Hausse du prix du pétrole: 4 compagnies aériennes canadiennes ajoutent jusqu’à 60 $ de frais

Déjà que voyager n'est pas donné, là, ton portefeuille va avoir mal.

Un avion d'Air Canada.

En raison de la hausse du prix du pétrole, des compagnies aériennes canadiennes ajoutent jusqu’à 60 $ de frais.

Ronniechua | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

La guerre au Moyen-Orient, qui perdure depuis plus d’un mois, continue de faire fluctuer les prix du pétrole. Et il n’y a pas que ton plein à la station-service qui en subit les effets : celui des avions aussi. Résultat, plusieurs compagnies aériennes canadiennes ont annoncé l’ajout de suppléments pour compenser la hausse du coût du carburant.

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Il faut dire que le carburant représente l’une des principales dépenses des transporteurs. Pour la semaine se terminant le 3 avril, les données de l’Association internationale du transport aérien (IATA) montrent une hausse de 132,1 % du prix du kérosène sur un an.

La plus récente à emboîter le pas est Vacances Air Canada, la filiale spécialisée dans les forfaits vers le Sud. Depuis le lundi 6 avril, un supplément carburant de 50 $ par personne s’applique à l’ensemble de ses destinations soleil.

Du côté d’Air Transat, l’entreprise québécoise avait déjà annoncé le mois dernier un supplément de 50 $ pour les vols au départ du Canada et de 25 euros (environ 40 $) pour ceux au départ de l’Europe.

Chez Porter Airlines, la hausse est de 40 $ pour les vols réservés via sa plateforme VIPorter, une mesure présentée comme temporaire.

Quant à WestJet, basée à Calgary, un supplément de 60 $ par personne entrera en vigueur à compter du 8 avril. La compagnie prévoit aussi réduire le nombre de vols en avril et en mai afin de limiter ses coûts.

Ailleurs dans le monde, d’autres transporteurs emboîtent le pas. Par exemple, Air France impose un supplément d’environ 30 euros (près de 48 $) pour un aller-retour Montréal-Paris, tandis que KLM applique des frais similaires sur ses vols long-courriers.

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QuébecCanadaVoyage
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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