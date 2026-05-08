Voici le salaire annuel à gagner pour t'acheter une maison à Montréal sans te ruiner en mai

Oui, le marché montréalais est dispendieux, mais à quel point? 🧐

Des maisons à Montréal.

On a calculé le salaire annuel idéal à gagner pour pouvoir acheter une maison à Montréal en mai 2026.

Emad Aljumah | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu penses acheter une maison à vendre à Montréal cet été, mais tu te demandes si ton salaire annuel est vraiment suffisant? Avant de tomber en amour avec une propriété hors de portée budgétaire, on t’a calculé le revenu idéal à gagner par année pour pouvoir embarquer sur le marché immobilier de la métropole.

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Le 6 mai dernier, l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a publié ses plus récentes statistiques résidentielles pour la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal.

Selon les données d’avril, compilées à partir de la base de données provinciale Centris, le portrait montréalais est celui d’un marché qui respire un peu, sans pour autant s’effondrer.

En tout, 4 744 transactions résidentielles ont été réalisées dans la RMR en avril, soit un recul de 7 % par rapport à la même période l’an dernier. Malgré tout, le niveau d’activité reste proche de la moyenne des dix dernières années, ce qui témoigne d’un marché encore bien en vie.

Du côté de l’inventaire, les acheteurs et acheteuses ont nettement plus de choix qu’avant. Les inscriptions actives dans Centris ont atteint 20 959 en avril, soit une neuvième hausse consécutive et un bond de 15 % sur un an.

« La demande est freinée par le contexte d’incertitude économique ainsi que par les niveaux de prix élevés à Montréal, qui continuent de poser un enjeu important d’abordabilité, particulièrement pour les premiers acheteurs », explique par communiqué Camille Laberge, directrice adjointe et économiste principale de l’APCIQ, précisant qu’avril et mai donne un bon aperçu de la saison.

Voici les prix médians dans la RMR de Montréal en avril 2026 :

  • Maison unifamiliale : 645 000 $
  • Copropriété (condo) : 425 000 $
  • Plex (2 à 5 logements) : 865 000 $

Quel salaire faut-il pour acheter une maison unifamiliale de 645 000 $ à Montréal?

Les institutions financières recommandent généralement que l’ensemble de tes coûts de logement, incluant versement hypothécaire, taxes municipales, chauffage et assurance, ne dépasse pas 35 % de ton revenu brut annuel.

En partant d’une mise de fonds minimale et d’un taux hypothécaire de 4,5 % sur 25 ans, voici à quoi ressemble le calcul pour une unifamiliale à Montréal.

Mise de fonds minimale :

  • 5 % sur les premiers 500 000 $ = 25 000 $
  • 10 % sur les 145 000 $ restants = 14 500 $
  • Total : 39 500 $

Montant à financer :

  • 645 000 $ − 39 500 $ = 605 500 $

Versement hypothécaire mensuel estimé (4,5 %, 25 ans) :

  • Environ 3 350 $ par mois

Revenu brut annuel recommandé :

  • Environ 115 000 $ à 117 000 $ par année

Quel salaire faut-il pour acheter un condo de 425 000 $ à Montréal ?

Mise de fonds minimale :

  • 5 % de 425 000 $ = 21 250 $

Montant à financer :

  • 425 000 $ − 21 250 $ = 403 750 $

Versement hypothécaire mensuel estimé (4,5 %, 25 ans) :

  • Environ 2 235 $ par mois

Revenu brut annuel recommandé :

  • Environ 77 000 $ à 79 000 $ par année


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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