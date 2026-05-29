Les Québécois ont une nouvelle destination préférée cet été et c'est assez surprenant
Ce n'est pas aux États-Unis ni en Europe. 👀
C’est bientôt le temps des vacances et plusieurs commencent à planifier leur prochain voyage à l’étranger, histoire de décrocher un peu du Québec. Et si tu pensais que les États-Unis restaient la destination préférée des Québécois et Québécoises, détrompe-toi : les habitudes de voyage ont changé cette année.
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Selon des données de la plateforme de réservation de vols FlightHub, qui a analysé les réservations de vols aller-retour internationaux au départ de Montréal pour la période allant du 1er juin au 31 août 2026, le Maroc s'impose pour la toute première fois comme la destination internationale la plus réservée par les voyageurs et voyageuses du Québec.
Cette saison estivale, le Maroc représente 12 % de l'ensemble des réservations internationales des Québécois.e.s. Les États-Unis, qui occupaient la première place avec ce même pourcentage l'été dernier, reculent à 10 %. La France suit en troisième position avec 6 %, tandis que le Portugal et la Tunisie se partagent la quatrième et cinquième place, chacun à 5 %.
L'engouement pour l'Afrique du Nord ne se limite pas au Maroc : en combinant les réservations vers le Maroc et la Tunisie, on arrive à 17 % du total des départs internationaux depuis le Québec, en progression par rapport aux 15 % enregistrés lors de l'été 2025.
Pour la deuxième année consécutive, la liaison Montréal–Casablanca est la route internationale la plus réservée au départ du Québec. Le prix moyen d'un aller-retour sur cette route s'établit à 1 508 $ cette année, soit une légère baisse d'environ 63 $ par rapport à l'été 2025.
En matière de prix, Paris reste de loin la destination la plus abordable du palmarès, avec un aller-retour moyen autour de 958 $. Pourtant, la France a perdu des parts de marché cette année.
Tunis affiche environ 1 355 $, Alger se situe à 1 357 $ (en hausse de plus de 5 % par rapport à l'an dernier), et Beyrouth est la destination la plus coûteuse du groupe à 1 847 $, bien qu'en baisse de 112 $ depuis 2025.
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