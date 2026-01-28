7 prestations que les personnes âgées du Québec peuvent recevoir en février 2026
Des sommes importantes pourraient t'aider à mieux gérer ton budget!
Prendre de l'âge comporte plusieurs avantages, notamment l'accès à certaines prestations et autres crédits d’impôt, tant de la part de l'Agence du revenu du Canada (ARC), de Revenu Québec ou de Retraite Québec. Si tu es une personne âgée ou retraitée, plusieurs programmes de soutien financier pourraient te concerner en février et peuvent représenter un soutien important pour ton budget.
À lire également : Nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie : Voici tout ce que tu dois savoir
Ces aides financières sont généralement déposées directement dans ton compte bancaire ou envoyées par la poste. Cependant, certaines nécessitent une demande de ta part et ne sont pas toujours accordées de façon automatique.
Pour savoir si tu peux bénéficier de ces prestations, il suffit de consulter ton compte Mon dossier pour les particuliers de l'ARC ou Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec.
Pension de la Sécurité de la vieillesse
Dès l'âge de 65 ans, tu pourrais être admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse, un programme fédéral qui offre un soutien financier mensuel aux personnes retraitées. Cette prestation s'adresse autant aux gens ayant travaillé toute leur vie qu'à celles et ceux n'ayant jamais occupé d'emploi rémunéré.
Généralement, Service Canada procède à ton inscription de façon automatique en s'appuyant sur tes déclarations fiscales. Si aucune communication ne t'a été envoyée autour de tes 64 ans, il serait sage de vérifier ton admissibilité et de présenter une demande pour éviter de perdre des paiements auxquels tu as droit.
Tu as aussi la possibilité de reporter le début de tes versements jusqu'à l'âge de 70 ans, ce qui te permettra d'obtenir un montant mensuel plus élevé.
Pour recevoir cette pension, il faut notamment être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e et avoir vécu au Canada durant au moins dix années après l'âge de 18 ans. Les personnes établies à l'étranger doivent quant à elles avoir résidé au pays pendant au moins 20 ans après leur majorité.
Un détail intéressant : les sommes sont ajustées quatre fois dans l'année — en janvier, avril, juillet et octobre — pour refléter les variations du coût de la vie.
Montants versés en février 2026 :
- Entre 65 et 74 ans : jusqu’à 742,31 $, si le revenu annuel de 2024 est inférieur à 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu’à 816,54 $, si le revenu de 2024 est inférieur à 154 196 $
Le paiement est effectué chaque mois et débute habituellement le mois suivant ton 65e anniversaire, sauf si tu as choisi de le reporter.
Date du versement : 25 février
Clique ici pour en savoir plus sur la Sécurité de la vieillesse
Supplément de revenu garanti
Le Supplément de revenu garanti s’ajoute chaque mois à ta rente de la Sécurité de la vieillesse si tu as 65 ans ou plus et que tes revenus sont limités. Cette aide non imposable peut vraiment donner un coup de pouce pour commencer l’année du bon pied.
Conditions à respecter :
- Pour recevoir ce supplément, tu dois :
- Avoir 65 ans ou plus;
- Habiter au Canada;
- Recevoir déjà la rente de la Sécurité de la vieillesse;
- Avoir un revenu annuel inférieur aux plafonds établis, qui varient selon que tu vis seul.e, en couple ou avec un.e conjoint.e qui reçoit aussi la Sécurité de la vieillesse.
Les montants sont ajustés chaque trimestre afin de suivre l’évolution du coût de la vie. Pour le trimestre qui débute ce mois-ci, les versements mensuels varient entre un maximum de 667 $ et 1 109 $, selon ta situation personnelle et celle de ton ou ta partenaire par rapport à la Sécurité de la vieillesse.
Les montants exacts seront confirmés par l’Agence du revenu du Canada en début de mois.
Date du versement : 25 février
Pour en savoir plus sur le Supplément de revenu garanti, c’est par ici
L'Allocation
Si tu as entre 60 et 64 ans et que ton ou ta partenaire reçoit le Supplément de revenu garanti, tu pourrais bénéficier de l’Allocation. Ce programme mensuel non imposable offre un soutien financier aux personnes vivant au Canada dont le revenu combiné du couple se situe sous un certain seuil.
Il est conseillé de soumettre ta demande entre six et onze mois avant d’atteindre 60 ans. Si tu as déjà cet âge ou que tu es plus âgé.e et que tu n’as pas encore fait de demande, n’attends pas pour vérifier ton admissibilité. La demande peut se faire en ligne via Mon dossier Service Canada ou en remplissant le formulaire papier approprié.
Critères d’admissibilité :
- Être âgé.e de 60 à 64 ans;
- Habiter au Canada;
- Détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident.e autorisé.e;
- Avoir habité au Canada au moins dix ans depuis l’âge de 18 ans;
- Avoir un.e époux.se ou conjoint.e de fait qui reçoit la pension de la Sécurité de la vieillesse et le SRG;
- Avoir un revenu annuel combiné inférieur à 41 500 $.
