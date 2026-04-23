Prévisions météo de mai au Québec : La saison des terrasses va encore attendre
Rendu là, peut-on annuler l'été et arriver à l'automne?
Si tu pensais que le mois prochain allait enfin rattraper le printemps un brin déprimant qu’on a eu au Québec depuis son arrivé en mars dernier, tu vas devoir revoir tes attentes. Les prévisions météo de mai n'ont rient de plus réjouissant.
À lire également : Les prévisions météo pour l'été au Québec sont sorties et la saison estivale sera en retard
À vrai dire, elles ne sont pas particulièrement encourageantes pour les personnes qui rêvent déjà de terrasses ensoleillées et de soirées douces et fraiches... et sèches.
D’après les projections de l'Almanach canadien des fermiers, le sud de la province devrait voir en mai une météo marquée par des températures plutôt fraîches, un ciel souvent instable et une fin de mois assez mouvementée.
Ces prévisions de cett epublication vieille de 200 ans reposent sur des données historiques et plusieurs facteurs comme l’activité solaire et les tendances atmosphériques.
Ce n’est pas une science exacte au jour le jour, mais ça donne une bonne idée de l’ambiance générale.
Voici à quoi pourrait ressembler la météo du mois de mai au Québec, selon l'Almanach des fermiers :
- 1er au 3 mai : Début de mois frais et humide avec de la pluie dans plusieurs régions, tandis que la neige pourrait encore s’accrocher dans le nord.
- 4 au 7 mai : Températures sous les normales et conditions venteuses. Le sud du Québec pourrait connaître des périodes plus sèches, mais avec du vent surtout vers l’est.
- 8 au 11 mai : Retour d’un temps froid et instable avec un ciel couvert dans le sud et quelques flocons possibles au nord.
- 12 au 15 mai : Une première pause plus agréable avec des températures plus douces et un temps généralement plus ensoleillé.
- 16 au 19 mai : Conditions plus clémentes, mais avec des averses par moments.
- 20 au 23 mai : Rafraîchissement accompagné de vent et de quelques précipitations éparses.
- 24 au 27 mai : Une courte période plus stable avec du temps sec et assez agréable.
- 28 au 31 mai : Fin de mois agitée avec du vent, de la pluie et même un possible retour de la neige dans les régions nordiques.
Du côté de MétéoMédia, on observe une tendance similaire. Le phénomène El Niño pourrait jouer un rôle important, en favorisant la chaleur dans l’ouest du Canada tout en laissant l’est, dont le Québec, avec des conditions plus fraîches et changeantes.
Même si quelques épisodes plus doux pourraient se glisser ici et là, le début de l’été ne devrait pas s’installer rapidement. Le moment où les températures atteignent de façon plus stable entre 23 et 25 °C, souvent vers la mi-juin, pourrait se faire attendre encore un peu cette année, dit-on.
La note un peu plus positive dans tout ça, c’est que l’été pourrait finir par compenser. Les prévisions à plus long terme évoquent des périodes de chaleur marquée en juillet et en août.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.