Le versement du Régime de rentes du Québec, qui va jusqu'à 2 400 $, arrive cette semaine

Si tu reçois cette prestation gouvernementale, garde un œil sur ton compte! 💸

De l'argent canadien.

Le versement du Régime de rentes du Québec (RRQ), qui va jusqu'à 2 400 $, arrive cette semaine

Izabelle Bee
Éditeur Junior, Nouvelles

Cette semaine, des milliers de Québécois.es retraité.e.s vont voir leur versement mensuel du Régime de rentes du Québec (RRQ) atterrir directement dans leur compte. Selon le montant auquel tu as droit, la somme peut grimper jusqu'à 2 400 $ en un seul dépôt. On s'entend : c'est une somme qui se prend bien.

Géré par Retraite Québec, le RRQ est un régime de retraite public auquel cotisent automatiquement tous les travailleur.se.s de la province dès leur premier emploi.

Pas besoin de formulaire ni de démarches particulières : depuis que tu es sur le marché du travail, une tranche de chaque paie est mise de côté pour bâtir ta future rente.

Ce système couvre aussi les situations d'invalidité et prévoit des prestations aux proches en cas de décès d'un.e cotisant.e.

Quelle est la somme que tu vas toucher?

Le montant que tu reçois (ou recevras) chaque mois dépend directement de ton historique de travail : tes années de cotisation, tes revenus, et surtout l'âge auquel tu choisiras de commencer à recevoir ta rente.

Tu peux demander ta rente à partir de 60 ans, mais en échange d'une réduction importante sur le montant versé. À 65 ans, tu reçois la prestation complète. Et si tu attends jusqu'à 72 ans, tu récoltes une bonification substantielle pour ta patience.

Voici les montants maximaux mensuels en vigueur pour 2026 :

  • 60 ans : jusqu'à 964,90 $ par mois (soit 64 % du montant de référence)
  • 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $ par mois (100 % de la rente complète)
  • 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $ par mois (158,8 % du montant de référence)

Rappel important : ces chiffres correspondent aux maximums théoriques. La grande majorité des prestataires reçoivent un montant inférieur, calculé en fonction de leurs cotisations réelles accumulées tout au long de leur carrière.

Autre détail à savoir : si tu continues de travailler après 65 ans, tu n'es plus obligé.e de cotiser au RRQ — ni toi, ni ton employeur.

Quand exactement l'argent sera-t-il disponible?

Le versement est prévu pour le vendredi 27 février 2026. Retraite Québec procédera au transfert ce jour-là, et la plupart des institutions financières créditeront les comptes dès cette date.

Si tu cumules le RRQ avec la Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV), tu peux t'attendre à deux dépôts distincts cette semaine — un double coup de pouce pour couvrir tes dépenses de fin de mois et préparer ton budget de mars.

Pour vérifier le détail de tes prestations ou explorer les programmes offerts, le site officiel de Retraite Québec est la meilleure ressource.

