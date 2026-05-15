Ces 12 aliments font actuellement l'objet de rappels importants au Québec

Tisanes DAVIDsTEA, bonbons, fromages, kits de pizza du Costco... Vérifie ton frigo! 👀

Une allée d'épicerie au Québec.

L'ACIA a procédé à plusieurs rappels d'aliments dans les dernières semaines.

Narcity Québec
Rédaction et édition

Ton garde-manger et ton frigo méritent une inspection rigoureuse. Dernièrement, plusieurs produits ont été retirés du marché en raison de risques sérieux pour la santé : allergènes non déclarés, contamination bactérienne, présence de corps étrangers. Ce printemps 2026, les rappels alimentaires se multiplient au Québec et au Canada, émis tantôt par des entreprises elles-mêmes, tantôt par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

À lire également : 11 900 $ d'amendes du MAPAQ pour ce populaire resto mexicain du Vieux-Montréal depuis 2025

Que tu fasses tes emplettes en ligne ou en épicerie, certains produits du quotidien sont peut-être déjà dans ton frigo, congélo ou sur tes tablettes. Avant de passer à table, prends deux minutes pour vérifier cette liste. Elle pourrait t'éviter biens des tracas.

Tisanes DAVIDsTEA

Sac de tisanes \u00ab adieu atchoum \u00bb de DAVIDsTEA.

Les tisanes « adieu atchoum » de DAVIDsTEA font l'objet d'un rappel au Canada.

Agence canadienne d'inspection des aliments

Attention aux adeptes de tisanes : DAVIDsTEA a procédé au rappel de sa tisane biologique « adieu atchoum » le 12 mai 2026, en raison de la présence non déclarée d'amandes dans le produit.

L'emballage de 50 g, portant le code CUP 101202100502 et le code de lot 000CHA831216, a été vendu en ligne. Or, les amandes n'apparaissent nulle part sur l'étiquette, ce qui représente un danger réel pour les personnes allergiques aux noix. Les autorités soulignent qu'une allergie aux amandes peut déclencher une réaction anaphylactique grave, voire mortelle, même en cas d'ingestion d'une très petite quantité.

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise elle-même. Aucune réaction liée à ce produit n'a été signalée jusqu'à présent, mais l'ACIA mène actuellement une enquête sur la salubrité qui pourrait mener au rappel d'autres produits.

Tu as cette tisane à la maison et tu es allergique aux noix? Ne la consomme surtout pas. Jette-la de façon sécuritaire ou retourne-la au point de vente.

C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Bonbons lyophilisés de FreezYums!

Les bonbons lyophilis\u00e9s \u00ab\u00a0Sour Key Gummy \u00bb\u00a0de la marque FreezYums!

Les bonbons FreezYums! « Sour Key Gummy » visés par un rappel de l'ACIA.

Showcase

Des morceaux de métal dans des bonbons, c'est tout sauf une douceur. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a émis le 11 mai 2026 un rappel visant les bonbons lyophilisés « Sour Key Gummy » de la marque FreezYums!, distribués à l'échelle nationale.

Le produit visé est vendu en format de 63 g, porte le code CUP 8 02962 38817 8 et le code de lot « BB : 2026 NO 01 052025LOT1 ». C'est l'entreprise Osiris Inc. qui procède au rappel, classé en catégorie 2 — soit un risque modéré pour la santé.

Selon les informations de l'ACIA, la présence de fragments métalliques dans des aliments, surtout dans des bonbons souvent consommés par des enfants, peut causer des coupures dans la bouche, la gorge ou le système digestif, un risque d'étouffement, voire des blessures internes nécessitant une intervention médicale. Ce type de contamination est particulièrement sournois puisqu'on ne peut pas détecter les morceaux à l'œil nu.

Ce produit ne doit absolument pas être consommé, vendu, servi ou distribué. Il est conseillé de le jeter ou de le rapporter où tu l'as acheté.

C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

« Green Zaatar » de marque Alarjawi

Green Zaatar de la marque Alarjawi.

Du zaatar de la marque Alarjawi fait l'objet d'un rappel.

Agence canadienne d'inspection des aliments

Tu as du zaatar dans ton garde-manger? Jette un œil à l'emballage. L'ACIA a rappelé le 5 mai 2026 le « Green Zaatar » de marque Alarjawi en raison d'une possible contamination à la bactérie Salmonella. Le produit de 450 g (CUP 6 212055 026230, lot P: 29/04/2025, E: 28/10/2026 K1) a été distribué au Québec et dans plusieurs autres provinces.

