Plusieurs usagers peuvent maintenant taper leur cell pour payer le bus/métro à Montréal
FINIE la file d'attente pour acheter un billet de métro!
À l'épicerie, à la station-service et dans les commerces : taper son cellulaire pour payer est maintenant une chose courante... Sauf dans les transports en commun. Dans le Grand Montréal, la possibilité d'acheter son titre directement, sans avoir à sortir sa carte OPUS ou à faire la file, est attendue depuis des années et voilà que, sans crier gare, elle est devenue de plus en plus accessible.
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Eh oui, une portion d'utilisateurs et utilisatrices de téléphone Android a, depuis quelques mois, accès aux titres virtuels des services de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) via l'application Chrono et le déploiement progresse.
« Dernièrement, on a fait une nouvelle mise à jour [de l'application] qui offre à plus d'utilisateurs la fonctionnalité. Plus on va s'approcher de l'automne, plus les gens qui font leur mise à jour vont avoir de belles surprises, mais ce n'est pas encore grand public », a indiqué Maxime Duchesne, porte-parole de l'ARTM.
Ainsi, si tu fais déjà partie du lot qui a l'option avec son Android, que ce soit pour prendre le bus, le métro ou le REM à travers la Communauté métropolitaine de Montréal, tu peux te rendre sur Chrono, choisir l'option « Achat de titres », puis appuyer sur « Titres virtuels ». Tu peux ensuite procéder au paiement et activer ta carte virtuelle. Lorsque tu arriveras devant une borne, tu n'auras qu'à déverrouiller ton téléphone et l'approcher pour valider.
À noter que cette nouveauté n'est pas un remplacement de la carte OPUS physique, du moins pas encore. Les personnes qui ont accès à la fonctionnalité en ce moment peuvent choisir de n'utiliser que leur téléphone si elles le souhaitent, mais comme le projet est toujours en phase de test, l'ARTM recommande fortement de garder sa carte physique à portée de main, question d'éviter les mauvaises surprises en cas de pépin technique avec son téléphone.
M. Duchesne rappelle qu'il s'agit d'un vaste projet de transition numérique qui avance par étapes — d'abord la recharge de la carte OPUS via Chrono, puis les titres virtuels sur téléphone — et l'objectif, c'est d'arriver à l'automne avec un lancement grand public stable pour les utilisateurs et utilisatrices Android.
Et pour les personnes avec un iPhone? Les équipes de l’ARTM et d’Apple poursuivent leurs travaux afin de rendre cette fonctionnalité également disponible sur cette plateforme, mais aucune date précise de lancement n'a été communiquée pour le moment.