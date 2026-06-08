Amazon a lancé des soldes du Prime Day à l'avance et voici 8 des meilleurs deals

Avec des rabais de près de 200 $!

Une boite du Prime Day D'Amazon.

Prime Day 2026 : Amazon a lancé des soldes du Prime Day à l'avance.

Ifeelstock | Dreamstime
Éditrice Junior

Si tu avais certains achats en tête pour l’été, mais que tu attendais le bon moment pour passer à la caisse, les Jours Prime ou Prime Days pourraient bien être l’excuse parfaite. Amazon Canada a déjà commencé à afficher plusieurs rabais anticipés sur des produits pratiques pour la maison, la cour, les vacances ou le quotidien, allant des écouteurs aux gadgets technos, en passant par des accessoires pour l’extérieur.

À lire également : Ce gadget de cuisine à 38 % de rabais sur Amazon a été vendu plus de 1000x en un mois

Cette année, l’événement des Jours Prime se tiendra du 23 au 26 juin 2026, mais plusieurs offres sont déjà en ligne avant le lancement officiel. C’est donc le moment de jeter un coup d’œil aux aubaines disponibles si tu veux éviter de tout magasiner à la dernière minute ou simplement repérer les items qui valent vraiment le détour.

Hamac double avec support en acier - Amazon Basics

Hamac double avec support et \u00e9tui de transport en rabais durant les offres anticip\u00e9es du Prime Day sur le site d'Amazon Canada

Amazon Basics Hamac double avec support en acier et étui de transport en rabais durant les offres anticipées du Prime Day.

Amazon Canada

Prix régulier : 128,62 $

Prix en solde : 99,70 $

Rabais : 22 % (Réduction de 28,92 $)

Pour transformer une cour, une terrasse ou un patio en coin détente cet été, ce hamac double Amazon Basics pourrait faire partie des trouvailles intéressantes des offres anticipées du Prime Day. Son support en acier de 2,74 mètres évite d'avoir à trouver deux arbres parfaitement placés, tandis que sa toile en coton et polyester peut accueillir deux personnes pour une capacité maximale de 204 kg. Le modèle est aussi livré avec un étui de transport pratique pour le ranger ou l'emporter au chalet. Plusieurs couleurs et motifs sont également en vente, selon les disponibilités.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Lot de 24 piles rechargeables AA - Amazon Basics

Lot de 24 piles rechargeables en rabais durant les offres anticip\u00e9es du Prime Day sur le site d'Amazon Canada.

Le lot de 24 piles rechargeables AA haute capacité Amazon Basics est en rabais durant les offres anticipées du Prime Day.

Amazon Canada

Prix régulier : 47,15 $

Prix en solde : 36,75 $

Rabais : 22 % (Réduction de 10,40 $)

Ce n'est probablement pas l'achat le plus excitant du Prime Day, mais c'est le genre de produit dont on déteste être à court, alors cette version rechargeable change la donne. Ce lot comprend 24 piles AA rechargeables de 2400 mAh, compatibles avec plusieurs appareils du quotidien, comme les manettes de jeu, les jouets, les accessoires sans fil et bien d'autres gadgets. Elles peuvent être rechargées jusqu'à 400 fois et sont livrées préchargées, ce qui permet de les utiliser rapidement dès leur réception.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Scie sur perche filaire 8 pouces - GreenWorks

Scie GreenWorks sur perche filaire en rabais durant les offres anticip\u00e9es du Prime Day sur le site d'Amazon Canada.

La scie GreenWorks sur perche filaire pour l'élagage est en rabais durant les offres anticipées du Prime Day.

Amazon Canada

Prix régulier : 129,00 $

Prix en solde : 103,20 $

Rabais : 20 % (Réduction de 25,80 $)

Si tu as quelques travaux extérieurs à prévoir cet été, cette scie sur perche pourrait te faciliter la tâche. Son moteur électrique de 6,5 A permet de couper des branches sans avoir à grimper dans une échelle, tandis que sa tige en aluminium extensible atteint jusqu'à 2,4 mètres est parfaite pour accéder aux zones plus difficiles. Elle est aussi équipée d'une barre de 20 cm avec chaîne Oregon, d'un système de tension facile à ajuster et d'un huilage automatique qui aide à prolonger la durée de vie de la chaîne. Un outil pratique pour entretenir les arbres de la cour grâce à un outil offert à moindre coût pendant les offres anticipées.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Sonnette à batterie avec carillon inclus - Ring

Sonnette vid\u00e9o Ring \u00e0 batterie avec carillon inclus en rabais durant les offres anticip\u00e9es du Prime Day sur le site d'Amazon Canada.

La sonnette Ring à batterie avec carillon inclus en rabais durant les offres anticipées du Prime Day.

