Prévisions météo de juillet 2026 : le meilleur et le pire du mois au Québec

On a vu ta météo de juillet et... courage. 😬⛈️

Des gens au bord d'un lac en été au Québec.

Les prévisions météo pour juillet 2026 au Québec sont sorties et ce ne sera pas paisible.

Andrei Antipov | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Festivals, vacances, campings et terrasses : pour planifier ton été sans mauvaises surprises, voici ce que l'Almanach des fermiers prédit pour les prévisions météo de juillet 2026 au Québec. Alerte au divulgâcheur : ça s'annonce en montagnes russes.

À lire également : L'été 2026 au Québec sera le plus frais en 9 ans : Voici ce que disent les prévisions météo

Rappel utile : l'Almanach des fermiers ne prédit pas la météo au jour le jour — il établit des tendances générales sur plusieurs semaines grâce à une formule astronomique et mathématique éprouvée. C'est une boussole, pas un bulletin météo.

Voici le détail des prévisions météo de juillet 2026 :

1er au 3 juillet : Début de mois frais et venteux. Le ciel reste nuageux, surtout dans le sud du Québec, alors que l'Î.-P.-É. et l'est de la Nouvelle-Écosse seront un peu plus épargnés. Pas exactement l'entrée en matière estivale qu'on espérait.

4 au 7 juillet : Les averses s'installent, accompagnées de brouillard. Les pluies seront plus abondantes sur la côte de Fundy et en Gaspésie, avec une humidité qui risque de peser lourd. Garde ton imperméable à portée de main.

8 au 11 juillet : Un peu d'air frais. Le soleil devrait refaire son apparition par intermittence. Des averses isolées sont possibles à l'intérieur des terres, mais les côtes atlantiques profitent de cieux plus dégagés. On respire.

12 au 15 juillet : Le temps devient chaud et instable. Des orages sont à prévoir dans le centre du Nouveau-Brunswick et dans le sud du Québec. C'est la période la plus capricieuse du mois — surveille les alertes météo avant de planifier une sortie.

16 au 19 juillet : L'air se rafraîchit à nouveau, avec des vents soutenus le long des côtes. Une accalmie bienvenue après la chaleur orageuse, même si on reste loin des grandes chaleurs estivales.

20 au 23 juillet : Pluies généralisées sur la région, avec les précipitations les plus importantes dans l'ouest du Québec et la vallée de la rivière Saint-Jean. Une séquence à mettre dans la colonne des mauvaises nouvelles, surtout que c'est le début des vacances de la construction dans la province.

24 au 27 juillet : Enfin. La meilleure séquence du mois arrive : temps agréable et chaud, sans le cortège d'averses des semaines précédentes. C'est la fenêtre à bloquer dans ton agenda si tu planifies une activité extérieure, un camping ou une journée au lac.

28 au 31 juillet : Le mois se termine sur une note dramatique. Un système orageux apporte tonnerre et pluies abondantes, surtout dans la région de Québec et dans le nord du Nouveau-Brunswick. Juillet part comme il est venu : en faisant du bruit.

Et pour le reste de l'été?

Ce portrait en dents de scie n'est pas surprenant quand on regarde l'ensemble de la saison. Selon MétéoMédia, l'été 2026 pourrait être le plus frais en neuf ans au Québec. Cette réalité serait liée à la transition climatique entre La Niña, qui dominait cet hiver, et El Niño, qui devrait prendre le relais au cours de l'été.

Selon les météorologues, ce passage rapide entre les deux phénomènes aura des répercussions importantes sur l'ensemble du continent nord-américain, et le Québec ne fera pas exception. Autrement dit, le chandail de coton ouaté risque de rester à portée de main encore un bon moment.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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