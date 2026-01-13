Rappel alimentaire : Des burgers « Sans nom » vendus au Québec peuvent contenir l'E. coli
Vérifie ton congélateur! ⚠️🍔
Vérifie ton congélateur : un avis de rappel alimentaire vise actuellement des galettes de bœuf congelées de marque Sans nom (No name), qui pourraient notamment avoir été vendues chez Maxi, Provigo et Loblaws. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a publié cette alerte le 12 janvier en raison d'une possible contamination à la bactérie E. coli O157:H7.
Le produit visé par ce rappel est distribué à l'échelle nationale par Loblaws Inc. Il s'agit des Burgers de bœuf de marque Sans nom, vendus en format de 1,36 kg pour 12 galettes surgelées.
Emballage de 12 burgers de boeuf de marque Sans nom visé par le rappel. ACIA
Le produit concerné peut être identifié par les informations suivantes :
- CUP : 0 60383 37333 7
- Code : MEILLEUR AVANT 2026 MA 05 B13 BMP EST 112
Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'ACIA. Heureusement, aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a été signalé jusqu'à présent.
Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même te rendre malade. Les symptômes possibles incluent des nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente.
Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents, et la maladie peut même causer la mort.
Si tu as ce produit chez toi, ne le consomme pas. Tu devrais le jeter ou le rapporter au lieu où tu l'as acheté. Si tu crois avoir été malade après avoir consommé ce produit, communique avec ton fournisseur de soins de santé.
L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits.
Pour tout savoir sur ce rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, c'est ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.