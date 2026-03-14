On a trouvé les 8 quartiers à Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en mars 2026
Il y en a plusieurs qui comptent des loyers à moins de 1 000 $! 🤯
Si tu es à la recherche d’un 3 1/2 pas trop cher à Montréal en mars 2026, plusieurs plateformes peuvent t’aider à repérer les bonnes occasions. Facebook Marketplace, Kijiji, Centris ou encore Realtor regorgent d’annonces et permettent parfois de tomber sur des loyers étonnamment abordables. Mais selon le quartier ou l'arrondissement où tu veux t’installer, la chasse au logement peut rapidement devenir plus compliquée.
À lire également : Voici les 16 secteurs d'emploi les mieux payés au Québec en ce moment
Malgré tout, il reste encore des options pour différents budgets. Et mieux vaut commencer à regarder tôt : la saison des renouvellements de baux approche plus vite qu’on le pense.
Parce qu’on va se le dire, attendre au mois de juin pour chercher un appartement peut transformer la recherche en véritable casse-tête. Plus tu t’y prends tôt, plus tu as de chances de mettre la main sur un 3 1/2 abordable dans un quartier de Montréal qui correspond à ton budget.
D’après le plus récent rapport de la plateforme de location britanno-colombienne liv.rent, le loyer moyen d’un 3 1/2 non meublé à Montréal atteignait 1 615 $ par mois. Il s’agit d’une hausse de 12 $ par rapport à janvier dernier, mais d’une baisse de 131 $ comparativement à février 2025.
Pour dresser la liste des quartiers de Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en mars 2026, nous avons analysé plus de 2 000 annonces d’appartements d’une chambre non meublés publiées sur Centris dans 14 arrondissements.
Dans chaque secteur où plus de 40 logements étaient affichés à moins de 3 000 $ par mois, nous avons retenu les 20 appartements les moins chers et les 20 plus dispendieux afin d’obtenir un portrait représentatif et actuel du marché locatif.
- Saint-Léonard
- 1 312 $/mois
- 14 logements analysés
- Montréal-Nord
- 1 364 $/mois
- 20 logements analysés
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- 1 507 $/mois
- 40 logements analysés sur 47
- LaSalle
- 1 509 $/mois
- 40 logements analysés sur 51
- Ahuntsic-Cartierville
- 1 570 $/mois
- 40 logements analysés sur 97
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- 1 620 $/mois
- 40 logements analysés sur 83
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- 1 730 $/mois
- 40 logements analysés sur 143
- Rosemont–La Petite-Patrie
- 1 809 $/mois
- 40 logements analysés sur 89
Même si on s’est limité aux logements sous la barre des 3 000 $, ce n’est pas vraiment étonnant de voir Ville-Marie dominer le palmarès, avec sa concentration de condos haut de gamme et de studios de prestige.
- Hausse des loyers au Québec : Voici le taux suggéré par le TAL pour 2026 ›
- Augmentation de loyer au Québec : Voici ce que ton propriétaire a le droit ou non de faire ›
- Hausse de loyer en 2026 : La date limite que ton proprio doit respecter et le pourcentage ›
- Hausse des loyers au Québec: Tout sur la nouvelle méthode de calculs maintenant en vigueur ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›
- 10 prestations et crédits d'impôt que tu pourrais recevoir en janvier 2026 au Québec ›
- 6 prestations et crédits d'impôt accessibles ce mois-ci pour les célibataires du Québec ›
- Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés ›
- Voici combien de milliards coûte la crise du logement en système de santé du Québec ›
- 9 choses que ton proprio n’a pas le droit de faire quand tu loues un logement au Québec ›
- Voici les critères à respecter pour louer un logement à loyer modique au Québec - Narcity ›
- Les hausses de loyer seront moins violentes au Québec en 2026 : Voici quoi savoir - Narcity ›