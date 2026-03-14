On a trouvé les 8 quartiers à Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en mars 2026

Il y en a plusieurs qui comptent des loyers à moins de 1 000 $! 🤯

Des appartements à Montréal.

Il existe certains quartiers à Montréal qui sont abordables, assez pour te trouver un 3 1/2 pas trop cher.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu es à la recherche d’un 3 1/2 pas trop cher à Montréal en mars 2026, plusieurs plateformes peuvent t’aider à repérer les bonnes occasions. Facebook Marketplace, Kijiji, Centris ou encore Realtor regorgent d’annonces et permettent parfois de tomber sur des loyers étonnamment abordables. Mais selon le quartier ou l'arrondissement où tu veux t’installer, la chasse au logement peut rapidement devenir plus compliquée.

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Malgré tout, il reste encore des options pour différents budgets. Et mieux vaut commencer à regarder tôt : la saison des renouvellements de baux approche plus vite qu’on le pense.

Parce qu’on va se le dire, attendre au mois de juin pour chercher un appartement peut transformer la recherche en véritable casse-tête. Plus tu t’y prends tôt, plus tu as de chances de mettre la main sur un 3 1/2 abordable dans un quartier de Montréal qui correspond à ton budget.

D’après le plus récent rapport de la plateforme de location britanno-colombienne liv.rent, le loyer moyen d’un 3 1/2 non meublé à Montréal atteignait 1 615 $ par mois. Il s’agit d’une hausse de 12 $ par rapport à janvier dernier, mais d’une baisse de 131 $ comparativement à février 2025.

Pour dresser la liste des quartiers de Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en mars 2026, nous avons analysé plus de 2 000 annonces d’appartements d’une chambre non meublés publiées sur Centris dans 14 arrondissements.

Dans chaque secteur où plus de 40 logements étaient affichés à moins de 3 000 $ par mois, nous avons retenu les 20 appartements les moins chers et les 20 plus dispendieux afin d’obtenir un portrait représentatif et actuel du marché locatif.

  1. Saint-Léonard
    • 1 312 $/mois
    • 14 logements analysés
  2. Montréal-Nord
    • 1 364 $/mois
    • 20 logements analysés
  3. Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
    • 1 507 $/mois
    • 40 logements analysés sur 47
  4. LaSalle
    • 1 509 $/mois
    • 40 logements analysés sur 51
  5. Ahuntsic-Cartierville
    • 1 570 $/mois
    • 40 logements analysés sur 97
  6. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
    • 1 620 $/mois
    • 40 logements analysés sur 83
  7. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
    • 1 730 $/mois
    • 40 logements analysés sur 143
  8. Rosemont–La Petite-Patrie
    • 1 809 $/mois
    • 40 logements analysés sur 89

Même si on s’est limité aux logements sous la barre des 3 000 $, ce n’est pas vraiment étonnant de voir Ville-Marie dominer le palmarès, avec sa concentration de condos haut de gamme et de studios de prestige.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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