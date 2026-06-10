« On va revenir » : La femme de Gallagher, Emma Fortin, s'ouvre sur la suite après le CH

La famille Gallagher quittera bientôt Montréal. 🥲

Emma Fortin et Brendan Gallagher des Canadiens de Montréal.

Brendan Gallagher quittera les Canadiens de Montréal après 14 saisons avec le Tricolore.

@emmafortin14 | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Après avoir annoncé son départ des Canadiens de Montréal, Brendan Gallagher ne sait pas encore où il posera ses valises la saison prochaine. Son épouse, Emma Fortin, s'est toutefois ouverte sur ce que la suite va ressembler pour la famille.

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Ce dimanche 7 juin se tenait la Soirée des célébrités sportives, organisée par la Fondation du Centre Cummings, et le numéro 11 a été nommé personnalité sportive de l'année 2026. Dans une entrevue accordée au journaliste Mike Cohen lors de l'événement, la Québécoise a confié que le couple accueille le prochain chapitre avec enthousiasme, même si quitter la ville ne sera pas sans une pointe de nostalgie.

« Nous sommes excités par ce nouveau défi. Cela dit, Montréal va nous manquer. C'est une ville tellement formidable... mais nous allons revenir. Toute ma famille est ici », a-t-elle dit.

Elle a aussi évoqué la réalité du quotidien d'une famille de hockeyeur, reconnaissant que c'est exigeant, mais que Brendan sait être pleinement présent à la maison. « Lorsqu'il est à la maison, il est tellement présent et impliqué que ça en vaut la peine. Je sais que ça fait partie des sacrifices, mais oui, c'est dur », a-t-elle ajouté.

Et après le hockey?

Lorsque le journaliste a évoqué les possibilités qui s'offriront à Gallagher après sa carrière de joueur, que ce soit à la télé comme analyste ou derrière un banc comme entraîneur, Emma Fortin n'a pas hésité. « Le ciel est la limite. J'ai l'impression qu'il est tellement intelligent, qu'il s'exprime si bien. J'ai l'impression qu'il pourra faire tout ce qu'il veut après sa carrière », a-t-elle lancé.

De son côté, Brendan Gallagher a confirmé qu'il n'a pas fini de jouer. « Tout ce que je sais, c'est qu'il m'en reste encore sous le capot », a-t-il affirmé, ajoutant que son annonce lors du bilan de fin de saison n'était pas planifiée. « Ce n'était pas prévu. Je suis juste quelqu'un d'honnête. La question a été posée et c'était tout simplement la situation actuelle. »

Le vétéran a aussi parlé de son amour pour Montréal, qui est « vraiment devenue une deuxième maison » pour lui au fil de ses 14 saisons avec le Tricolore.

Rappelons que le couple attend présentement un deuxième enfant, après l'arrivée de leur fille Everly Mona Della Gallagher au début 2025.

Selon des informations obtenues par La Presse, une transaction et la prochaine équipe de Brendan Gallagher devraient être confirmées d'ici les prochains jours.


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Montréal Sport Canada Sport Québec
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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