Amazon a lancé des soldes du Prime Day à l'avance et voici 8 des meilleurs deals
Avec des rabais de près de 200 $!
Si tu avais certains achats en tête pour l’été, mais que tu attendais le bon moment pour passer à la caisse, les Jours Prime ou Prime Days pourraient bien être l’excuse parfaite. Amazon Canada a déjà commencé à afficher plusieurs rabais anticipés sur des produits pratiques pour la maison, la cour, les vacances ou le quotidien, allant des écouteurs aux gadgets technos, en passant par des accessoires pour l’extérieur.
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Cette année, l’événement des Jours Prime se tiendra du 23 au 26 juin 2026, mais plusieurs offres sont déjà en ligne avant le lancement officiel. C’est donc le moment de jeter un coup d’œil aux aubaines disponibles si tu veux éviter de tout magasiner à la dernière minute ou simplement repérer les items qui valent vraiment le détour.
Hamac double avec support en acier - Amazon Basics
Amazon Basics Hamac double avec support en acier et étui de transport en rabais durant les offres anticipées du Prime Day.
Prix régulier : 128,62 $
Prix en solde : 99,70 $
Rabais : 22 % (Réduction de 28,92 $)
Pour transformer une cour, une terrasse ou un patio en coin détente cet été, ce hamac double Amazon Basics pourrait faire partie des trouvailles intéressantes des offres anticipées du Prime Day. Son support en acier de 2,74 mètres évite d'avoir à trouver deux arbres parfaitement placés, tandis que sa toile en coton et polyester peut accueillir deux personnes pour une capacité maximale de 204 kg. Le modèle est aussi livré avec un étui de transport pratique pour le ranger ou l'emporter au chalet. Plusieurs couleurs et motifs sont également en vente, selon les disponibilités.
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Lot de 24 piles rechargeables AA - Amazon Basics
Le lot de 24 piles rechargeables AA haute capacité Amazon Basics est en rabais durant les offres anticipées du Prime Day.
Prix régulier : 47,15 $
Prix en solde : 36,75 $
Rabais : 22 % (Réduction de 10,40 $)
Ce n'est probablement pas l'achat le plus excitant du Prime Day, mais c'est le genre de produit dont on déteste être à court, alors cette version rechargeable change la donne. Ce lot comprend 24 piles AA rechargeables de 2400 mAh, compatibles avec plusieurs appareils du quotidien, comme les manettes de jeu, les jouets, les accessoires sans fil et bien d'autres gadgets. Elles peuvent être rechargées jusqu'à 400 fois et sont livrées préchargées, ce qui permet de les utiliser rapidement dès leur réception.
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Scie sur perche filaire 8 pouces - GreenWorks
La scie GreenWorks sur perche filaire pour l'élagage est en rabais durant les offres anticipées du Prime Day.
Prix régulier : 129,00 $
Prix en solde : 103,20 $
Rabais : 20 % (Réduction de 25,80 $)
Si tu as quelques travaux extérieurs à prévoir cet été, cette scie sur perche pourrait te faciliter la tâche. Son moteur électrique de 6,5 A permet de couper des branches sans avoir à grimper dans une échelle, tandis que sa tige en aluminium extensible atteint jusqu'à 2,4 mètres est parfaite pour accéder aux zones plus difficiles. Elle est aussi équipée d'une barre de 20 cm avec chaîne Oregon, d'un système de tension facile à ajuster et d'un huilage automatique qui aide à prolonger la durée de vie de la chaîne. Un outil pratique pour entretenir les arbres de la cour grâce à un outil offert à moindre coût pendant les offres anticipées.
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Sonnette à batterie avec carillon inclus - Ring
La sonnette Ring à batterie avec carillon inclus en rabais durant les offres anticipées du Prime Day.
