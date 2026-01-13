Rappel alimentaire : Des burgers « Sans nom » vendus au Québec peuvent contenir l'E. coli

Du bœuf de marque Sans Nom, vendu à l'échelle nationale, rappellé.

Vérifie ton congélateur : un avis de rappel alimentaire vise actuellement des galettes de bœuf congelées de marque Sans nom (No name), qui pourraient notamment avoir été vendues chez Maxi, Provigo et Loblaws. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a publié cette alerte le 12 janvier en raison d'une possible contamination à la bactérie E. coli O157:H7.

Le produit visé par ce rappel est distribué à l'échelle nationale par Loblaws Inc. Il s'agit des Burgers de bœuf de marque Sans nom, vendus en format de 1,36 kg pour 12 galettes surgelées.

Burgers de b\u0153uf de marque Sans nom.

Emballage de 12 burgers de boeuf de marque Sans nom visé par le rappel.
ACIA

Le produit concerné peut être identifié par les informations suivantes :

  • CUP : 0 60383 37333 7
  • Code : MEILLEUR AVANT 2026 MA 05 B13 BMP EST 112

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'ACIA. Heureusement, aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a été signalé jusqu'à présent.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même te rendre malade. Les symptômes possibles incluent des nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente.

Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents, et la maladie peut même causer la mort.

Si tu as ce produit chez toi, ne le consomme pas. Tu devrais le jeter ou le rapporter au lieu où tu l'as acheté. Si tu crois avoir été malade après avoir consommé ce produit, communique avec ton fournisseur de soins de santé.

L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits.

Pour tout savoir sur ce rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, c'est ici.


