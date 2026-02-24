Mégaparc aquatique de Mirabel : On a (enfin) des nouvelles et voici quoi savoir
OUI, ça va finir par exister! 🌊
Investissement Ray Junior, l’entreprise derrière le Mōrea Parc Aquatique, ce mégaprojet intérieur appelé à voir le jour à Mirabel, sur la Rive-Nord de Montréal, a enfin donné signe de vie. Dans les derniers jours, des annonces ont été faites, notamment concernant l’ouverture d’opportunités commerciales. On fait le point sur cet attrait touristique très attendu.
Au-delà du parc aquatique, le complexe comprendra deux hôtels, un centre de congrès, une salle de spectacle, des restaurants, des boutiques et un spa. L’ensemble serait en activité 12 mois par année.
Par voie de communiqué, l’entreprise a lancé le 20 février un appel aux partenaires et aux entreprises qui souhaitent s’associer à ce projet présenté comme unique au Canada.
Des détaillants pour les espaces commerciaux, des restaurateurs et restauratrices aux concepts innovants, des partenaires hôteliers et corporatifs ainsi que des fournisseurs spécialisés en loisir, divertissement et tourisme sont recherchés.
À terme, l'entreprise souhaite accueillir le Village des athlètes des Jeux du Canada d’hiver 2031, si Mirabel obtient la candidature qu’elle prévoit déposer.
« Mōrea a été pensé comme une destination quatre saisons capable d’accueillir des événements d’envergure nationale et internationale. Accueillir le Village des athlètes des Jeux du Canada 2031 s’inscrit parfaitement dans notre vision : faire de Mirabel un pôle récréotouristique et événementiel majeur au Canada », a déclaré le promoteur Ray Junior Courtemanche.
Une ouverture prévue en 2029
Si le calendrier est respecté, les travaux débuteraient au printemps 2026 pour une ouverture anticipée en 2029. Le projet, qui sera situé à la sortie 28 de l'autoroute 15, à Cité Mirabel, devrait générer environ 1 000 emplois directs dans la région de Mirabel et du Grand Montréal.
Sur le plan environnemental, le complexe prévoit intégrer des systèmes avancés de filtration et de recyclage de l’eau, avec une récupération estimée entre 80 % et 90 %, en plus de mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
« Mōrea n’est pas simplement un parc aquatique. C’est une destination signature qui positionnera Mirabel et le Québec sur la carte des grands projets récréotouristiques nord-américains », affirme également Ray Junior Courtemanche.
À quoi s’attendre?
Le futur parc aquatique promet une vingtaine de glissades, dont :
- La montagne russe aquatique RocketBLAST
- Le toboggan HIVE, une première au Canada
- Un RallyRACER multivoie
- Un Tornado 60 familial
- Une rivière tranquille
- Des zones familiales et des espaces dédiés aux enfants
À noter qu’il n’y aura pas de piscine à vagues. Selon les promoteurs, ce type d’installation exige trop d’espace et comporte des risques d’accident plus élevés.
Le site comprendra également deux hôtels totalisant environ 640 chambres, un centre de congrès et une salle de spectacle de 68 000 pieds carrés, ainsi qu’un stationnement étagé de 1 400 places.
