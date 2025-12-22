Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Rappel important de «pizzas pochettes» surgelées de Pillsbury en raison de la bactérie E. coli

Vérifie ta boîte avant de les mettre au four! 🤯 🍕

La section des surgelés à l'épicerie.

Plusieurs produits surgelés Pizza Pops de marque Pillsbury font l'objet d'un rappel à l'échelle nationale.

ColleenMichaels | Dreamstime
Rédactrice en chef

Les petites pizzas en pochette qu’on réchauffe au micro-ondes figurent parmi les collations surgelées les plus prisées au Canada, parfaites pour un snack rapide ou un craving de fin de soirée. Si tu es fan de celles de la marque Pillsbury, mieux vaut jeter un œil à ton congélateur dès maintenant. Le 21 décembre, l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a émis un avis important : plusieurs produits Pizza Pops de marque Pillsbury font l'objet d'un rappel à l'échelle nationale en raison d’un risque potentiel de contamination à la bactérie E. coli O26.

À lire également : 31 aliments font l'objet d'un rappel au Québec dont plusieurs vendus chez Walmart

Le problème est sérieux : les personnes infectées peuvent développer des nausées, des vomissements, de légères à graves crampes abdominales et de la diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Cette bactérie pathogène peut causer des maladies graves, particulièrement chez les enfants, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli.

Ce rappel de classe 1 (le niveau le plus élevé) a été initié en raison du risque potentiel pour la santé des consommateurs.trices.

Quels produits sont visés par ce rappel?

Pizza Pops Pepperoni + Bacon de Pillsbury.

L'un des quatre produits de Pillsbury qui font l'objet du rappel.
ACIA


Quatre sortes de Pizza Pops de Pillsbury sont concernées :

  • Pizza Pops Pepperoni + Bacon (30 pizzas collations, 2,85 kg) – CUP : 0 69052 12961 9 – Codes : Utilisez Avant 09JN2026WN et 10JN2026WN
  • Pizza Pops Supremo Extrême Pepperoni + Bacon (30 pizzas collations, 3 kg) – CUP : 0 69052 46901 2 – Codes : Utilisez Avant 10JN2026WN, 11JN2026WN et 12JN2026WN
  • Pizza Pops Pepperoni + Bacon (8 pizzas collations, 760 g) – CUP : 0 69052 12967 1 – Codes : Utilisez Avant 09JN2026WN et 10JN2026WN
  • Pizza Pops FRANK's RedHot Pepperoni + Bacon (4 pizzas collations, 380 g) – CUP : 0 69052 12947 3 – Code : Utilisez Avant 14JN2026WN

Ces produits ont été distribués à l'échelle nationale, ce qui signifie qu'ils pourraient se retrouver dans n'importe quelle épicerie au Canada, incluant toutes les grandes chaînes du Québec.

Que faire si tu as ces produits chez toi?

L'ACIA est catégorique : ne consomme pas ces produits. Voici les étapes à suivre immédiatement :

  • Vérifie ton congélateur pour repérer les produits visés en consultant les codes CUP et les dates « Utilisez Avant »
  • Ne consomme pas, n'utilise pas et ne sers pas ces Pizza Pops
  • Jette-les de façon sécuritaire ou rapporte-les au magasin où tu les as achetés pour un remboursement complet
  • Ne les vends pas et ne les distribue pas
  • Si tu as mangé ces produits et que tu développes des symptômes, contacte immédiatement un professionnel de la santé

Un rappel qui touche tout le pays

Ce rappel s'applique partout au Canada, peu importe où tu les as achetées. Vérifie attentivement les codes sur l'emballage. Même si aucun cas de maladie n'a été signalé jusqu'à présent en lien avec ces produits, mieux vaut prévenir que guérir.

Pour plus d'informations sur ce rappel ou pour toute question, tu peux consulter le site officiel de l'ACIA ou contacter directement Pillsbury.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
rappel alimentairerappel au canadaaciaagence canadienne d'inspection des alimentspizza pops
QuébecCanadaAvis et communiqués
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

18 Tim Hortons au Québec qui ont eu 500 $ à 6 000 $ d’amendes de salubrité du MAPAQ en 2025

Le Grand Montréal est en tête de liste.

Tu peux manger des plats de pâtes gourmands à volonté pour 19,99 $ dans ce resto à Montréal

Juste MIAM!

6 trucs pour éviter le chaos à l’aéroport Montréal-Trudeau si tu voyages pendant les Fêtes

Oh! Oh! Oh que tu ne veux pas partir en voyage stressé! 🎅🏼

Ce spa dans les Laurentides est tout simplement féérique l'hiver et c'est la date parfaite

La neige sur les sapins, le bruit de la rivière : c'est juste WOW. ❄️✨

Régime de rentes du Québec : Voici toutes les dates de versement en 2026

À GO, tu mets à jour ton agenda!

Le Club Med au Québec offre 40 % de rabais sur ses séjours d'hiver tout inclus

Une escapade s'impose!

9 produits ménagers au Costco qui sont vraiment moins chers qu'au Walmart

Payer moins cher pour faire le ménage, c'est satisfaisant!

17 produits d’épicerie du Dollarama qui sont moins chers qu'au Super C

Des économies surprenantes que tu ne verras pas dans les circulaires. 👀