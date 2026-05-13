Prévisions météo : Voici à quoi ressemblera ton mois de juin 2026 au Québec

Pour savoir quand la chaleur estivale va ENFIN arriver! ☀️

Une plage bondée de gens au Québec.

L'été prendra son temps pour arriver au Québec selon les prévisions météo de juin 2026.

Viorel Margineanu | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Toc, toc, toc! Dame Nature? À go, on envoie juste des belles journées ensoleillées? GO! Avec la pluie et le froid interminable, on peut dire que ce printemps au Québec est assez moche. Mais accroche-toi, parce que juin 2026 arrive avec de meilleures promesses. Ce ne sera pas parfait du début à la fin, soyons clairs — mais le thermomètre devrait enfin afficher des chiffres qui te donneront envie de profiter des terrasses. L'Almanach des fermiers a sorti ses prévisions météo pour le mois qui vient, et voici ce qui t'attend vraiment.

À lire également : Prévisions météo de l'été 2026 : Des records de chaleur pourraient être battus au Québec

La publication s'appuie sur une formule mathématique et astronomique éprouvée depuis des décennies pour établir ses prévisions météo à long terme. Résultat pour juin : attends-toi à un cocktail de belles journées parsemé de quelques passages nuageux ou pluvieux. Le meilleur arrive en milieu de mois qui se passera sous les rayons chauds de Galarneau.

Voici le détail des prévisions météo semaine par semaine :

1er - 3 juin
Frais et humide; neige persistante dans l'extrême nord du Québec.

4 - 7 juin
Frisquet et venteux; ciel dégagé dans le sud du Québec.

8 - 11 juin
Temps instable et frais.

12 - 15 juin
Doux et beau temps; soleil dans le sud du Québec.

16 - 19 juin
Chaud et venteux; agréable dans le sud du Québec, quelques pluies dans le nord.

20 - 23 juin
Frais et venteux; averses éparses.

24 - 27 juin
Sec et agréable; beau temps à Montréal, venteux dans le nord.

28 - 30 juin
Fin du mois orageuse; risque d'orages dans le centre du Québec.

Bref, juin 2026 sera en dents de scie : quelques jours frais pour commencer, une belle fenêtre ensoleillée à mi-mois pour profiter des plaisirs estivaux, et une fin assez tumultueuse marquée par des orages. En espérant que l'été se reprendra en juillet et août. D'ici là, garde ta petite laine à portée de main.



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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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