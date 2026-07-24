Les services frontaliers du Canada recrutent 340 étudiants et ça paie jusqu'à 38,38 $/h

Prépare ton CV : Il y a des postes à Montréal, Dorval et Québec.

Le logo de l'ASFC. Droite : Une agente de l'ASFC.

L'Agence des services frontaliers du Canada a lancé sa campagne de recrutement pour l'été 2027.

Agence des services frontaliers du Canada | Facebook
Rédaction et édition

À peine l'été 2026 amorcé qu'il faut déjà penser à tes plans pour l'année prochaine. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) vient de lancer sa campagne de recrutement annuelle pour embaucher des étudiants et étudiantes qui travailleront durant les vacances estivales de 2027.

À lire également : Les services secrets canadiens recrutent au Québec et ça paie jusqu'à 120 917$/an

Au total, 340 postes d'agent.e étudiant.e des services frontaliers (AÉSF) sont ouverts dans une vingtaine de villes au pays, dont Dorval, l'île de Montréal et la ville de Québec. Avec un salaire qui grimpe jusqu'à 38,38 $/h, selon ton niveau d'études, ça vaut le coup d'œil, surtout que la date limite pour déposer ta candidature est fixée au 17 septembre 2026.

En quoi consiste le poste?

Oublie le travail de bureau classique. Les AÉSF sont en uniforme et travaillent aux côtés des agents et agentes des services frontaliers, que ce soit dans un aéroport international, un centre de tri du courrier, sur les quais lors de l'arrivée de navires de croisière ou dans un centre de déclaration par téléphone.

Une journée type peut inclure des entrevues avec des voyageurs et voyageuses, la vérification de documents et de déclarations, ou encore le signalement de personnes ou de marchandises pour un examen plus approfondi. L'emploi se déroule à temps plein de fin avril à début septembre 2027, avec une possibilité de rester à temps partiel l'automne et l'hiver suivants.

Concernant l'horaire, il est assez intéressant pour pouvoir profiter de ton été tout en gagnant des sous. Les AÉSF travaillent selon un cycle de cinq jours de travail suivis de quatre jours de repos, avec des quarts qui varient d'une semaine à l'autre (jour, soir ou nuit, incluant les fins de semaine et les jours fériés). Résultat : tu te retrouves avec de longs congés consécutifs entre tes blocs de travail, un bel avantage quand vient le temps de décrocher ou de voyager.

Es-tu la bonne personne pour le poste?

Pas besoin d'expérience préalable en sécurité ou en application de la loi, mais l'ASFC cherche du monde à l'aise avec le public, capable de garder son sang-froid dans des situations parfois tendues, et prêt à bouger physiquement : la formation obligatoire inclut un volet de tactiques de maîtrise et de défense (TMD) plutôt exigeant sur le plan physique.

Pour être admissible :

  • Tu dois étudier à temps plein au cégep ou à l'université (sessions d'automne 2026 et d'hiver 2027)
  • Tu dois retourner aux études à temps plein à l'automne 2027
  • Tu dois avoir au moins 18 ans au début de la formation, en avril 2027
  • Si tu postules au Québec, tu dois être parfaitement bilingue, à l'oral comme à l'écrit
  • Selon le lieu de travail, un permis de conduire valide et sans restriction peut être exigé

Le processus comprend un examen d'entrée (EEAS), une entrevue, et pour les personnes retenues, un examen médical ainsi qu'une cote de sécurité de niveau secret. La formation elle-même, rémunérée, dure jusqu'à cinq semaines entre la fin avril et juin. Si ta candidature est retenue, tu devrais avoir des nouvelles d'ici décembre 2026.

Un détail à garder en tête : les frais de déplacement et de déménagement ne sont pas remboursés, donc mieux vaut cibler des villes où tu peux travailler sans que ça te coûte une fortune.


Agent et agente stagiaire des services frontaliers de l’ASFC

Salaire : Entre 17,75 $ et 38,38 $ de l'heure

Employeur : Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

Date limite pour postuler : 17 septembre 2026

C'est ici pour postuler


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