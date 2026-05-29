Les Québécois ont une nouvelle destination préférée cet été et c'est assez surprenant

Ce n'est pas aux États-Unis ni en Europe. 👀

Une plage au Maroc.

Les États-Unis et l'Europe ne sont plus les destinations les plus prisées des Québécois l'été, selon Flighthub.

Gillesr7 | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

C’est bientôt le temps des vacances et plusieurs commencent à planifier leur prochain voyage à l’étranger, histoire de décrocher un peu du Québec. Et si tu pensais que les États-Unis restaient la destination préférée des Québécois et Québécoises, détrompe-toi : les habitudes de voyage ont changé cette année.

À lire également : Le Canada instaure de nouvelles mesures strictes aux frontières et ça complique les voyages

Selon des données de la plateforme de réservation de vols FlightHub, qui a analysé les réservations de vols aller-retour internationaux au départ de Montréal pour la période allant du 1er juin au 31 août 2026, le Maroc s'impose pour la toute première fois comme la destination internationale la plus réservée par les voyageurs et voyageuses du Québec.

Cette saison estivale, le Maroc représente 12 % de l'ensemble des réservations internationales des Québécois.e.s. Les États-Unis, qui occupaient la première place avec ce même pourcentage l'été dernier, reculent à 10 %. La France suit en troisième position avec 6 %, tandis que le Portugal et la Tunisie se partagent la quatrième et cinquième place, chacun à 5 %.

L'engouement pour l'Afrique du Nord ne se limite pas au Maroc : en combinant les réservations vers le Maroc et la Tunisie, on arrive à 17 % du total des départs internationaux depuis le Québec, en progression par rapport aux 15 % enregistrés lors de l'été 2025.

Pour la deuxième année consécutive, la liaison Montréal–Casablanca est la route internationale la plus réservée au départ du Québec. Le prix moyen d'un aller-retour sur cette route s'établit à 1 508 $ cette année, soit une légère baisse d'environ 63 $ par rapport à l'été 2025.

En matière de prix, Paris reste de loin la destination la plus abordable du palmarès, avec un aller-retour moyen autour de 958 $. Pourtant, la France a perdu des parts de marché cette année.

Tunis affiche environ 1 355 $, Alger se situe à 1 357 $ (en hausse de plus de 5 % par rapport à l'an dernier), et Beyrouth est la destination la plus coûteuse du groupe à 1 847 $, bien qu'en baisse de 112 $ depuis 2025.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
flighthub destination de voyage voyage dans le sud voyage aux états-unis
Québec Voyage Canada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Shell change son programme de récompenses : Voici comment sauver jusqu'à 13 ¢/L à la pompe

On prend les économies où il y en a! 👀

Un nouveau parcours lumineux de 2 km débarque à Montréal et ça s'annonce époustouflant

Des milliers de lumières dans un lieu iconique de la ville = OUI!

Québec retire la TVQ à l'épicerie, mais l'augmente ailleurs : On te démêle la controverse

On donne d'une main, on reprend de l'autre? 🧐

Trafic à Montréal : le Tour de l’Île force la fermeture de 126 sections de rues ce week-end

Beau week-end pour prendre une marche! 🤯

« C'était un match de m*rde » : Lane Hutson du CH ne cache pas sa frustration (VIDÉOS)

Hutson sans filtre, Dobes sans peur. Le CH repart en Caroline.

13 adolescents arrêtés après une bagarre violente au Quartier Dix30 : ce qu'on sait

« Le SPAL sonne la fin de la récréation. »

Le Canada instaure de nouvelles mesures strictes aux frontières et ça complique les voyages

Des restrictions qui entrent en vigueur dès cette semaine. 😳

L'été 2026 au Québec sera le plus frais en 9 ans : Voici ce que disent les prévisions météo

En espérant que ta piscine soit chauffée... 😬

Fin de la TVQ à l'épicerie : les Québécois ont parlé et ils ne mâchent pas leurs mots

« Où vais-je placer mon 1,00$ d'économie par semaine? » 🫠