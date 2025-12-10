Rappel alimentaire : Les p'tites patates surgelées de McCain peuvent contenir du plastique
Vérifie ton congélo!
Les petites bouchées de pommes de terre croustillantes de McCain se retrouvent dans les congélos de pas mal de Québécois.e.s. Ce 9 décembre, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) informe qu’elles pourraient toutefois représenter un danger pour la santé. Un rappel a en effet été émis à l'échelle nationale, plus précisément pour les Bouchées croustillantes de pommes de terre de marque McCain Tasti Taters.
Le problème est important : des morceaux de plastique pourraient se trouver dans les produits, ce qui représente un risque d'étouffement ou de blessure si tu les consommes. Ce rappel de classe 2 a été initié par McCain Foods Ltd., l'entreprise responsable du rappel.
Les bouchées croustillantes de pommes de terre McCain Tasti Taters sont visées par le rappel de l'ACIA.Metro
Quels produits sont concernés?
Deux formats des Bouchées croustillantes de pommes de terre McCain Tasti Taters sont visés par ce rappel :
- Format 800 g (CUP 0 55773 00079 5) – Codes : F250226 et 1005286322
- Format 1,8 kg (CUP 0 55773 00306 2) – Codes : F250226 et 1005286328
Ces produits ont été distribués à l'échelle nationale, ce qui signifie qu'ils pourraient se retrouver dans n'importe quelle épicerie au Canada, incluant toutes les grandes chaînes du Québec.
Que dois-tu faire si tu as ces produits?
La consigne est claire : ne consomme pas ces produits si tu les as chez toi. Voici ce que l'ACIA recommande :
- Vérifie immédiatement ton congélateur pour voir si tu possèdes l'un de ces produits
- Ne les consomme pas, ne les utilise pas et ne les sers pas
- Jette-les de façon sécuritaire ou rapporte-les au magasin où tu les as achetés pour obtenir un remboursement
- Ne les vends pas et ne les distribue pas non plus
Un rappel qui touche tout le Canada
Ce rappel est de portée nationale, ce qui signifie que les produits ont été distribués partout au pays. Que tu aies acheté tes McCain Tasti Taters chez Maxi, IGA, Metro, Provigo, Costco ou ailleurs, vérifie les codes de produit sur l'emballage.
Pour plus de détails sur ce rappel ou pour toute question, tu peux consulter le site officiel de l'ACIA ou contacter le service à la clientèle de McCain.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
