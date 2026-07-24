Voici combien d'argent il te faut pour être « heureux » à Montréal, selon un rapport
C'est beaucoup moins qu'à Toronto. 💸
On dit que l'argent ne fait pas le bonheur... mais il peut certainement améliorer ta qualité de vie. Selon un nouveau rapport, le prix à payer pour ce genre de bonheur est plus bas à Montréal que dans la plupart des grandes villes canadiennes.
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Le rapport vient de Remitly, une entreprise de transfert d'argent en ligne, qui s'est basée sur une étude de l'Université Purdue portant sur le lien entre le revenu et le bonheur autodéclaré. Cette recherche avait établi qu'à mesure que le revenu augmente, le bonheur suit la même courbe, jusqu'à un certain seuil appelé le point de « satiété du revenu ». Passé ce seuil, un revenu supplémentaire ne semble plus vraiment faire de différence sur le niveau de bonheur ressenti.
Remitly a repris ce concept pour le traduire en dollars réels, par pays et par ville, y compris Montréal. L'entreprise a converti les chiffres de satiété de Purdue en devises locales à l'aide des ratios de pouvoir d'achat du Fonds monétaire international, puis les a ajustés pour l'inflation jusqu'en mars 2026, avant de les ajuster une seconde fois à l'échelle de chaque ville avec les données de coût de la vie de Numbeo.
Le résultat, c'est ce que Remitly appelle le « prix du bonheur » de chaque ville : une estimation du revenu à partir duquel gagner plus d'argent arrête d'augmenter le niveau de bonheur déclaré par les gens.
Alors, combien ça prend pour te faire sourire?
À l'échelle nationale, le prix du bonheur au Canada s'élève à 155 850 $ par année, l'un des vingt chiffres les plus élevés au monde. Ce montant varie selon la ville, et Montréal se retrouve nettement sous la moyenne nationale.
Où se situe Montréal
Le prix du bonheur à Montréal est établi à 148 181 $, ce qui place la métropole au 15e rang sur 19 grandes villes canadiennes analysées par Remitly. C'est bien en dessous de Toronto et Vancouver, à égalité au deuxième rang avec 166 982 $ chacune, et loin derrière Victoria, qui domine le classement avec 169 951 $.
Québec n'est pas loin derrière Montréal non plus, se classant tout juste au-dessus avec 149 913 $.
Le prix du bonheur dans plusieurs villes canadiennes en 2026. Remitly
Ensemble, les deux plus grandes villes du Québec se retrouvent du côté le plus abordable du classement national, du moins en ce qui concerne le revenu nécessaire avant que chaque dollar supplémentaire cesse d'avoir un effet significatif sur le bonheur.
Comment se comparent les grandes villes canadiennes
- Victoria — 169 951 $
- Vancouver — 166 982 $ (égalité)
- Toronto — 166 982 $ (égalité)
- Saskatoon — 159 808 $
- Calgary — 159 561 $
- Kitchener — 159 066 $
- Guelph — 157 829 $
- Halifax — 156 592 $
- Kelowna — 156 098 $
- Regina — 155 850 $
- Mississauga — 154 366 $
- Edmonton — 153 624 $
- Ottawa — 152 634 $
- Québec — 149 913 $
- Montréal — 148 181 $
- London — 147 934 $ (égalité)
- Winnipeg — 147 934 $ (égalité)
- Hamilton — 145 708 $
- Kingston — 140 513 $
Kingston, au bas du classement, affiche le prix du bonheur le plus bas de toutes les grandes villes canadiennes, même si elle figure aussi parmi les villes les plus chères du pays pour louer un logement en ce moment, selon le rapport.
Il faut préciser que ce classement ne mesure pas l'effet d'une augmentation salariale sur une personne en particulier. Il s'agit plutôt d'une comparaison plus large entre le revenu et la satisfaction de vie rapportée par de grands groupes de personnes dans chaque ville. Ton propre prix du bonheur peut donc varier.
Ceci est une adaptation de l'article « Here's exactly how much money you need to be 'happy' in Montreal, according to a new report », qui a été publié à l'origine sur MTL Blog par Al Sciola.
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