Postes Canada : Fini, la livraison du courrier à domicile dans ces 6 villes du Québec

Une bonne partie du Grand Montréal va écoper, cette fois-ci.

Des boites postales communautaires de Postes Canada.

Postes Canada a annoncé la fin de la livraison à domicile pour six villes du Québec, dont plusieurs du Grand Montréal.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Postes Canada vient d’annoncer une nouvelle vague de conversions aux boîtes postales communautaires et six villes du Québec figurent parmi les 37 communautés canadiennes ciblées pour 2027. Fini, la livraison à domicile pour une grande majorité du Grand Montréal.

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Dans un communiqué publié ce 11 juin, la société d’État annonce que quelque 485 000 adresses d’un océan à l’autre seront impactées par la future conversion prévue l’an prochain, dont 139 000 au Québec.

Il s’agit des villes de Laval, Longueuil, Saint-Hubert, Québec, Trois-Rivières et L’Ancienne-Lorette

Ces nouvelles conversions viennent s’ajouter aux 136 000 adresses déjà annoncées en avril dernier dans 13 communautés, dont Sept-Îles, La Prairie et Candiac au Québec. Dans leur cas, la transition est prévue d’ici la fin de 2026 ou le début de 2027.

« La sélection finale des emplacements des boîtes communautaires est en cours. À mesure que les choix seront faits, nous aviserons les résidentes et les résidents du lieu précis de leur boîte. Un préavis et leurs clés leur seront également envoyés avant que le changement ne prenne effet », indique le communiqué.

Au total, c'est près de quatre millions d'adresses canadiennes que Postes Canada entend faire basculer vers les boîtes communautaires sur un horizon d'environ cinq ans.

Pour les personnes concernées, la conversion d'une adresse prend habituellement plusieurs mois. Postes Canada s'engage à collaborer avec chaque municipalité pour déterminer les emplacements des nouvelles boîtes.

L'organisme fédéral justifie l'urgence de ce virage par une situation financière critique : une perte record en 2025, suivie d'une autre perte importante au premier trimestre de 2026.

Le ministre de la Transformation du gouvernement, Joël Lightbound, avait d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme le 25 septembre dernier, qualifiant la situation de la société d’État de « crise existentielle » après plus de 5 milliards $ de pertes accumulées depuis 2018.

La société d’État souligne que près de trois adresses canadiennes sur quatre sont déjà desservies par un mode de livraison centralisé et que plus de 80 % des colis peuvent être déposés directement dans le compartiment individuel d’une boîte postale communautaire.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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