On a calculé le total des abonnements les plus populaires par mois et ça fait mal au budget

Parce que... Qui pense à annuler les essais gratuits après 1 mois? 😬

Des applications de « streaming ».

À la fin du mois, la facture totale de tous tes abonnements à des plateformes numériques fait mal au budget.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Netflix, Spotify, Disney+, Crave, Illico+, l’Extra de TOU.TV : la liste est longue et coûteuse lorsqu’il est temps de faire le décompte des abonnements aux plateformes de visionnement et d’écoute en continu les plus populaires au Québec, auxquelles tu es fort probablement abonné.e. Tu débourses peut-être, sans le savoir, des milliers de dollars par année pour ces services. Ça fait mal.

À lire également : La plateforme Noovo.ca pour écouter tes émissions préférées n’existe plus

Il n’y a rien de plus pénible que de devoir s’abonner à diverses plateformes parce que tes émissions préférées ne sont pas regroupées au même endroit. Un abonnement à une plateforme numérique, ou à plusieurs, est donc devenue pratiquement la norme dans la province et, sans le savoir, ton compte en banque se vide plus vite que tu ne le penses.

Si on se fie au Portrait numérique des foyers québécois 2024 de l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval, 77 % des adultes de la province payaient pour au moins un service de visionnement en ligne et 48 % pour plusieurs plateformes.

Voici à quoi peut ressembler ta facture annuelle totale si tu t’abonnes à tout. La grande majorité des forfaits de base avec publicité, ainsi que leurs équivalents sans publicité, offrent une qualité HD. À l’inverse, certains forfaits Premium permettent le visionnement en 4K.

Abonnement à Netflix

  • Standard avec publicités
    • 7,99 $/mois
  • Standard sans publicité
    • 18,99 $/mois
  • Premium (sans publicité)
    • 23,99 $/mois

Abonnement à Prime Video

À noter qu’un abonnement à Amazon Prime inclut automatiquement plusieurs avantages, dont la livraison rapide, Prime Video et Prime Music.

  • 9,99 $/mois
  • 99 $/an

Les personnes étudiantes peuvent profiter d’un tarif réduit de 4,99 $ par mois ou 49 $ par année, soit environ la moitié du prix régulier.

Pour regarder Prime Video sans publicité, il faut toutefois ajouter 2,99 $ par mois à son abonnement.

Abonnement à Disney+

  • Standard, avec publicités
    • 8,99 $/mois
  • Standard, sans publicité
    • 15,99 $/mois
    • 159,99 $/an
  • Premium
    • 169,99 $/an
    • 16,99 $/mois

Abonnement à Paramount+

  • Base, avec publicités
    • 70,99 $/an
    • 7,99 $/mois
  • Standard, sans publicités
    • 106,99 $/an
    • 11,99 $/mois
  • Premium
    • 142,99 $/an
    • 15,99 $/mois

Abonnement à Crave

  • Standard avec publicités
    • 11,99 $/mois
  • Premium
    • 22 $/mois
L’abonnement avec publicité est gratuit lorsque tu contractes un forfait télé ou téléphone de Bell.

Abonnement à ICI TOU.TV EXTRA

L'accès à Tou.tv d'ICI Radio-Canada est gratuit pour une partie de la plateforme. Des publicités sont toutefois de mise lors du visionnement.

L'abonnement à Tou.tv EXTRA est de 8,99 $/mois et il n'y a pas de publicité.

Abonnement combiné TOUT.TV EXTRA et Crave

En décembre 2025, Bell Média a annoncé un partenariat avec Radio-Canada afin d'offrir une nouvelle offre de forfaits d'abonnements combinant Crave et Tou.tv EXTRA.

  • Forfait de base
    • Comprend Crave standard avec pubs (11,99 $/moi seul) et ICI TOU.TV EXTRA (8,99 $/mois seul)
      • 15,99 $/mois
  • Premium
    • Comprend Crave Premium (22 $/mois seul) et ICI TOU.TV EXTRA (8,99 $/mois seul)
      • 23,99 $/mois

Abonnement à Illico+

  • Avec publicités
    • 10 $/mois
  • Sans publicité
    • 15 $/mois

Apple TV+

  • 14,99 $/mois

Abonnement à RDS

  • 24,99 $/mois
  • 199,90 $/an
Un forfait Crave/RDS est également possible, soit Crave standard avec publicité (11,99 $/mois seul) et RDS pour 26,99 $/mois ou Crave Premium (22 $/mois seul) et RDS pour 32,99 $/mois.

Abonnement à TVA Sports en direct

  • Forfait mensuel
    • 17,99 $/mois
  • Forfait trois mois
    • 49,99 $/3 mois
  • Forfait annuel
    • 179,99 $/an

À noter que Québecor, a qui appartiennent TVA Sports et Illico+, offre un forfait combinant les deux plateformes à 24,99 $/mois.

Abonnement à Spotify

  • De base, avec publicités
    • Gratuit
  • Premium Étudiants
    • 6,39 $/mois
  • Premium Solo
    • 12,99 $/mois
  • Premium Duo
    • 19,99 $/mois
  • Premium Famille
    • 23,99 $/mois

Abonnement à Apple Music

  • Forfait de base, avec publicités
    • Gratuit
  • Forfait sans publicité
    • 10,99 $/mois
  • Forfait sans publicité pour étudiant et étudiantes
    • 5,99 $/mois pour un maximum de 48 mois

Total de ta facture

En additionnant tous les abonnements listés (et en faisant fi des combinaisons existantes), la facture mensuelle varie considérablement selon les forfaits choisis.

Dans le scénario le plus économique, en optant pour les forfaits avec publicité là où c'est possible et les versions gratuites pour Spotify et Apple Music, la note s'élève à 80 $/mois, soit environ 960 $/an.

En passant aux forfaits sans publicité, mais en restant sur les options standard, la facture grimpe à 165 $/mois, ce qui représente près de 1 980 $/an.

Et si tu veux le top du top, prépare-toi à débourser plus de 210 $/mois, soit plus de 2 500 $/an.

Avec les taxes, on parle donc d'une facture annuelle pouvant aller entre 1 104 $ et 2 875 $.

Si on se fie aux résultats de la quatrième édition du Baromètre de confiance d'Option consommateurs (OC), publié en avril 2026, 43 % des personnes sondées au Québec ont affirmé avoir oublié de se désabonner à leur abonnement, toutes catégories confondues.

Parce que des plateformes qui proposent des essais gratuits ou à rabais, que ce soit de sept jours, un ou trois mois, il y en a.

Option Consommateur suggère d’ailleurs de faire un audit quelques fois par années de tes abonnements, car les sommes s’accumulent rapidement.

« Un petit 10$, un autre 15$, par là, il n’y a rien là! Du moins, c’est ce qu’on peut avoir tendance à penser lorsqu’on regarde nos paiements de façon individuelle. Utilisez-vous vraiment tous les abonnements pour lesquels vous payez? », questionne OC.

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Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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