Amazon Canada

Prix régulier : 189,98 $

Prix en solde : 89,99 $

Rabais : 53 % (Réduction de 99,99 $)

Cet ensemble de la marque Ring combine une sonnette vidéo à batterie et un carillon intérieur pour recevoir des alertes partout dans la maison lorsqu'une personne sonne ou qu'un mouvement est détecté. La caméra offre une vision 2K avec zoom amélioré jusqu'à 6x, tandis que l'audio bidirectionnel permet de parler aux visiteurs en temps réel directement depuis l'application. La batterie rechargeable se retire facilement pour être rechargée via USB-C, et le carillon se branche simplement dans une prise murale pour une installation rapide.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Enceinte Bluetooth portable étanche - Sonos

Enceinte Bluetooth portable \u00e9tanche Roam 2 avec autonomie de 10 heures sur le site d'Amazon Prime.

Enceinte Bluetooth portable étanche Roam 2 en rabais durant le Prime Day.

Amazon Canada

Prix régulier : 229 $

Prix en solde : 169 $

Rabais : 26 % (Réduction de 60 $)

Cette enceinte Bluetooth portable de Sonos est conçue pour t'accompagner autant à la maison qu'à l'extérieur grâce à son format compact et sa certification IP67 qui la protège contre l'eau et la poussière. Elle offre jusqu'à dix heures d'autonomie, ajuste automatiquement le son selon l'environnement avec la technologie Trueplay et permet aussi le contrôle vocal via Sonos Voice Control ou Amazon Alexa.

Son rabais de 60 $ en fait l'une des réductions intéressantes à surveiller parmi les offres anticipées du Prime Day.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Tondeuse à gazon, taille-haies et coupe-bordure 3-en-1 - BLACK+DECKER

Tondeuse \u00e0 gazon sans fil 3-en-1 avec deux batteries 20 V MAX et coupe-bordure convertible sur le site d'Amazon Prime

La tondeuse à gazon sans fil 3-en-1 BLACK+DECKER en rabais durant le Prime Day.

Amazon Canada

Prix régulier : 181,89 $

Prix en solde : 129 $

Rabais : 29 % (Réduction de 52,89 $)

Cet outil multifonction de BLACK+DECKER combine une tondeuse à gazon, un coupe-bordure et un taille-haie dans un seul appareil. Conçu pour les petits terrains, il passe facilement d'un mode à l'autre selon les besoins. Le système d'alimentation automatique AFS permet de travailler en continu sans avoir à s'arrêter constamment, tandis que la transmission à entraînement par puissance aide à limiter les ralentissements dans l'herbe plus dense. L'ensemble comprend également deux batteries 20 V MAX pour prolonger l'autonomie, ainsi qu'une plateforme de tonte détachable et une poignée pivotante réglable pour plus de confort.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit Vibe Buds 2 - JBL

\u00c9couteurs sans fil JBL Vibe Buds 2 avec suppression active du bruit et autonomie jusqu'\u00e0 40 heures sur le site d'Amazon Prime.

Écouteurs sans fil JBL Vibe Buds 2 en rabais durant le Prime Day.

Amazon Canada

Prix régulier : 99,98 $

Prix en solde : 49,98 $

Rabais : 50 % (Réduction de 50 $)

Ces écouteurs sans fil JBL sont actuellement offerts à moitié prix. Les Vibe Buds 2 intègrent la suppression active du bruit avec la technologie Smart Ambient, qui permet de prendre son environnement en compte lorsque nécessaire. Ils sont aussi équipés de quatre microphones pour des appels plus clairs, d'une certification IP54 contre l'eau et la poussière, ainsi que de la signature sonore Pure Bass de JBL. L'autonomie peut atteindre jusqu'à 40 heures avec l'étui de recharge, et une recharge rapide de 10 minutes ajoute jusqu'à trois heures d'écoute supplémentaires, ce qui est toujours bien pratique.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Tasse auto-chauffante à température contrôlée - Nextmug

Tasse auto-chauffante Nextmug de 415 mL avec contr\u00f4le de temp\u00e9rature et socle de recharge sur le site d'Amazon Prime

Tasse auto-chauffante Nextmug de 415 mL en rabais durant le Prime Day.

Amazon Canada

Prix régulier : 189,95 $

Prix en solde : 139,94 $

Rabais : 26 % (Réduction de 50,01 $)

Si ton café ou ton thé finit souvent par refroidir avant la dernière gorgée, cette tasse auto-chauffante pourrait t'intéresser. Elle permet de choisir entre trois niveaux de chaleur afin de maintenir ta boisson à la température souhaitée pendant plusieurs heures. Son écran à DEL affiche l'autonomie et les réglages en temps réel, tandis que le couvercle anti-déversement et le socle de recharge sont inclus.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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