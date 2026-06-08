Voici quel est le rôle d'une gouverneure générale au Canada en 2026

Non, elle ne fait pas qu'empocher un salaire à 6 chiffres.

La gouverneure générale Louise Arbour et le roi Charles III. Droite : la gouverneure générale Louise Arbour.

On te décortique le rôle et les fonctions du poste de gouverneure générale du Canada en 2026.

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Ça y est! Un mois après avoir été choisie par le premier ministre Mark Carney, la Québécoise Louise Arbour sera officiellement investie à titre de 31e gouverneure générale du Canada ce lundi 8 juin. Mais quel sera exactement son rôle au cours des cinq prochaines années? On t'explique.

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Louise Arbour succède ainsi à Mary Simon, dont le mandat de cinq ans prend fin ce lundi. Nommée par Justin Trudeau en 2021, celle-ci aura fait couler beaucoup d'encre jusqu'à la fin de son mandat, notamment en raison de sa maîtrise limitée du français, l'une des deux langues officielles du pays.

Alors, que fera Louise Arbour dans sa nouvelle résidence de Rideau Hall, à Ottawa? Voici un aperçu de ses principales responsabilités.

Quel est le rôle d'une gouverneure générale au Canada?

Ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est que le Canada est une monarchie constitutionnelle dotée d'un régime parlementaire.

Contrairement à ce que plusieurs pensent, le premier ministre n'est pas le chef d'État du pays. Ce rôle revient au roi Charles III, représenté au Canada par la gouverneure générale. Le premier ministre, actuellement Mark Carney, est plutôt le chef du gouvernement.

Louise Arbour deviendra d'ailleurs la première gouverneure générale nommée sous le règne du roi Charles III et la sixième femme à occuper cette fonction.

Le poste de gouverneur général existe depuis avant la Confédération de 1867, mais son rôle a beaucoup évolué au fil du temps. En 1947, le roi George VI lui a accordé davantage de pouvoirs, lui permettant d'assumer la plupart des fonctions du chef d'État au Canada et à l'étranger, selon le site Web de la gouverneure générale.

Il a toutefois fallu attendre 1952 pour qu'une personne née au Canada accède au poste. Cette année-là, Vincent Massey est devenu le premier gouverneur général canadien.

Ses responsabilités constitutionnelles

Sur le plan constitutionnel, la gouverneure générale joue un rôle de garante de la stabilité démocratique, indique le site Web. Elle doit être impartiale et apolitique, et sa responsabilité première est de s'assurer que le Canada dispose en tout temps d'un chef ou d'une cheffe du gouvernement qui a la confiance du Parlement.

Selon le site officiel de la gouverneure générale du Canada, ses obligations constitutionnelles comprennent notamment :

  • Présider l'assermentation du premier ministre ou de la première ministre, des membres du Cabinet et du ou de la juge en chef du Canada;
  • Convoquer, proroger et dissoudre le Parlement;
  • Prononcer le discours du Trône à l'ouverture de chaque session parlementaire;
  • Accorder la sanction royale aux lois adoptées par le Parlement;
  • Nommer les membres du Conseil privé, les lieutenant.e.s-gouverneur.e.s et certain.e.s juges, sur avis du chef ou de la cheffe du gouvernement;
  • Signer les décrets et autres documents officiels pour leur donner force de loi.

Même si la Loi constitutionnelle de 1867 accorde officiellement le pouvoir exécutif au souverain, ce sont généralement le premier ministre et le Conseil des ministres qui l'exercent au quotidien. La gouverneure générale agit donc habituellement sur leurs recommandations, tout en conservant certains pouvoirs discrétionnaires.

La gouverneure générale est aussi la commandante en chef du Canada. À ce titre, elle reconnaît le service et le sacrifice des membres des Forces armées canadiennes, au pays comme à l'étranger.

Elle nomme notamment le chef ou la cheffe d'état-major de la Défense sur recommandation du premier ministre, remet des distinctions militaires comme l'Ordre du mérite militaire, présente des drapeaux aux unités des Forces armées canadiennes et participe aux cérémonies du jour du Souvenir.

Son rôle à l'international

La gouverneure générale assume aussi un rôle de représentation diplomatique. Au Canada, elle accueille officiellement les nouvelles personnes nommées à titre d'ambassadeur, d'ambassadrice ou de haut-commissaire, ainsi que les chefs et cheffes d'État en visite, que ce soit à Rideau Hall, à Ottawa, ou à la Citadelle de Québec.

À l'étranger, elle effectue des visites d'État et des visites officielles, souvent accompagnée d'une délégation de Canadien.ne.s provenant de différents secteurs. Ces déplacements visent à renforcer les liens du Canada avec ses partenaires internationaux et à promouvoir les intérêts du pays sur la scène mondiale.

Quel est le salaire de la gouverneure générale?

La fonction de gouverneure générale s'accompagne d'une rémunération substantielle. En 2026, le salaire annuel s'établit à environ 393 800 $, soit une hausse de 15 800 $ par rapport à 2025 (+4,18 %), selon les données publiques de la Chambre des communes.

À la fin de son mandat, la titulaire du poste a droit à une pension viagère dont le montant est calculé selon une formule prévue par la loi, généralement estimée aux alentours de 150 000 $ par année.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

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    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Voici le salaire de la nouvelle gouverneure générale du Canada, Louise Arbour

Oui, c'est dans les 6 chiffres...🤯

Louise Arbour named as next governor general

Former Supreme Court Justice Louise Arbour named as next governor general

Louise Arbour becomes Canada's 31st Governor General

Louise Arbour is Canada's new Governor General

Louise Arbour to be installed as GG on June 8

Ottawa says Louise Arbour to be installed as governor general on June 8

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