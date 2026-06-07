Quel est le salaire d'un facteur de Postes Canada en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

La nouvelle convention collective vient d'être signée et les chiffres vont te surprendre.

Une main avec de l'argent canadien, un facteur et un camion de livraison de Postes Canada.

On s'est penché sur le salaire des facteurs et factrices de Postes Canada en 2026.

Photomontage | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Allons droit au but : quel est le salaire d'un facteur ou d'une factrice de Postes Canada en 2026? Nous nous sommes penchés sur la question alors que les 55 000 membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont ratifié, le 1er juin dernier, deux nouvelles conventions collectives avec leur employeur, mettant ainsi fin à un conflit de travail qui s'étirait depuis près de deux ans. La rémunération figurait d'ailleurs parmi les principaux enjeux des négociations.

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Le métier de facteur et factrice a beaucoup évolué au cours des dernières décennies, notamment en raison des nouvelles habitudes de la population en matière d'envois postaux.

Cette réalité devrait continuer de se transformer dans les prochaines années avec la fin imminente de la livraison du courrier à domicile, annoncée ce printemps par le gouvernement de Mark Carney.

Malgré les changements qui s'annoncent, les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) de l’unité de l’exploitation urbaine ainsi que de l’unité des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) ont voté en faveur de la ratification de leur nouvelle convention collective.

Que font concrètement les facteurs et factrices de Postes Canada?

Grosso modo, les facteurs et factrices à l'emploi de la Société canadienne des postes, mieux connue sous le nom de Postes Canada, sont responsables du tri, du transport et de la distribution du courrier et des colis sur un itinéraire déterminé.

Selon leur affectation, ils et elles effectuent leurs livraisons à pied ou à bord d'un véhicule postal, tout en veillant au respect des délais et au service à la clientèle.

Donc, si ton passeport canadien arrive en retard, ils et elles risquent d'en entendre parler. À l'inverse, c'est aussi grâce à leur travail que tu reçois la carte-cadeau de 100 $ que ta vieille tante t'envoie chaque année parce qu'elle habite trop loin pour te la remettre en personne.

Quel est le salaire des facteurs et factrices de Postes Canada?

Selon les résultats préliminaires, 89 % des membres de l’unité urbaine et 85,9 % de ceux de l’unité des FFRS ont appuyé l’entente. Les deux conventions collectives resteront en vigueur jusqu’au 31 janvier 2029.

Le projet de convention collective qui a été adoptée, initialement présenté en janvier dernier, prévoit des augmentations salariales de 6,5 % en 2024 et de 3 % en 2025 pour les facteurs et factrices de Postes Canada.

De 2026 à 2028, les salaires seront ensuite indexés annuellement à l'inflation, selon l'Indice des prix à la consommation (IPC). L'entente prévoit également le versement d'un salaire rétroactif pour les heures travaillées depuis le début de 2024.

Au sommet de l'échelle salariale, le taux horaire est passé à 32,33 $ en 2024, à 33,30 $ en 2025 et à 33,97 $ en 2026.

Voici le salaire des facteurs et factrices de Postes Canada, selon l'ébauche de la convention collective votée le 1er juin dernier :

  • Salaire d'entrée - 25,37 $/h
  • 1 an d'expérience - 26,62 $/h
  • 2 ans d'expérience - 27,85 $/h
  • 3 ans d'expérience - 29,07 $/h
  • 4 ans d'expérience - 30,27 $/h
  • 5 ans d'expérience - 31,50 $/h
  • 6 ans d'expérience - 32,73 $/h
  • Salaire maximal - 33,97 $/h
Les facteurs et factrices de Postes Canada qui travaillent à temps plein ont généralement une semaine de 40 heures réparties sur cinq jours. Leur journée comprend une période de préparation et de tri du courrier ainsi qu'une tournée de livraison sur le terrain.

