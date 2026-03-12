Revenu Québec donne des conseils importants à savoir pour les impôts, dont pour les parents
Ça vaut le temps (et surtout l'argent!) de plonger dans ta paperasse fiscale!
La saison des impôts, c'est rarement le moment le plus attendu de l'année. Entre les reçus à retrouver, les formulaires à comprendre et les délais à respecter, il y a de quoi se sentir dépassé.e. Mais si tu es parent, bonne nouvelle : Revenu Québec a prévu des ressources concrètes pour t'aider à naviguer cette période sans trop de casse-tête.
L'organisme provincial met notamment de l'avant la plateforme justepourtous.ca, un site pensé pour répondre aux questions les plus fréquentes des contribuables selon leur profil, soit parents, aîné.e.s, travailleurs et travailleuses autonomes, et bien d'autres.
Crédits disponibles, documents à fournir, démarches à faire : tout est regroupé au même endroit.
Des crédits d'impôt qui valent vraiment la peine de chercher
En tant que parent, les occasions de réduire ta facture fiscale sont plus nombreuses qu'on pourrait le croire. Le crédit d'impôt pour activités des enfants couvre autant les activités physiques que culturelles — cours de soccer, leçons de piano, camp de théâtre... Si ton enfant y participe et que tu as conservé tes reçus, ça peut se transformer en économies concrètes.
Tu as un enfant à charge qui étudie au niveau postsecondaire? Une réduction d'impôt pourrait également s'appliquer dans cette situation.
Et même si ton revenu est faible ou inexistant, le fisc québécois encourage malgré tout les parents à produire leur déclaration. La raison est simple : c'est souvent la condition pour être admissible à des programmes comme l'Allocation famille, versée aux foyers ayant des enfants de moins de 18 ans à charge.
Pour les parents dont les enfants fréquentent une garderie non subventionnée, un crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants est aussi disponible, et peut même être reçu en versements anticipés tout au long de l'année.
Ce qu'il te faut pour faire ta déclaration
Les documents requis varient selon le crédit que tu veux réclamer. Pour les activités des enfants, garde bien tes reçus d'inscription ou d'adhésion : ils devront être annexés à ta déclaration de revenus.
Du côté des frais de garde en garderie non subventionnée, c'est l'établissement qui te fera parvenir un Relevé 24. Ce document est indispensable pour attester les montants engagés et obtenir ton crédit.
Si tu préfères recevoir ce crédit sous forme de versements anticipés plutôt qu'en un seul montant lors de ton remboursement d'impôt, deux options s'offrent à toi : compléter l'annexe C de ta déclaration de revenus, ou en faire directement la demande auprès de Revenu Québec, que ce soit en ligne ou par courrier.
Une date importante à ne pas rater
Comme chaque année, la date limite pour produire ta déclaration de revenus — et pour régler ce que tu dois au fisc — est fixée au 30 avril.
Les retardataires s'exposent à une pénalité de 5 % sur le solde impayé, à laquelle s'ajoute 1 % supplémentaire pour chaque mois complet de retard.
Exception à noter : les travailleurs et travailleuses autonomes ont jusqu'au 15 juin pour soumettre leur déclaration, mais l'échéance du 30 avril reste la date limite pour payer tout solde dû, peu importe le statut d'emploi.
