Rappel important de «pizzas pochettes» surgelées de Pillsbury en raison de la bactérie E. coli
Vérifie ta boîte avant de les mettre au four! 🤯 🍕
Les petites pizzas en pochette qu’on réchauffe au micro-ondes figurent parmi les collations surgelées les plus prisées au Canada, parfaites pour un snack rapide ou un craving de fin de soirée. Si tu es fan de celles de la marque Pillsbury, mieux vaut jeter un œil à ton congélateur dès maintenant. Le 21 décembre, l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a émis un avis important : plusieurs produits Pizza Pops de marque Pillsbury font l'objet d'un rappel à l'échelle nationale en raison d’un risque potentiel de contamination à la bactérie E. coli O26.
Le problème est sérieux : les personnes infectées peuvent développer des nausées, des vomissements, de légères à graves crampes abdominales et de la diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Cette bactérie pathogène peut causer des maladies graves, particulièrement chez les enfants, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli.
Ce rappel de classe 1 (le niveau le plus élevé) a été initié en raison du risque potentiel pour la santé des consommateurs.trices.
Quels produits sont visés par ce rappel?
L'un des quatre produits de Pillsbury qui font l'objet du rappel. ACIA
Quatre sortes de Pizza Pops de Pillsbury sont concernées :
- Pizza Pops Pepperoni + Bacon (30 pizzas collations, 2,85 kg) – CUP : 0 69052 12961 9 – Codes : Utilisez Avant 09JN2026WN et 10JN2026WN
- Pizza Pops Supremo Extrême Pepperoni + Bacon (30 pizzas collations, 3 kg) – CUP : 0 69052 46901 2 – Codes : Utilisez Avant 10JN2026WN, 11JN2026WN et 12JN2026WN
- Pizza Pops Pepperoni + Bacon (8 pizzas collations, 760 g) – CUP : 0 69052 12967 1 – Codes : Utilisez Avant 09JN2026WN et 10JN2026WN
- Pizza Pops FRANK's RedHot Pepperoni + Bacon (4 pizzas collations, 380 g) – CUP : 0 69052 12947 3 – Code : Utilisez Avant 14JN2026WN
Ces produits ont été distribués à l'échelle nationale, ce qui signifie qu'ils pourraient se retrouver dans n'importe quelle épicerie au Canada, incluant toutes les grandes chaînes du Québec.
Que faire si tu as ces produits chez toi?
L'ACIA est catégorique : ne consomme pas ces produits. Voici les étapes à suivre immédiatement :
- Vérifie ton congélateur pour repérer les produits visés en consultant les codes CUP et les dates « Utilisez Avant »
- Ne consomme pas, n'utilise pas et ne sers pas ces Pizza Pops
- Jette-les de façon sécuritaire ou rapporte-les au magasin où tu les as achetés pour un remboursement complet
- Ne les vends pas et ne les distribue pas
- Si tu as mangé ces produits et que tu développes des symptômes, contacte immédiatement un professionnel de la santé
Un rappel qui touche tout le pays
Ce rappel s'applique partout au Canada, peu importe où tu les as achetées. Vérifie attentivement les codes sur l'emballage. Même si aucun cas de maladie n'a été signalé jusqu'à présent en lien avec ces produits, mieux vaut prévenir que guérir.
Pour plus d'informations sur ce rappel ou pour toute question, tu peux consulter le site officiel de l'ACIA ou contacter directement Pillsbury.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
