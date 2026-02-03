Rappel de jambon vendu chez Metro et IGA qui pourrait être contaminé

Du jambon rempli de protéine... et peut-être de métal.

La devanture d'un IGA.

Du jambon blanc vendu chez IGA et Metro est visé par un rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu as l’habitude d’acheter du jambon en tranche à l’épicerie, sache qu’il y a un rappel important mis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour du jambon blanc populaire vendu chez Metro et IGA. C’est l’entreprise Charcuterie L. Fortin ltée qui procède au rappel de ce produit commercialisé sous la marque Charcuterie Perron.

À lire également : Danger d’E. coli : rappel important de 11 variétés de pizzas surgelées partout au pays

L'ACIA classe ce rappel en catégorie 2, ce qui signifie qu'il y a un risque modéré pour la santé. Les produits touchés sont les paquets de 175 grammes vendus dans les épiceries Metro et IGA du Québec. La raison? Des morceaux de métal pourraient se trouver dans certains d'entre eux.

Le produit visé par le rappel

Voici les détails précis du jambon blanc rappelé :

  • Produit : Jambon blanc Charcuterie Perron
  • Format : 175 grammes
  • Code CUP : 8 83125 11025 6
  • Meilleur avant : 2026/AL/10 (10 avril 2026)
  • Numéros de lot : 13452 et 32221
  • Zone de vente : Québec seulement

Ce produit a été distribué exclusivement au Québec, donc si tu as acheté ton jambon dans une autre province, tu n'es pas concerné.e par ce rappel.

Le jambon rappel\u00e9 par l'ACIA.

Le jambon rappelé par l'ACIA.
Photo tirée du site Web de Metro

Pourquoi est-ce dangereux?

La présence de morceaux de métal dans les aliments, c'est loin d'être anodin. Même si les particules sont petites, elles peuvent causer de sérieuses blessures :

  • Coupures dans la bouche, la gorge ou le système digestif
  • Risque d'étouffement, surtout chez les enfants
  • Bris de dents ou dommages aux plombages
  • Lésions internes nécessitant une intervention médicale

Le gros problème avec ce type de contamination, c'est qu'on ne peut pas détecter les morceaux de métal à l'œil nu. Tu ne verras rien d'anormal en regardant ton jambon, et tu ne sentiras peut-être rien avant d'avoir déjà avalé un morceau.

Que faire si tu as ce produit

L'ACIA est claire : ce jambon blanc ne doit absolument pas être consommé, vendu, servi ou distribué. Voici les étapes à suivre :

  • Vérifie immédiatement ton réfrigérateur pour voir si tu as ce produit;
  • Regarde attentivement le code CUP (8 83125 11025 6) et les numéros de lot (13452 ou 32221);
  • Si tu possèdes ce jambon, ne le mange surtout pas, même s'il a l'air parfaitement normal;
  • Jette le produit de façon sécuritaire ou rapporte-le au magasin où tu l'as acheté pour obtenir un remboursement;
  • Si tu as récemment mangé ce jambon et que tu ressens des douleurs ou des inconforts, consulte un.e professionnel.le de la santé rapidement.

Pour vérifier si d'autres produits sont ajoutés à ce rappel ou pour consulter l'avis officiel complet, tu peux visiter le site de rappels de l'ACIA. Le numéro d'identification de ce rappel est RA-81561.

Pour tous les détails, tu peux consulter l'avis officiel de rappel sur le site de l'ACIA.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
rappel alimentairerappel au québecaciaagence canadienne d'inspection des alimentssanté publiqueépicerie metro
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Ces 43 aliments font actuellement l'objet de rappels importants au Québec

Saucisses, fromage, salade de chou de marque populaire, granola, pistaches...Vérifie ton frigo!

11 produits visés par un rappel majeur ayant causé 45 infections à la Salmonella au Québec

Déjà 62 cas ont été confirmés à travers le pays. 🤯

Danger d’E. coli : rappel important de 11 variétés de pizzas surgelées partout au pays

Fais le ménage dans ton congélo! 🍕❌

Rappel important : des biscuits populaires vendus chez Dollarama sont contaminés

Vérifie tes armoires, et jette ça!

Régime de rentes du Québec: Jusqu'à 2 400 $ pourrait être versé dans ton compte ce mois-ci

Même à la retraite, les rentrées d'argent sont importantes! 💸

Relevé 31 et impôts : Voici la date limite que ton proprio doit respecter en 2026

Si tu ne l’as pas encore reçu, c’est le moment de le réclamer! 📋

9 aliments qui sont moins chers sur Amazon que chez Maxi

Même si les prix du Maxi sont compétitifs, Amazon est capable de rivaliser!

Passeport canadien : Cette règle méconnue pourrait gâcher ton voyage en 2026

Ce serait bête d’être retourné de bord une fois à destination!😬

14 idées-cadeaux à moins de 18 $ au Tigre Géant qui feront plaisir à la Saint-Valentin

Pas besoin de se ruiner pour gâter son être aimé! 😍

La Ville de Québec embauche des répartiteurs avec un sec.5 et paye jusqu'à 76 204 $/an

Prépare ton CV!

7 voyages tout inclus dans le Sud de 1205 $ à 1359 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Une pause de l'hiver? OUI SVP! 🏝️

Jour de la Marmotte 2026 : voici les prédictions sur l’arrivée du printemps au Québec

Le verdict de la célèbre marmotte est tombé, et ça donne de l'espoir! 👀

JF Provençal se confie sur Big Brother, ce qu'on n'a pas vu et il donne ses prédictions

Selon lui, certains joueurs sont VRAIMENT sous-estimés. 👀

73 % des athlètes canadiens qui participent aux JO 2026 viennent de ces 3 provinces

En tout cas, il y aura pas mal de Québécois à Milan-Cortina!😏