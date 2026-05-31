Voici combien tu dois vraiment gagner pour acheter une maison à Montréal en ce moment
On est loin du salaire moyen!
Si tu as l’impression que devenir propriétaire à Montréal est de plus en plus hors de portée, ce n’est pas qu’une impression. Les chiffres montrent qu’il faut désormais un revenu annuel encore plus élevé pour espérer acheter une maison dans la métropole. Une bonne nouvelle commence toutefois à se dessiner à l’horizon.
À lire également : Il y a UN sujet plus tabou que le sexe pour les Canadiens selon un sondage et ça surprend
Selon le plus récent rapport sur l’abordabilité hypothécaire publié par Ratehub.ca pour le mois d’avril 2026, un ménage doit désormais gagner 128 240 $ brut par année pour acheter une propriété au prix moyen à Montréal. D’après les données les plus récentes de Statistique Canada, ce montant équivaut à près du double du salaire moyen au Québec.
C'est 650 $ de plus qu'en mars, une hausse directement liée à la remontée des taux hypothécaires fixes depuis le début de l'année.
Pour arriver à ses conclusions, Ratehub s’est basé sur une mise de fonds de 10 %, un amortissement hypothécaire sur 25 ans, environ 4 000 $ en taxes foncières ainsi que 150 $ par mois en frais d’hydro. Le calcul tient aussi compte du test de résistance hypothécaire et des taux d’intérêt moyens offerts par les cinq grandes banques canadiennes.
Selon le rapport, le prix moyen d'une propriété dans le 514 s'établissait à 594 400 $ en avril. Or, ce n'est pas tant la flambée des prix qui fait grimper le revenu requis, mais bien la hausse des taux d'intérêt.
« Cela est vraiment lié à la légère hausse des taux d’intérêt, car au début de l’année, nous avions un taux d’environ 3,59 % », alors que le taux actuel est de 4,04 %, explique Philippe Simard, directeur des prêts hypothécaires chez Ratehub pour le Québec.
Concrètement, un acheteur ou une acheteuse paierait 20 $ de plus par mois en versements hypothécaires qu'en mars, soit 240 $ de plus par année.
Comparé au reste du Canada, Montréal s'en tire plutôt bien
Même si la situation se resserre, Montréal reste nettement plus abordable que la plupart des autres grands marchés canadiens, alors que 12 des 13 grands marchés immobiliers au Canada analysés ont vu les conditions d'abordabilité se détériorer . À titre de comparaison, voici le revenu requis dans quelques villes en avril 2026 :
- Vancouver : 224 300 $
- Toronto : 194 940 $
- Ottawa : 135 000 $
- Montréal : 128 240 $
La volatilité sur les marchés obligataires, alimentée notamment par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, devrait maintenir les taux fixes hypothécaires dans la fourchette des 4 à 5 % pour les prochains mois, indique Ratehub.
Les taux variables restent pour l'instant plus bas (autour de 3,35 % pour le meilleur taux variable sur 5 ans), mais pourraient aussi bouger si l'inflation repart à la hausse.
Pour les premier.ère.s acheteur.se.s, les courtiers recommandent de faire preuve de souplesse, que ce soit sur l'emplacement ou le type de propriété, et d'obtenir une préapprobation hypothécaire avec garantie de taux pour se protéger d'une nouvelle hausse à court terme.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Où acheter une maison pas chère en 2026? 9 villes du Québec parmi un top 10 canadien ›
- Voici le salaire qu’il te faut pour te permettre une maison à Québec en 2026 ›
- Ce chalet à vendre au Québec est moins de 50 000 $ et tu vas vouloir y déménager ›
- Voici les villes du Québec (autre que Montréal) où l’immobilier explose en ce moment ›
- Prévisions immobilières 2026 au Québec : Ça s'annonce ENFIN meilleur pour les acheteurs ›