Si ton ou ta partenaire décède pendant que tu reçois l'Allocation, celle-ci sera automatiquement convertie en Allocation au survivant (voir ci-dessous).
Avec la nouvelle révision trimestrielle qui entre en jeu ce mois-ci, l'allocation peut atteindre environ 1 410 $ par mois, selon tes revenus et ta situation particulière. Les sommes exactes seront annoncées en début de mois.
Date du versement : 25 février
Allocation au survivant
L'Allocation au survivant est un soutien financier mensuel lié au Supplément de revenu garanti, destiné aux personnes de 60 à 64 ans vivant au Canada qui ont perdu leur conjoint.e. Pour y être admissible, tu ne dois pas t'être remarié.e ni vivre en union de fait depuis le décès de ton ou ta partenaire.
Cette prestation peut être demandée entre 60 et 64 ans ou, dans certains cas, jusqu'à 11 mois avant ton 60e anniversaire.
Critères d'admissibilité : Tu dois être veuf ou veuve et ton revenu annuel doit rester sous le seuil de 30 216 $. Au-delà, l'allocation n'est plus disponible.
Montant : Jusqu'à 1 680 $ mensuellement, en fonction de tes revenus de l'année précédente.
Date du versement : 25 février
Clique ici pour en savoir plus sur l'Allocation au survivant
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Si tu travailles ou as déjà travaillé au Québec, il y a de fortes chances que tu aies cotisé au Régime de rentes du Québec (RRQ). Ce régime public et obligatoire te permet de recevoir un revenu d’appoint à la retraite, ou en cas d’invalidité ou de décès.
Pour être admissible à la rente de retraite du RRQ, il faut avoir cotisé au moins un an au régime et avoir gagné un revenu annuel de travail dépassant 3 500 $.
Tu peux demander ta rente dès l’âge de 60 ans, mais le montant sera réduit si tu la reçois avant 65 ans, soit l’âge standard pour obtenir 100 % du montant prévu. Si tu décides d’attendre après 65 ans, ta rente augmentera progressivement jusqu’à un maximum à 70 ans.
À noter : les personnes de 65 ans et plus peuvent maintenant choisir de ne plus cotiser au Régime même si elles continuent de travailler. Dans ce cas, les cotisations de l’employeur.euse cesseront également.
Montants maximaux selon l’âge de la demande :
- À 65 ans, soit 100 % de la rente maximale : 1 507,65 $
- À 60 ans, soit 64 % de la rente maximale : 964,90 $
- À 72 ans, soit 158,8 % de la rente maximale : 2 394,15 $
Date du versement : 27 février
Explore toute l'information sur le Régime de rentes du Québec.
Crédit d'impôt pour solidarité
Si Revenu Québec te reconnait comme personne à revenu modeste, tu as normalement reçu un avis de détermination pour le crédit d’impôt pour solidarité. Ce document indique le montant total auquel tu as droit pour la période allant de juillet 2025 à juin 2026. La fréquence des versements dépend du montant annuel accordé.
Si le total est de 240 dollars ou moins, le paiement est versé en un seul montant en juillet 2025.
Si le montant se situe entre 241 et 799 dollars, les versements sont effectués de façon trimestrielle, avec le prochain paiement prévu ce mois-ci.
À partir de 800 dollars et plus, le crédit est versé mensuellement, et ce, jusqu’en juin 2026.
Date du versement : 5 février
Pour l’année d’imposition 2024, une personne seule est admissible au crédit d’impôt pour solidarité si son revenu annuel ne dépasse pas 63 259 dollars.
Régime canadien de soins dentaires
Le Régime canadien de soins dentaires offre ce mois-ci une aide financière aux ménages admissibles dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 dollars afin de couvrir une partie des frais dentaires. Si tu réponds aux critères, tu as normalement reçu une communication contenant un code de demande unique ainsi que les étapes à suivre pour t’inscrire au programme.
Le montant accordé dépend de trois éléments principaux : les frais dentaires réellement payés, la grille tarifaire établie par le Régime canadien de soins dentaires et ton revenu familial net ajusté.
Le remboursement est versé une fois la demande analysée, selon la date de soumission et les délais de traitement. Il n’existe donc pas de calendrier de paiements fixe.
Consulte les détails complets du Régime canadien de soins dentaires.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie : Voici tout ce que tu dois savoir ›
- Jusqu'à 2 869 $ avec cette allocation aux travailleurs en 2026: voici les dates de paiement ›
- 7 prestations et crédits d'impôt que les Québécois peuvent recevoir ce mois-ci ›
- 6 prestations et crédits d'impôt pour les familles ou nouveaux parents au Québec en 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt versés aux personnes âgées du Québec ce mois-ci ›
- 10 prestations et crédits d'impôt que tu pourrais recevoir en janvier 2026 au Québec ›
- 7 crédits d'impôt et prestations qui seront versés aux Québécois en février 2026 ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt accessibles ce mois-ci pour les célibataires du Québec ›