Selon les estimations de Narcity Québec, voici à quoi ressemblerait le salaire brut (avant impôts) :

  • Salaire d'entrée (25,37 $/h) : 52 769,60 $/an
  • 1 an d'expérience (26,62 $/h) : 55 369,60 $/an
  • 2 ans d'expérience (27,85 $/h) : 57 928,00 $/an
  • 3 ans d'expérience (29,07 $/h) : 60 465,60 $/an
  • 4 ans d'expérience (30,27 $/h) : 62 961,60 $/an
  • 5 ans d'expérience (31,50 $/h) : 65 520,00 $/an
  • 6 ans d'expérience (32,73 $/h) : 68 078,40 $/an
  • Salaire maximal (33,97 $/h) : 70 657,60 $/an

Quelles sont les conditions de travail d'un facteur et d'une factrice de Postes Canada?

Étant à l'emploi d'une société d'État, le job de facteur et de factrice vient avec son lot d'avantages sociaux.
En plus d'un salaire pouvant dépasser 70 000 $ par année pour les personnes au sommet de l'échelle salariale, le personnel de livraison de Postes Canada a accès à plusieurs avantages sociaux, dont un régime de retraite à prestations déterminées, des assurances collectives, des congés payés et des heures supplémentaires rémunérées.
Qu'est-ce qu'un régime de retraite à prestations déterminées? Ça veut dire que les employé.e.s reçoivent un revenu de retraite calculé selon leur salaire et leurs années de service, plutôt qu'un simple montant accumulé dans un compte.
Voici un aperçu d'autres avantages sociaux auxquels les membres du STTP ont droit, selon la convention collective :
  • Assurance médicaments;
  • Assurance dentaire;
  • Assurance vie;
  • Assurance invalidité de courte et de longue durée;
  • Congés de maladie payés;
  • Vacances annuelles payées;
  • Jours fériés payés;
  • Congés personnels et familiaux;
  • Indemnité de vie chère (IVC), lorsque les conditions sont remplies;
  • Heures supplémentaires rémunérées;
  • Uniformes et équipement fournis;
  • Programme d'aide aux employé.e.s et à leur famille;
  • Congés de maternité, parentaux et d'adoption avec protections prévues à la convention collective.
En termes de congé, il y a de quoi vouloir attirer de nouvelles personnes. En ce qui a trait aux congés annuels, le personnel de livraison y a droit selon ses années d'ancienneté, soit de 3 semaines en début de carrière jusqu'à 7 semaines complètes pour ceux et celles qui cumulent 28 ans de service ou plus.
Les membres qui deviennent parents peuvent bénéficier d'un congé parental pouvant aller jusqu'à 63 semaines. Lorsqu'il est combiné à un congé de maternité pour le même enfant, la durée totale de l'absence peut atteindre 78 semaines.
Les personnes qui adoptent un enfant ont également accès à un congé pouvant atteindre 63 semaines, en plus d'un congé payé de deux jours lors d'une naissance ou d'une adoption.

Un point qui retient aussi l'attention à travers la convention collective, c'est qu'elle comprend aussi un congé pour les victimes de violence familiale. Les employées et employés admissibles peuvent s'absenter jusqu'à dix jours par année pour obtenir des soins médicaux, consulter des ressources spécialisées, recevoir du soutien psychologique, obtenir de l'aide juridique ou encore déménager afin d'assurer leur sécurité. Les cinq premiers jours sont payés pour les personnes comptant au moins trois mois de service continu.

Quelles sont les exigences pour devenir facteur et factrice pour Postes Canada?

Le métier de facteur et de factrice n'est pas de tout repos, puisqu'il faut une bonne forme physique, notamment pour marcher toute la journée et être capable de soulever des charges relativement lourdes.

Eh non, tu n'as pas besoin d'interminables études pour devenir travailleur ou travailleuse de la poste canadienne. La société d'État exige un minimum d'un secondaire 5 et de posséder un permis de conduire valide.

Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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