Prix régulier : 189,98 $
Prix en solde : 89,99 $
Rabais : 53 % (Réduction de 99,99 $)
Cet ensemble de la marque Ring combine une sonnette vidéo à batterie et un carillon intérieur pour recevoir des alertes partout dans la maison lorsqu'une personne sonne ou qu'un mouvement est détecté. La caméra offre une vision 2K avec zoom amélioré jusqu'à 6x, tandis que l'audio bidirectionnel permet de parler aux visiteurs en temps réel directement depuis l'application. La batterie rechargeable se retire facilement pour être rechargée via USB-C, et le carillon se branche simplement dans une prise murale pour une installation rapide.
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Enceinte Bluetooth portable étanche - Sonos
Enceinte Bluetooth portable étanche Roam 2 en rabais durant le Prime Day.
Prix régulier : 229 $
Prix en solde : 169 $
Rabais : 26 % (Réduction de 60 $)
Cette enceinte Bluetooth portable de Sonos est conçue pour t'accompagner autant à la maison qu'à l'extérieur grâce à son format compact et sa certification IP67 qui la protège contre l'eau et la poussière. Elle offre jusqu'à dix heures d'autonomie, ajuste automatiquement le son selon l'environnement avec la technologie Trueplay et permet aussi le contrôle vocal via Sonos Voice Control ou Amazon Alexa.
Son rabais de 60 $ en fait l'une des réductions intéressantes à surveiller parmi les offres anticipées du Prime Day.
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Tondeuse à gazon, taille-haies et coupe-bordure 3-en-1 - BLACK+DECKER
La tondeuse à gazon sans fil 3-en-1 BLACK+DECKER en rabais durant le Prime Day.
Prix régulier : 181,89 $
Prix en solde : 129 $
Rabais : 29 % (Réduction de 52,89 $)
Cet outil multifonction de BLACK+DECKER combine une tondeuse à gazon, un coupe-bordure et un taille-haie dans un seul appareil. Conçu pour les petits terrains, il passe facilement d'un mode à l'autre selon les besoins. Le système d'alimentation automatique AFS permet de travailler en continu sans avoir à s'arrêter constamment, tandis que la transmission à entraînement par puissance aide à limiter les ralentissements dans l'herbe plus dense. L'ensemble comprend également deux batteries 20 V MAX pour prolonger l'autonomie, ainsi qu'une plateforme de tonte détachable et une poignée pivotante réglable pour plus de confort.
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Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit Vibe Buds 2 - JBL
Écouteurs sans fil JBL Vibe Buds 2 en rabais durant le Prime Day.
Prix régulier : 99,98 $
Prix en solde : 49,98 $
Rabais : 50 % (Réduction de 50 $)
Ces écouteurs sans fil JBL sont actuellement offerts à moitié prix. Les Vibe Buds 2 intègrent la suppression active du bruit avec la technologie Smart Ambient, qui permet de prendre son environnement en compte lorsque nécessaire. Ils sont aussi équipés de quatre microphones pour des appels plus clairs, d'une certification IP54 contre l'eau et la poussière, ainsi que de la signature sonore Pure Bass de JBL. L'autonomie peut atteindre jusqu'à 40 heures avec l'étui de recharge, et une recharge rapide de 10 minutes ajoute jusqu'à trois heures d'écoute supplémentaires, ce qui est toujours bien pratique.
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Tasse auto-chauffante à température contrôlée - Nextmug
Tasse auto-chauffante Nextmug de 415 mL en rabais durant le Prime Day.
Prix régulier : 189,95 $
Prix en solde : 139,94 $
Rabais : 26 % (Réduction de 50,01 $)
Si ton café ou ton thé finit souvent par refroidir avant la dernière gorgée, cette tasse auto-chauffante pourrait t'intéresser. Elle permet de choisir entre trois niveaux de chaleur afin de maintenir ta boisson à la température souhaitée pendant plusieurs heures. Son écran à DEL affiche l'autonomie et les réglages en temps réel, tandis que le couvercle anti-déversement et le socle de recharge sont inclus.
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