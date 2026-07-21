La 1re bande-annonce de La Maison des Vilains est dévoilée et ce n'est pas pour les faibles
Une téléréalité sans censure avec des personnalités qui n'ont pas la langue dans leur poche. 👀🫣
Si tu fais partie des personnes qui se tournent vers les réseaux sociaux pour dénoncer le manque de savoir-vivre ou les commentaires trop crus dans les téléréalités québécoises, La Maison des Vilains, qui débarque sur Crave au mois d'août, n'est pas pour toi. Un peu moins d'un mois avant le lancement de cette nouveauté, la première bande-annonce vient d'être dévoilée et, si on se fie aux images, les personnalités invitées n'ont clairement pas l'intention de se censurer.
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Adaptée du concept américain House of Villains de NBCUniversal, La Maison des Vilains réunit dix personnalités qui ont fait réagir (et rarement pour de bonnes raisons) dans différentes téléréalités québécoises, comme Occupation Double, Les Traîtres, Survivor Québec et Loft Story. Cette nouvelle émission de Crave est pilotée par Maripier Morin, une animatrice qui avait elle-même marqué les esprits comme « vilaine » lors de son passage à Occupation Double en 2006.
Dans la bande-annonce, on apprend que les « vilains » et « vilaines » devront cohabiter tout en complotant, sabotant et manipulant leurs adversaires à travers une série d'épreuves physiques et psychologiques que Maripier Morin décrit comme « absolument grotesques ».
Chaque semaine, ils et elles devront déjouer leurs adversaires et voter pour éliminer quelqu'un, jusqu'à ce qu'une seule personne mette la main sur le grand prix de 25 000 $ et le titre ultime de « plus grand vilain du Québec ».
Ici, rien n'est censuré, et les « vilain.e.s » ne se gênent pas pour dire le fond de leur pensée droit à la caméra.
Dans la bande-annonce, on entend pas mal de choses qui ne passeraient pas dans les émissions où ils et elles se sont faits connaître du Québec :
« Tu vas toujours être un loser. » — Kevins-Kyle Lambert
« J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi égocentrique de ma vie. » — Rayane Azzoug
« Entre moi et toi, c'est du personnel. » — Meriem Houla
« Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. » — Sébastien Tremblay
Une chose semble déjà certaine après cette première bande-annonce : ça sent la bisbille! Les alliances risquent d'être fragiles, les confrontations nombreuses et les répliques mémorables. « Attendez-vous à des coups bas », affirme Maripier Morin.
Avec des personnalités comme Geneviève Laforce (Les Traîtres), Arnaud Nadeau (Occupation Double), Audrey Morissette (Survivor Québec et Les Traîtres), Laurie Doucet (Occupation Double), Kevins-Kyle Lambert (Loft Story et Hors réseau: l’expérience), Meriem Houla (Les Traîtres), Priscilla Lanni (Loft Story), Rayane Azzoug (Survivor Québec), Sébastien Tremblay (Loft Story) et Dany Simard (Occupation Double) dans la maison, on peut déjà s'attendre à ce que les prochaines semaines soient loin d'être tranquilles.
Les personnes qui adorent détester les candidats et candidates de téléréalité devraient avoir droit à tout un spectacle lorsque La Maison des Vilains débarquera sur Crave dès le 19 août. Si les premières images donnent le ton, cette saison ne fera certainement pas dans la dentelle.