Rappel de jambon vendu chez Metro et IGA qui pourrait être contaminé
Du jambon rempli de protéine... et peut-être de métal.
Si tu as l’habitude d’acheter du jambon en tranche à l’épicerie, sache qu’il y a un rappel important mis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour du jambon blanc populaire vendu chez Metro et IGA. C’est l’entreprise Charcuterie L. Fortin ltée qui procède au rappel de ce produit commercialisé sous la marque Charcuterie Perron.
L'ACIA classe ce rappel en catégorie 2, ce qui signifie qu'il y a un risque modéré pour la santé. Les produits touchés sont les paquets de 175 grammes vendus dans les épiceries Metro et IGA du Québec. La raison? Des morceaux de métal pourraient se trouver dans certains d'entre eux.
Le produit visé par le rappel
Voici les détails précis du jambon blanc rappelé :
- Produit : Jambon blanc Charcuterie Perron
- Format : 175 grammes
- Code CUP : 8 83125 11025 6
- Meilleur avant : 2026/AL/10 (10 avril 2026)
- Numéros de lot : 13452 et 32221
- Zone de vente : Québec seulement
Ce produit a été distribué exclusivement au Québec, donc si tu as acheté ton jambon dans une autre province, tu n'es pas concerné.e par ce rappel.
Le jambon rappelé par l'ACIA.Photo tirée du site Web de Metro
Pourquoi est-ce dangereux?
La présence de morceaux de métal dans les aliments, c'est loin d'être anodin. Même si les particules sont petites, elles peuvent causer de sérieuses blessures :
- Coupures dans la bouche, la gorge ou le système digestif
- Risque d'étouffement, surtout chez les enfants
- Bris de dents ou dommages aux plombages
- Lésions internes nécessitant une intervention médicale
Le gros problème avec ce type de contamination, c'est qu'on ne peut pas détecter les morceaux de métal à l'œil nu. Tu ne verras rien d'anormal en regardant ton jambon, et tu ne sentiras peut-être rien avant d'avoir déjà avalé un morceau.
Que faire si tu as ce produit
L'ACIA est claire : ce jambon blanc ne doit absolument pas être consommé, vendu, servi ou distribué. Voici les étapes à suivre :
- Vérifie immédiatement ton réfrigérateur pour voir si tu as ce produit;
- Regarde attentivement le code CUP (8 83125 11025 6) et les numéros de lot (13452 ou 32221);
- Si tu possèdes ce jambon, ne le mange surtout pas, même s'il a l'air parfaitement normal;
- Jette le produit de façon sécuritaire ou rapporte-le au magasin où tu l'as acheté pour obtenir un remboursement;
- Si tu as récemment mangé ce jambon et que tu ressens des douleurs ou des inconforts, consulte un.e professionnel.le de la santé rapidement.
Pour vérifier si d'autres produits sont ajoutés à ce rappel ou pour consulter l'avis officiel complet, tu peux visiter le site de rappels de l'ACIA. Le numéro d'identification de ce rappel est RA-81561.
Pour tous les détails, tu peux consulter l'avis officiel de rappel sur le site de l'ACIA.
