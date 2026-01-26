Danger d’E. coli : rappel important de 11 variétés de pizzas surgelées partout au pays
Fais le ménage dans ton congélo! 🍕❌
Après un premier rappel en décembre dernier visant certaines saveurs de populaires collations surgelées de type « pizza pochettes » de Pillsbury, l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) annonce maintenant l’élargissement de cette mesure. Un nouveau rappel majeur touche cette fois 11 variétés différentes (soit six saveurs vendues en plusieurs formats) des populaires Pizzas Pops de la marque. La raison? Une contamination potentielle à la bactérie E. coli O26, la même qui avait provoqué le premier rappel en décembre dernier.
Cette fois, ce n'est pas seulement les variétés au pepperoni et au bacon qui sont touchées. Les saveurs 3 Fromages, Pepperoni, Extrême Pepperoni + Bacon, 3 Viandes, Pepperoni + Bacon et Deluxe sont toutes concernées par ce rappel de classe 1, soit le niveau d'urgence le plus élevé.
Les 11 produits visés par le rappel
11 variétés de produits de « Pizza Pops » Pillsburry sont visées par le rappel. Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Voici la liste complète des Pizza Pops rappelés :
- Pizza Pops 3 Fromages (4 pizzas, 380 g) – CUP : 0 69052 12952 7 – Codes : Utilisez Avant 15JN2026WN; 16JN2026WN
- Pizza Pops 3 Fromages (30 pizzas, 2,85 kg) – CUP : 0 69052 12958 9 – Codes : Utilisez Avant 15JN2026WN; 16JN2026WN
- Pizza Pops Pepperoni (4 pizzas, 380 g) – CUP : 0 69052 12953 4 – Codes : Utilisez Avant 16JN2026WN; 17JN2026WN
- Pizza Pops Pepperoni (30 pizzas, 2,85 kg) – CUP : 0 69052 12962 6 – Code : Utilisez Avant 17JN2026WN
- Pizza Pops Supremo Extrême Pepperoni + Bacon (30 pizzas, 3 kg) – CUP : 0 69052 46901 2 – Codes : Utilisez Avant 17JN2026WN; 18JN2026WN
- Pizza Pops Pepperoni + Bacon (4 pizzas, 380 g) – CUP : 0 69052 12948 0 – Codes : Utilisez Avant 18JN2026WN; 19JN2026WN
- Pizza Pops Pepperoni + Bacon (30 pizzas, 2,85 kg) – CUP : 0 69052 12961 9 – Codes : Utilisez Avant 18JN2026WN; 19JN2026WN
- Pizza Pops 3 Viandes (4 pizzas, 380 g) – CUP : 0 69052 12955 8 – Codes : Utilisez Avant 19JN2026WN; 20JN2026WN; 21JN2026WN
- Pizza Pops Deluxe (8 pizzas, 760 g) – CUP : 0 69052 12966 4 – Codes : Utilisez Avant 08JN2026WN; 09JN2026WN
- Pizza Pops Deluxe (4 pizzas, 380 g) – CUP : 0 69052 12949 7 – Codes : Utilisez Avant 14JN2026WN; 15JN2026WN
- Pizza Pops Deluxe (30 pizzas, 2,85 kg) – CUP : 0 69052 13288 6 – Codes : Utilisez Avant 14JN2026WN; 15JN2026WN
Ces produits ont été vendus dans tout le pays, ce qui signifie que ton épicerie habituelle pourrait les avoir eus en stock.
La bactérie E. coli O26 est particulièrement sournoise : elle ne se voit pas et ne dégage aucune odeur. Un produit contaminé peut donc sembler parfaitement normal, tout en te rendant sérieusement malade. Les symptômes possibles comprennent des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et de la diarrhée, parfois sanglante.
Dans les cas les plus graves, les conséquences peuvent être lourdes : convulsions, AVC, besoin de transfusions sanguines ou même de dialyse. Des lésions rénales peuvent aussi être permanentes et, dans de rares cas, l’infection peut s’avérer mortelle.
L'ACIA et l'Agence de la santé publique du Canada mènent actuellement une enquête sur une éclosion de maladie liée à ces produits. Voici les consignes à suivre :
- Fouille ton congélateur et vérifie les codes CUP et les dates « Utilisez Avant » sur tes emballages
- Ne mange surtout pas ces produits, même s'ils ont l'air corrects
- Jette-les ou rapporte-les au magasin pour te faire rembourser
- Si tu as récemment mangé des Pizza Pops et que tu te sens mal, consulte un médecin rapidement
Ce rappel fait suite à des renseignements obtenus pendant une enquête sur une éclosion de maladie d'origine alimentaire. L'ACIA prévient que d'autres produits pourraient s'ajouter à la liste au fur et à mesure de l'investigation.
Pour tous les détails, tu peux consulter l'avis officiel de rappel sur le site de l'ACIA.
