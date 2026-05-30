Ce village bordé par le fleuve est l’une des plus belles escapades à faire au Québec cet été
Une destination digne d'un roman à l'eau de rose. 😍
Le soleil brille, les températures estivales se font ressentir et l'aventure t'appelle? Si tu cherches un petit village du Québec où ralentir le temps le temps d’un week-end, Deschambault-Grondines pourrait vraiment te charmer. Située dans la région de Portneuf, cette municipalité bordée par le fleuve Saint-Laurent mélange paysages paisibles, patrimoine historique et bonnes adresses locales dans une ambiance qui donne envie de prendre la route pour un road trip mémorable.
À lire également : Tu peux visiter cette petite ville du Québec en train pour une escapade d'été mémorable
Le territoire, qui s’étend sur plus de 20 kilomètres le long du fleuve, est reconnu pour ses bâtiments en pierre, son héritage seigneurial et ses vues incroyables sur l’eau. Entre ses deux noyaux villageois remplis de bâtiments patrimoniaux et ses routes bordées de nature, l’endroit te propose plusieurs lieux incontournables à mettre sur ta bucket list.
Il y a entre autres le Cap Lauzon, un point de vue qui surplombe le Saint-Laurent et qui offre un décor particulièrement magique au coucher du soleil. Les personnes qui aiment marcher peuvent aussi emprunter le Sentier de la Fabrique, un parcours d’environ un kilomètre entouré de fleurs et d’arbustes indigènes qui met en valeur l’histoire et la culture du secteur.
Le village compte aussi plusieurs trésors patrimoniaux, comme l’église Saint-Charles-Borromée de Grondines, dont l’architecture néogothique attire immédiatement le regard, ou encore le Vieux Presbytère de Deschambault, un bâtiment emblématique perché au-dessus du fleuve et le moulin de Grondine.
Côté gourmand, impossible de passer à côté de la Fromagerie des Grondines, reconnue pour ses fromages faits à partir de lait biologique provenant de la ferme familiale. Les amateur.trice.s de café peuvent aussi arrêter à La Dinette du Cap, un artisan torréfacteur qui sert des cafés de spécialité biologiques dans une ambiance chaleureuse.
Et si tu aimes fouiller dans les antiquités ou simplement découvrir des endroits remplis d’histoire, Antiquités Deschambault vaut aussi le détour avec son immense entrepôt d’objets anciens.
Entre les promenades au bord de l’eau, les bâtiments historiques et les bonnes adresses locales, Deschambault-Grondines est le genre d’endroit parfait pour une escapade tranquille à quelques heures de Montréal ou de Québec.
Site Internet de la municipalité de Deschambault-Grondines
- 6 petites villes à visiter en road trip au Québec pour une escapade au bord de l'eau ›
- Ce village au Québec te donne l’impression d’être ailleurs avec ses immenses dunes uniques ›
- 8 villages québécois qui sont complètement magiques pour un road trip ce printemps ›
- Ce petit village enchanteur niché au bord de l'eau au Québec est un véritable havre de paix ›
- Ce village au Québec semble sorti d’un film Hallmark et c'est l'escapade d'été parfaite ›