévoyez plus de temps pour vous rendre à l'aéroport et arrivez tôt », dit-on.
Ailleurs au pays
Même en dehors des zones troubles actuelles, l’avis dresse un portrait préoccupant de la sécurité des voyages au Mexique.
La criminalité violente y est décrite comme élevée partout au pays, et des affrontements entre cartels ont eu lieu dans des hôtels, des boîtes de nuit et des restaurants.
Les enlèvements, y compris les enlèvements express où les victimes sont forcées de retirer de l’argent aux guichets automatiques, sont présentés comme fréquents.
L’avis précise aussi que des femmes ont été victimes d’agressions physiques et sexuelles au Mexique, notamment dans des complexes balnéaires. Les personnes qui voyagent sont invitées à éviter les sorties après la tombée de la nuit, à se tenir loin des zones isolées et à se déplacer en groupe lorsque c’est possible.
Cet article est une adaptation de l’article « Canada just updated its Mexico travel advisory and it's basically telling you not to go
», qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.
- Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement étonnamment sévère ›
- Le Canada a émis un nouvel avertissement de voyage contre le Mexique et voici pourquoi ›
- Avertissements de voyage du Canada : Voici les impacts que ça peut avoir sur tes vacances ›
- Avertissements de voyage : Le Canada émet des avis pour ces 6 destinations populaires ›
- Le Canada a émis des avertissements de voyages pour ces 6 destinations populaires ›
- Avertissements de voyage : 7 destinations touristiques populaires visées par le Canada ›
- Vols annulés, avertissement de voyage: Tout sur la crise au Mexique qui frappe actuellement ›