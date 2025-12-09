Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Pornhub dévoile les recherches les plus fréquentes au Canada en 2025

Un palmarès qui donne chaud! 🌶️

Le site de Pornhub.

Pornhub dévoile les recherches les plus fréquentes au Canada en 2025.

Savconstantine | Dreamstime
Éditrice Junior

La fameuse rétrospective annuelle de Pornhub est de retour et, comme toujours, elle en dit long sur les habitudes des internautes du monde entier. L’entreprise, fondée à Montréal en 2007, a dévoilé son rapport complet pour 2025, qui dresse un portrait fascinant des préférences des utilisateurs et utilisatrices, que ce soit à l’échelle internationale ou plus précisément au Canada. On y découvre les termes les plus recherchés, les catégories les plus populaires, les moments où le trafic atteint son sommet et les tendances qui ont marqué l’année.

Alors, si tu es curieux ou curieuse de savoir ce qui a suscité le plus d’intérêt au pays et ailleurs en 2025, voici les faits qui ont retenu notre attention.

Quels ont été les termes les plus recherchés en 2025?

Pour une cinquième année de suite, hentai trône au sommet du classement mondial. Le public semble plus que jamais attiré par les univers animés, le cosplay inspiré du gaming et les productions 3D ultra détaillées.

Juste derrière, milf occupe la deuxième position, encore une fois très convoitée. Le terme pinay est quant à lui en troisième place, un effet direct de l’augmentation du trafic provenant des Philippines.

Top termes recherchés dans le monde en 2025

  1. Hentai
  2. Milf
  3. Pinay
  4. Lesbian
  5. Anal
  6. Big Ass
  7. Indian
  8. Japanese
  9. Korean
  10. Femboy

Quelques tendances ressortent clairement. Femboy est la montée fulgurante de l’année en gagnant quinze places. Les termes indian et korean connaissent eux aussi des bonds importants.

Les catégories les plus populaires dans le monde

Le palmarès 2025 marque un changement majeur : milf se hisse au sommet après avoir été cinquième en 2023. Anal grimpe également et termine en deuxième position, tandis que japanese redescend au troisième rang.

Top catégories mondiales en 2025

  1. Milf
  2. Anal
  3. Japanese
  4. Lesbian
  5. Threesome

Les stars les plus recherchées

Alex Adams domine cette année après deux années de montée constante. Angela White quitte finalement la première place, tandis que de nouvelles vedettes font une entrée remarquée.

Top pornstars en 2025

  1. Alex Adams
  2. Angela White
  3. Violet Myers
  4. Bonnie Blue
  5. Lana Rhoades
  6. Lily Phillips

Et au Canada, qu’est-ce qu’on a regardé?

Le Canada a vu plusieurs changements dans son classement cette année. Asian est devenu le terme le plus recherché, gagnant une place et dépassant milf et hentai. Latina a aussi grimpé de plusieurs rangs et femboy s'est infiltré dans le palmarès.

Top termes recherchés au Canada en 2025

  1. Asian
  2. Milf
  3. Hentai
  4. Latina
  5. Lesbian
  6. Creampie
  7. Anal
  8. Threesome
  9. Indian
  10. Big Ass
  11. Femboy
  12. JOI
  13. POV

Du côté des catégories, les préférences demeurent similaires à celles de l’an dernier :

Top catégories au Canada en 2025

  1. Milf
  2. Lesbian
  3. Transgender
  4. Anal
  5. Mature

Les Canadiens et Canadiennes se démarquent aussi par une particularité : ils visionnent la catégorie small tits 126 % plus souvent que la moyenne mondiale.

Les pays générant le plus de trafic vers Pornhub

Les États-Unis gardent aisément la première place du trafic mondial, une position qu’ils occupent depuis longtemps. En deuxième place cette année, on retrouve le Mexique, qui monte de deux rangs et dépasse la France, qui chute de quatre positions, notamment en raison des restrictions d’accès imposées au pays. Les Philippines restent en troisième position, alors que le Brésil grimpe au quatrième rang. L’Allemagne avance d’une place, et le Canada, de son côté, glisse en dixième position.

Top pays par trafic en 2025

  1. États-Unis
  2. Mexique
  3. Philippines
  4. Brésil
  5. Allemagne
  6. France
  7. Italie
  8. Royaume-Uni
  9. Espagne
  10. Canada

À quelle heure Pornhub est-il le plus populaire?

Selon les données de 2025, les internautes se connectent surtout en soirée. Le trafic commence à grimper en après-midi, redescend un peu vers 16 h, puis explose entre 22 h et minuit.

Le dimanche est maintenant la journée la plus achalandée, alors que le jeudi est la moins populaire.

Pic d’audience mondial en 2025

  • Heure la plus achalandée : 23 h
  • Jour le plus populaire : Dimanche
  • Jour le moins populaire : Jeudi (4 h)
  • Pic annuel : 5 janvier à 23 h

Ce record est attribué à une série d’événements simultanés, notamment la fin des Golden Globes, un match Lions vs Vikings et une tempête hivernale qui a forcé des millions de personnes à rester à l’intérieur.

Combien de temps les gens passent-ils sur le site?

En 2025, les internautes ont passé en moyenne 9 minutes et 33 secondes par visite. C’est un léger recul par rapport à 2024, principalement causé par la chute du temps de visionnement dans la tranche des 18 à 24 ans.

Durée moyenne par visite en 2025

  • Moyenne mondiale : 9 min 33 s
  • Femmes : +15 secondes de plus que les hommes
  • Pays passant le plus de temps : Japon (11 min 02 s)

Les 65 ans et plus ont augmenté leur temps de visionnement de deux minutes, ce qui a équilibré la baisse chez les plus jeunes.

En bref, l’année 2025 aura été marquée par des tendances bien ancrées, quelques surprises et une évolution constante des préférences des internautes. Que ce soit la montée de femboy, la domination de milf, l’intérêt croissant pour certains pays ou les habitudes nocturnes qui se confirment, le rapport de Pornhub continue de montrer à quel point nos comportements en ligne sont variés et en mouvement.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
pornhub canada
QuébecCanadaDivertissement
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

On sait enfin quand l'immense magasin CANAC de 35M$ ouvre à Laval et c'est bientôt

Tu vas bientôt pouvoir économiser sur les rénos! 🛠️✨

LASSO Montréal 2026 dévoile 2 têtes d'affiche et les journées de festival changent ENFIN

Les billets sont bientôt en vente. YEEEEEEEHAW!

7 voyages tout inclus dans le Sud de 1115 $ et 1459 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Commencer l'année en voyage? OUI, SVP!

Tous les magasins du Québec pourront fermer à 21h le week-end - Voici quoi savoir

Le rêve ou pas de magasiner en pleine soirée un samedi soir? 🧐

Cette île de rêve aux eaux turquoise est à 5 h 30 de Montréal et les vols sont abordables

Sors ta « bucket list » de vacances 2026.

Proxénétisme : Une peine de 8 ans pour Carlos Desjardins

Il a donné son ADN et a été inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.

Grève chez Air Transat : Voici TOUS les vols annulés jusqu’à présent

Tu ne veux pas te rendre à l'aéroport pour rien! 🤯

Grève chez Air Transat : Des vols seront annulés dès aujourd’hui

Ça concerne autant les vols à partir du Québec que les retours.

11 restaurants à Montréal où tu peux manger GRATUITEMENT ou avoir un bon rabais à ta fête

S'il y a bien une journée où tu ne devrais pas payer, c'est à ta fête!

Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ sont versés aux Québécois cette semaine

Un versement qui tombe pile pour les fêtes! 🎁