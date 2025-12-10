Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Rappel alimentaire : Les p'tites patates surgelées de McCain peuvent contenir du plastique

Vérifie ton congélo!

La section du surgelé dans une épicerie.

Des produits populaires de McCain visés par un rappel alimentaire.

Niloo138 | Dreamstime
Rédactrice en chef

Les petites bouchées de pommes de terre croustillantes de McCain se retrouvent dans les congélos de pas mal de Québécois.e.s. Ce 9 décembre, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) informe qu’elles pourraient toutefois représenter un danger pour la santé. Un rappel a en effet été émis à l'échelle nationale, plus précisément pour les Bouchées croustillantes de pommes de terre de marque McCain Tasti Taters.

À lire également : Ces 29 aliments font actuellement l'objet de rappels importants au Québec - Vérifie ton frigo

Le problème est important : des morceaux de plastique pourraient se trouver dans les produits, ce qui représente un risque d'étouffement ou de blessure si tu les consommes. Ce rappel de classe 2 a été initié par McCain Foods Ltd., l'entreprise responsable du rappel.

Les bouch\u00e9es croustillantes de pommes de terre McCain Tasti Taters.

Les bouchées croustillantes de pommes de terre McCain Tasti Taters sont visées par le rappel de l'ACIA.
Metro

Quels produits sont concernés?

Deux formats des Bouchées croustillantes de pommes de terre McCain Tasti Taters sont visés par ce rappel :

  • Format 800 g (CUP 0 55773 00079 5) – Codes : F250226 et 1005286322
  • Format 1,8 kg (CUP 0 55773 00306 2) – Codes : F250226 et 1005286328

Ces produits ont été distribués à l'échelle nationale, ce qui signifie qu'ils pourraient se retrouver dans n'importe quelle épicerie au Canada, incluant toutes les grandes chaînes du Québec.


Que dois-tu faire si tu as ces produits?

La consigne est claire : ne consomme pas ces produits si tu les as chez toi. Voici ce que l'ACIA recommande :

  • Vérifie immédiatement ton congélateur pour voir si tu possèdes l'un de ces produits
  • Ne les consomme pas, ne les utilise pas et ne les sers pas
  • Jette-les de façon sécuritaire ou rapporte-les au magasin où tu les as achetés pour obtenir un remboursement
  • Ne les vends pas et ne les distribue pas non plus

Un rappel qui touche tout le Canada

Ce rappel est de portée nationale, ce qui signifie que les produits ont été distribués partout au pays. Que tu aies acheté tes McCain Tasti Taters chez Maxi, IGA, Metro, Provigo, Costco ou ailleurs, vérifie les codes de produit sur l'emballage.

Pour plus de détails sur ce rappel ou pour toute question, tu peux consulter le site officiel de l'ACIA ou contacter le service à la clientèle de McCain.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

