Ce petit village pittoresque au Québec est un bijou caché à découvrir cet été

Pour un road trip inoubliable avec ta personne préférée! 🌷✨

Une femme avec des fleurs à Saint-Antoine-de-Tilly. Droite : La Maison Normand.

Saint-Antoine-de-Tilly est un petit village magnifique à découvrir au Québec.

@elodiechampagne | Instagram, Google Maps
Éditrice Junior

Quand les beaux jours s’installent, c’est le moment parfait pour prendre la route et explorer les petits coins de la province qui débordent de charme. Si tu prévois un road trip dans les environs de Québec, il y a un village qui mérite clairement une place sur ta bucket list : Saint-Antoine-de-Tilly, un bijou caché dans la MRC de Lotbinière, dans la Chaudière-Appalaches.

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Produits du terroir, fermes agricoles et bâtiments historiques t’y attendent, sans oublier les paysages pittoresques qui promettent des souvenirs mémorables.

Sur place, fais un arrêt à La Maison Normand, un ancien magasin général converti en gîte-boutique à la façade jaune éclatante. Que ce soit pour y dénicher un souvenir, y passer la nuit en profitant de la piscine ou simplement pour prendre quelques photos, l’endroit vaut définitivement le détour.

La petite boutique Ma Maison Rose, qui offre plein de trouvailles locales ultra mignonnes, vaut également le détour si tu es dans le coin. Attention : tu vas te créer des besoins!

Pour une activité bucolique, mets le cap sur la ferme florale Fleuraissance, qui propose de l’autocueillette dès le mois de mai avec le fleuve en toile de fond. Il est aussi possible de s’y promener tranquillement et de capturer de magnifiques clichés dans un décor digne d’une peinture printanière.

Et pour les fringales, tu peux t'arrêter à la crêperie bretonne et microbrasserie Du Côté de Chez Swann où douceurs sucrées, salées et même des bières artisanales pourront te remplir le ventre. N'oublie pas de faire un petit stop à la Fromagerie Bergeron afin de faire des provisions pour ton prochain apéro.

C’est aussi un endroit parfait pour faire du vélo, flâner dans les vergers ou admirer le coucher de soleil au bord du fleuve Saint-Laurent. Bref, si tu ressens le besoin de ralentir et de savourer les plaisirs simples, planifie un week-end romantique ou une escapade entre proches dans ce charmant coin de la province.

Site Internet de Saint-Antoine-de-Tilly


Cet article a été mis à jour depuis sa publication originale en 2025.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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