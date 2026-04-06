Hausse du prix du pétrole: 4 compagnies aériennes canadiennes ajoutent jusqu’à 60 $ de frais
Déjà que voyager n'est pas donné, là, ton portefeuille va avoir mal.
La guerre au Moyen-Orient, qui perdure depuis plus d’un mois, continue de faire fluctuer les prix du pétrole. Et il n’y a pas que ton plein à la station-service qui en subit les effets : celui des avions aussi. Résultat, plusieurs compagnies aériennes canadiennes ont annoncé l’ajout de suppléments pour compenser la hausse du coût du carburant.
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Il faut dire que le carburant représente l’une des principales dépenses des transporteurs. Pour la semaine se terminant le 3 avril, les données de l’Association internationale du transport aérien (IATA) montrent une hausse de 132,1 % du prix du kérosène sur un an.
La plus récente à emboîter le pas est Vacances Air Canada, la filiale spécialisée dans les forfaits vers le Sud. Depuis le lundi 6 avril, un supplément carburant de 50 $ par personne s’applique à l’ensemble de ses destinations soleil.
Du côté d’Air Transat, l’entreprise québécoise avait déjà annoncé le mois dernier un supplément de 50 $ pour les vols au départ du Canada et de 25 euros (environ 40 $) pour ceux au départ de l’Europe.
Chez Porter Airlines, la hausse est de 40 $ pour les vols réservés via sa plateforme VIPorter, une mesure présentée comme temporaire.
Quant à WestJet, basée à Calgary, un supplément de 60 $ par personne entrera en vigueur à compter du 8 avril. La compagnie prévoit aussi réduire le nombre de vols en avril et en mai afin de limiter ses coûts.
Ailleurs dans le monde, d’autres transporteurs emboîtent le pas. Par exemple, Air France impose un supplément d’environ 30 euros (près de 48 $) pour un aller-retour Montréal-Paris, tandis que KLM applique des frais similaires sur ses vols long-courriers.
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