Prévisions météo : Voici à quoi ressemblera ton mois de juin 2026 au Québec
Pour savoir quand la chaleur estivale va ENFIN arriver! ☀️
Toc, toc, toc! Dame Nature? À go, on envoie juste des belles journées ensoleillées? GO! Avec la pluie et le froid interminable, on peut dire que ce printemps au Québec est assez moche. Mais accroche-toi, parce que juin 2026 arrive avec de meilleures promesses. Ce ne sera pas parfait du début à la fin, soyons clairs — mais le thermomètre devrait enfin afficher des chiffres qui te donneront envie de profiter des terrasses. L'Almanach des fermiers a sorti ses prévisions météo pour le mois qui vient, et voici ce qui t'attend vraiment.
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La publication s'appuie sur une formule mathématique et astronomique éprouvée depuis des décennies pour établir ses prévisions météo à long terme. Résultat pour juin : attends-toi à un cocktail de belles journées parsemé de quelques passages nuageux ou pluvieux. Le meilleur arrive en milieu de mois qui se passera sous les rayons chauds de Galarneau.
Voici le détail des prévisions météo semaine par semaine :
1er - 3 juin
Frais et humide; neige persistante dans l'extrême nord du Québec.
4 - 7 juin
Frisquet et venteux; ciel dégagé dans le sud du Québec.
8 - 11 juin
Temps instable et frais.
12 - 15 juin
Doux et beau temps; soleil dans le sud du Québec.
16 - 19 juin
Chaud et venteux; agréable dans le sud du Québec, quelques pluies dans le nord.
20 - 23 juin
Frais et venteux; averses éparses.
24 - 27 juin
Sec et agréable; beau temps à Montréal, venteux dans le nord.
28 - 30 juin
Fin du mois orageuse; risque d'orages dans le centre du Québec.
Bref, juin 2026 sera en dents de scie : quelques jours frais pour commencer, une belle fenêtre ensoleillée à mi-mois pour profiter des plaisirs estivaux, et une fin assez tumultueuse marquée par des orages. En espérant que l'été se reprendra en juillet et août. D'ici là, garde ta petite laine à portée de main.
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