Selon les mises en garde de l'ACIA, la Salmonella ne laisse aucune trace visible ni odeur suspecte, mais peut provoquer fièvre, vomissements, douleurs abdominales et diarrhée — avec des complications potentiellement graves pour les enfants, les femmes enceintes, les aîné.e.s et les personnes immunodéprimées. Aucun cas de maladie n'a été signalé pour l'instant.

Ne consomme pas ce produit. Jette-le ou retourne-le en magasin.

C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Kit de départ à pizza sans gluten de Gino Bambino 

Kit de d\u00e9part \u00e0 pizza sans gluten de marque Gino Bambino.

Le kit de départ à pizza sans gluten de marque Gino Bambino est visé par un rappel national.

Costco

La soirée pizza pourrait mal tourner avec ce produit-là. Molinaro's Fine Italian Foods Ltd. a rappelé le 22 avril 2026 son kit de départ à pizza sans gluten de marque Gino Bambino en raison de la présence de moisissures — distribué partout au Canada, notamment chez Costco.

Les formats de 700 g portant les dates « Meilleur avant 2026 AL 22 » et « 2026 AL 28 » (CUP 0 59949 05230 4) sont visés : si c'est ton cas, jette le kit ou retourne-le en magasin. Et même si les dates de péremption sont passées, ça vaut la peine de vérifier ton congélateur — si tu en as mis un de côté, il est toujours concerné par le rappel. Il s'agit d'un rappel de classe 3, soit le niveau le moins sévère, mais le produit ne doit tout de même pas être consommé, vendu ou distribué.

C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Assaisonnement à salade + de Poivre des Îles

Assaisonnement \u00e0 salade de Poivre des \u00celes.

Des lors d'assaisonnement à salade de Poivre des Îles font l'objet d'un rappel au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Poivre des Îles

Des insectes dans ton assaisonnement, c'est non. Poivre des Îles a rappelé le 16 avril 2026 son « Assaisonnement à salade + » de 28 g (CUP 0 67709 12410 9) vendu au Québec et au Nouveau-Brunswick en raison de la présence d'insectes.

Les lots visés sont nombreux : 4720, 4721, 4722, 4727, 4728, 4729, 4736, 4737, 4738 et 4739. Si ton pot affiche l'un de ces codes, ne l'utilise pas. Rappel de classe 3, donc considéré comme moins grave pour la santé, mais on s'entend que personne ne veut ça dans sa vinaigrette.

C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Fromages inclus dans les trousses repas Hello Fresh

Fromage feta inclus dans les bo\u00eetes de repas Hello Fresh et Chefs Plate.

Plusieurs types de fromages inclus dans les trousses de repas Hello Fresh et Chefs Plate sont visés par un rappel.

Agence canadienne d'inspection des aliments

Si tu es abonné.e à Hello Fresh ou Chefs Plate, vérifie tes fromages. L'ACIA a émis le 30 mars 2026 un rappel majeur à l'échelle nationale visant plusieurs produits fromagers inclus dans certaines trousses repas, en raison d'une possible contamination à la bactérie Listeria monocytogenes.

Cinq types de fromages sont concernés : parmesan râpé, fromage en grains, féta, fromage de chèvre et mozzarella, en différents formats. Les codes de lot sont nombreux, consulte la liste complète sur le site de l'ACIA pour vérifier si les tiens sont concernés.

Selon les mises en garde de l'ACIA, la Listeria monocytogenes ne laisse aucune trace visible ni odeur suspecte, mais peut provoquer des symptômes graves, voire fatals, particulièrement chez les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Aucun cas de maladie n'a été signalé pour l'instant.

Ne consomme pas ces produits. Jette-les ou retourne-les, et consulte un professionnel de la santé si tu crois avoir été malade après en avoir consommé.

C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Œufs entiers liquides et blanc d'œuf liquide de marque Supreme

Des produits de marque Supreme par Nutri.

Différents oeufs et produits de marque Supreme par Nutri sont rappelés au Québec et en Ontario.

Supreme Egg Products

Celui-là concerne surtout les professionnels de la restauration. L'ACIA a rappelé le 21 avril 2026 des œufs entiers liquides et des blancs d'œuf liquides de marque Supreme en raison d'une possible contamination à la bactérie Salmonella, distribués au Québec et en Ontario dans les hôtels, restaurants et institutions.

Dix lots de format 1 kg sont visés, avec des dates meilleur avant allant de mars à mai 2026. Les codes de lot complets sont disponibles sur le site de l'ACIA. Même si les dates sont passées, ça vaut la peine de vérifier si ces produits ont été utilisés ou sont encore en stock.

Selon les mises en garde de l'ACIA, la Salmonella ne laisse aucune trace visible ni odeur suspecte, mais peut provoquer des symptômes graves chez les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et/ou immunodéprimées.

C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments




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