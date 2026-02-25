Avertissement de voyage : Le Canada te demande pas mal d'éviter de te rendre au Mexique

Il n'est pas trop tard pour revoir tes plans pour la relâche.

Une plage du Mexique.

Le Canada te demande pas mal d'éviter de te rendre au Mexique dans un nouvel avertissement de voyage.

Alexandre Fagundes De Fagundes | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu comptais te rendre au Mexique pour la semaine de relâche et te prélasser au soleil dans le sable de Puerto Vallarta, tu voudrais peut-être revoir tes plans. Avec les récentes flambées de violences à la suite de l'assassinat d'un chef influant d'un cartel, le gouvernement du Canada a émis un avertissement de voyage.

À lire également : Vols annulés, avertissement de voyage: Tout sur la crise au Mexique qui frappe actuellement

Pour rappel, les forces armées mexicaines ont éliminé le 22 février dernier Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, chef d'un redoutable cartel. En représailles, le cartel a semé le chaos dans au moins cinq États du pays en brulant des voitures et bloquant des routes.

L'État de Jalisco, où se trouve Puerto Vallarta, une destination prisée des Québécois et des Québécoises, était l'épicentre des violences.

Dans une récente mise à jour de ses conseils aux voyageurs et voyageuses, Affaires mondiales Canada demande de faire preuve d'une grande prudence, si tu devais te rendre au Mexique, avec des avertissements régionaux.

Une carte du Mexique.

Plusieurs zones du Mexique sont à éviter, selon le gouvernement du Canada.
Gouvernement du Canada

Il faut savoir que pour évaluer ses risques, le Canada classe les pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jaune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).

Le Mexique est actuellement au niveau 2, mais présente de nombreuses régions sous le niveau 3.

La situation au Mexique

Dans les derniers jours, des incidents de sécurité ont été rapportés dans plusieurs États, dont le Jalisco, le Guerrero, le Nayarit, le Michoacán, le Sinaloa, le Quintana Roo et la Basse-Californie, incluant des villes comme Guadalajara, Puerto Vallarta, Acapulco, Mazatlán, Cancún, Tijuana et Tecate.

Bien que la situation en matière de sécurité se soit stabilisée, « d'autres incidents sont possibles dans ces zones et dans d'autres régions à travers le Mexique », dit Ottawa.

D'autres endroits sont également visés par un avertissement de niveau 3, dont :

  • Chiapas, à l'exclusion de :
    • la ville et des ruines de Palenque (et l’autoroute 186 qui y mène);
    • la ville de Tuxtla Gutiérrez (ainsi que son aéroport et la route principale qui y mène);
    • la ville de San Cristobal de las Casas (et l'autoroute à péage 190D entre celle-ci et Tuxtla Gutiérrez).
  • Chihuahua, à l'exclusion de la ville de Chihuahua;
  • Colima, à l’exclusion de la ville de Manzanillo seulement si l’on y accède par voie aérienne;
  • Guanajuato, dans toutes les zones situées au sud des autoroutes 43D et 45D, celles-ci comprises;
  • le parc national Lagunas de Zempoala à Morelos;
  • Nuevo León, à l’exclusion de la ville de Monterrey;
  • Sinaloa, à l’exclusion des zones suivantes et seulement si l'on y accède par voie aérienne ou maritime :
  • Tamaulipas, à l’exclusion de la ville de Tampico seulement si l’on y accède par voie aérienne ou maritime;
  • Zacatecas, à l’exclusion de la ville de Zacatecas.
Pour les Canadiens et Canadiennes déjà au Mexique et qui doivent revenir au pays prochainement, il est suggéré de se rendre à l'aéroport seulement si leur vol est confirmé et que les environs sont sécuritaires.

« Prévoyez plus de temps pour vous rendre à l'aéroport et arrivez tôt », dit-on.

Ailleurs au pays

Même en dehors des zones troubles actuelles, l’avis dresse un portrait préoccupant de la sécurité des voyages au Mexique.

La criminalité violente y est décrite comme élevée partout au pays, et des affrontements entre cartels ont eu lieu dans des hôtels, des boîtes de nuit et des restaurants.

Les enlèvements, y compris les enlèvements express où les victimes sont forcées de retirer de l’argent aux guichets automatiques, sont présentés comme fréquents.

L’avis précise aussi que des femmes ont été victimes d’agressions physiques et sexuelles au Mexique, notamment dans des complexes balnéaires. Les personnes qui voyagent sont invitées à éviter les sorties après la tombée de la nuit, à se tenir loin des zones isolées et à se déplacer en groupe lorsque c’est possible.

Cet article est une adaptation de l’article « Canada just updated its Mexico travel advisory and it's basically telling you not to go
», qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.

From Your Site Articles
avertissement de voyagecanadamexiquevoyagevoyage au mexiquevoyage dans le sudpuerto vallartagouvernement du canada
QuébecCanadaVoyage
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Cuba et 6 autres destinations vacances visées par un avertissement de voyage du Canada

Vaut mieux t'informer avant de planifier un séjour à l'étranger. ✈️

Vols annulés, avertissement de voyage: Tout sur la crise au Mexique qui frappe actuellement

Plusieurs endroits au Mexique doivent absolument être évités

Cuba et 6 autres destinations dans le Sud visées par un avertissement de voyage du Canada

À prendre en considération si tu planifies un voyage cet hiver!

Avertissement de voyage dans le Sud : 9 destinations (en plus de Cuba) à éviter

Ce n’est pas interdit, mais c’est à tes risques et périls.

Mégaparc aquatique de Mirabel : On a (enfin) des nouvelles et voici quoi savoir

OUI, ça va finir par exister! 🌊

Frais d'immatriculation au Québec : La comparaison avec le reste du Canada va te frustrer

Par endroit, la différence fait franchement mal.

Le Québec va officiellement changer les heures d'ouverture des magasins, et ce, 7 jours sur 7

Le rêve ou pas de magasiner un samedi soir? 🧐

Impôts : 7 erreurs coûteuses que des Québécois répètent chaque année, selon un expert

Ça vaut la peine de prendre le temps de ne rien oublier!

12 articles d'épicerie au Bulk Barn qui sont moins chers que chez Maxi

Avec des différences allant jusqu'à 40 $ par 100 g, ça vaut le coup d'œil!

La compé de snow épique Red Bull Heavy Metal débarque à Montréal et c'est 100 % GRATUIT

Oui, il va même y a voir des Olympiens. 👀🔥

Les prévisions météo du printemps au Québec sont sorties et ça sent l'hiver en prolongation

Patience, parce que les beaux jours vont se faire attendre.

Le Canada est devenu le 51e État après ses défaites au Hockey, selon la Maison-Blanche

Il y en a qui sont des mauvais gagnants...

Un restaurant de Montréal écope de 10 900 $ d’amendes pour insalubrité du MAPAQ

Il a écopé de quatre amendes, toutes liées au non-respect des normes de propreté. 👀

Fermette du Centre de la nature de Laval : les animaux ont commencé à quitter pour de bon

NONNNNNN! 😭😩 🐷🦙🐓