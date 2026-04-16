Postes Canada : Fin de la livraison du courrier à domicile dans ces 3 villes du Québec

Le tour de Montréal s'en vient lentement, mais sûrement.

Une boite postale.

Ce sera bientôt la fin, d'ici 2026, de la livraison du courrier à domicile dans 3 villes du Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Postes Canada a officialisé ce jeudi les premières étapes de sa transformation, mettant notamment fin à la livraison à la porte du courriel. Pour l’instant, trois villes du Québec, dont deux sur la Rive-Sud de Montréal, figurent parmi les toutes premières communautés canadiennes à dire adieu à l’utilité de sa boîte aux lettres.

À lire également : Postes Canada : Fini, la livraison du courrier à domicile et voici quoi savoir

La société d’État a dévoilé la liste des 13 premières villes a mari usque ad mare qui ne recevront plus la visite du facteur ou de la factrice pour se faire livrer son bill d’électricité ou ses innombrables publicités de boîtes-repas.

Au Québec, trois secteurs sont dans la mire. Voici les villes et les adresses touchées :

  • Sept-Îles (environ 7 000 adresses)
    • Codes postaux : G4R et G4S
  • La Prairie et Candiac (environ 6 000 adresses)
    • Code postal : J5R
Parmi les dix autres villes touchées, on compte notamment Ottawa (codes postaux K1B, K1G, K1H, K1J, K1K), Winnipeg (R2P, R2R, R2V, R2W, R2X, R3E, R3H) et North et West Vancouver (V7M, V7P, V7R, V7S, V7T, V7V, V7W).

Ces conversions vers les boîtes postales communautaires débuteront d’ici la fin de 2026 et au début de 2027.

Le tout s’inscrit dans un vaste chantier qui vise à faire basculer vers les boîtes communautaires près de quatre millions d’adresses canadiennes qui reçoivent encore leur courrier à la porte. À l’échelle nationale, l’opération devrait s’étaler sur environ cinq ans et Montréal passera également par cette transition.

La décision répond à une réalité financière difficile à ignorer : selon Ottawa, Postes Canada essuie des pertes d’environ 10 millions $ par jour. Même une injection d’un milliard $ au début de 2025 n’a pas suffi à redresser la barre.

Le ministre de la Transformation du gouvernement, Joël Lightbound, avait d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme le 25 septembre dernier, qualifiant la situation de la société d’État de « crise existentielle » après plus de 5 milliards $ de pertes accumulées depuis 2018.

La conversion d’une adresse prend habituellement plusieurs mois. Postes Canada s’engage à tenir les résident.e.s concerné.e.s informé.e.s à chaque étape du processus, et à collaborer avec chaque communauté pour déterminer l’emplacement des nouvelles boîtes.

La société d’État rappelle que près des trois quarts des adresses canadiennes reçoivent déjà leur courrier par un mode de livraison centralisé, et que plus de 80 % des colis livrés entrent directement dans le compartiment individuel d’une boîte communautaire.

Pour les envois trop volumineux ou nécessitant une signature, la livraison à domicile ou le ramassage en bureau de poste demeure possible.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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