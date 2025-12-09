Pornhub dévoile les recherches les plus fréquentes au Canada en 2025
Un palmarès qui donne chaud! 🌶️
La fameuse rétrospective annuelle de Pornhub est de retour et, comme toujours, elle en dit long sur les habitudes des internautes du monde entier. L’entreprise, fondée à Montréal en 2007, a dévoilé son rapport complet pour 2025, qui dresse un portrait fascinant des préférences des utilisateurs et utilisatrices, que ce soit à l’échelle internationale ou plus précisément au Canada. On y découvre les termes les plus recherchés, les catégories les plus populaires, les moments où le trafic atteint son sommet et les tendances qui ont marqué l’année.
Alors, si tu es curieux ou curieuse de savoir ce qui a suscité le plus d’intérêt au pays et ailleurs en 2025, voici les faits qui ont retenu notre attention.
Quels ont été les termes les plus recherchés en 2025?
Pour une cinquième année de suite, hentai trône au sommet du classement mondial. Le public semble plus que jamais attiré par les univers animés, le cosplay inspiré du gaming et les productions 3D ultra détaillées.
Juste derrière, milf occupe la deuxième position, encore une fois très convoitée. Le terme pinay est quant à lui en troisième place, un effet direct de l’augmentation du trafic provenant des Philippines.
Top termes recherchés dans le monde en 2025
- Hentai
- Milf
- Pinay
- Lesbian
- Anal
- Big Ass
- Indian
- Japanese
- Korean
- Femboy
Quelques tendances ressortent clairement. Femboy est la montée fulgurante de l’année en gagnant quinze places. Les termes indian et korean connaissent eux aussi des bonds importants.
Les catégories les plus populaires dans le monde
Le palmarès 2025 marque un changement majeur : milf se hisse au sommet après avoir été cinquième en 2023. Anal grimpe également et termine en deuxième position, tandis que japanese redescend au troisième rang.
Top catégories mondiales en 2025
- Milf
- Anal
- Japanese
- Lesbian
- Threesome
Les stars les plus recherchées
Alex Adams domine cette année après deux années de montée constante. Angela White quitte finalement la première place, tandis que de nouvelles vedettes font une entrée remarquée.
Top pornstars en 2025
- Alex Adams
- Angela White
- Violet Myers
- Bonnie Blue
- Lana Rhoades
- Lily Phillips
Et au Canada, qu’est-ce qu’on a regardé?
Le Canada a vu plusieurs changements dans son classement cette année. Asian est devenu le terme le plus recherché, gagnant une place et dépassant milf et hentai. Latina a aussi grimpé de plusieurs rangs et femboy s'est infiltré dans le palmarès.
Top termes recherchés au Canada en 2025
- Asian
- Milf
- Hentai
- Latina
- Lesbian
- Creampie
- Anal
- Threesome
- Indian
- Big Ass
- Femboy
- JOI
- POV
Du côté des catégories, les préférences demeurent similaires à celles de l’an dernier :
Top catégories au Canada en 2025
- Milf
- Lesbian
- Transgender
- Anal
- Mature
Les Canadiens et Canadiennes se démarquent aussi par une particularité : ils visionnent la catégorie small tits 126 % plus souvent que la moyenne mondiale.
Les pays générant le plus de trafic vers Pornhub
Les États-Unis gardent aisément la première place du trafic mondial, une position qu’ils occupent depuis longtemps. En deuxième place cette année, on retrouve le Mexique, qui monte de deux rangs et dépasse la France, qui chute de quatre positions, notamment en raison des restrictions d’accès imposées au pays. Les Philippines restent en troisième position, alors que le Brésil grimpe au quatrième rang. L’Allemagne avance d’une place, et le Canada, de son côté, glisse en dixième position.
Top pays par trafic en 2025
- États-Unis
- Mexique
- Philippines
- Brésil
- Allemagne
- France
- Italie
- Royaume-Uni
- Espagne
- Canada
À quelle heure Pornhub est-il le plus populaire?
Selon les données de 2025, les internautes se connectent surtout en soirée. Le trafic commence à grimper en après-midi, redescend un peu vers 16 h, puis explose entre 22 h et minuit.
Le dimanche est maintenant la journée la plus achalandée, alors que le jeudi est la moins populaire.
Pic d’audience mondial en 2025
- Heure la plus achalandée : 23 h
- Jour le plus populaire : Dimanche
- Jour le moins populaire : Jeudi (4 h)
- Pic annuel : 5 janvier à 23 h
Ce record est attribué à une série d’événements simultanés, notamment la fin des Golden Globes, un match Lions vs Vikings et une tempête hivernale qui a forcé des millions de personnes à rester à l’intérieur.
Combien de temps les gens passent-ils sur le site?
En 2025, les internautes ont passé en moyenne 9 minutes et 33 secondes par visite. C’est un léger recul par rapport à 2024, principalement causé par la chute du temps de visionnement dans la tranche des 18 à 24 ans.
Durée moyenne par visite en 2025
- Moyenne mondiale : 9 min 33 s
- Femmes : +15 secondes de plus que les hommes
- Pays passant le plus de temps : Japon (11 min 02 s)
Les 65 ans et plus ont augmenté leur temps de visionnement de deux minutes, ce qui a équilibré la baisse chez les plus jeunes.
En bref, l’année 2025 aura été marquée par des tendances bien ancrées, quelques surprises et une évolution constante des préférences des internautes. Que ce soit la montée de femboy, la domination de milf, l’intérêt croissant pour certains pays ou les habitudes nocturnes qui se confirment, le rapport de Pornhub continue de montrer à quel point nos comportements en ligne sont variés et en mouvement.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.