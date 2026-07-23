Plusieurs usagers peuvent maintenant taper leur cell pour payer le bus/métro à Montréal

FINIE la file d'attente pour acheter un billet de métro!

Un autobus de la STM. Droite : Une enseigne du métro de Montréal.

La fonctionnalité pour acheter des titres virtuels de l'ARTM sur le cellulaire est maintenant disponible pour plusieurs utilisateurs d'Android.

STM - Mouvement Collectif | Facebook, Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

À l'épicerie, à la station-service et dans les commerces : taper son cellulaire pour payer est maintenant une chose courante... Sauf dans les transports en commun. Dans le Grand Montréal, la possibilité d'acheter son titre directement, sans avoir à sortir sa carte OPUS ou à faire la file, est attendue depuis des années et voilà que, sans crier gare, elle est devenue de plus en plus accessible.

À lire également : Les tarifs à la STM ont augmenté en juillet 2026 : Voici combien tu paies maintenant

Eh oui, une portion d'utilisateurs et utilisatrices de téléphone Android a, depuis quelques mois, accès aux titres virtuels des services de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) via l'application Chrono et le déploiement progresse.

« Dernièrement, on a fait une nouvelle mise à jour [de l'application] qui offre à plus d'utilisateurs la fonctionnalité. Plus on va s'approcher de l'automne, plus les gens qui font leur mise à jour vont avoir de belles surprises, mais ce n'est pas encore grand public », a indiqué Maxime Duchesne, porte-parole de l'ARTM.

Ainsi, si tu fais déjà partie du lot qui a l'option avec son Android, que ce soit pour prendre le bus, le métro ou le REM à travers la Communauté métropolitaine de Montréal, tu peux te rendre sur Chrono, choisir l'option « Achat de titres », puis appuyer sur « Titres virtuels ». Tu peux ensuite procéder au paiement et activer ta carte virtuelle. Lorsque tu arriveras devant une borne, tu n'auras qu'à déverrouiller ton téléphone et l'approcher pour valider.

À noter que cette nouveauté n'est pas un remplacement de la carte OPUS physique, du moins pas encore. Les personnes qui ont accès à la fonctionnalité en ce moment peuvent choisir de n'utiliser que leur téléphone si elles le souhaitent, mais comme le projet est toujours en phase de test, l'ARTM recommande fortement de garder sa carte physique à portée de main, question d'éviter les mauvaises surprises en cas de pépin technique avec son téléphone.

M. Duchesne rappelle qu'il s'agit d'un vaste projet de transition numérique qui avance par étapes — d'abord la recharge de la carte OPUS via Chrono, puis les titres virtuels sur téléphone — et l'objectif, c'est d'arriver à l'automne avec un lancement grand public stable pour les utilisateurs et utilisatrices Android.

Et pour les personnes avec un iPhone? Les équipes de l’ARTM et d’Apple poursuivent leurs travaux afin de rendre cette fonctionnalité également disponible sur cette plateforme, mais aucune date précise de lancement n'a été communiquée pour le moment.

From Your Site Articles
artmcarte opussociété de transport de montréalstm montréaltransports en commun
MontréalCanadaAvis et communiquésNouvellesNouvellesQuébec
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Les tarifs de la STM augmentent le mois prochain : Voici de combien

Tu ne t'en sauveras pas, cette année. 🫠

16 « hacks » et secrets bien gardés pour voyager VIP et économiser à l'aéroport de Montréal

Passer devant tout le monde pendant le « rush » des vacances à l'aéroport, c'est OUI! ✈️

Carte de crédit en voyage : 4 choses à vérifier avant de partir en vacances cet été

Si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises à l'étranger! 👀

Advertisement Content

Le jeu « Roche, Papier, Cadeaux » de Couche-Tard t'offre une chance de gagner chaque jour

Plus de deux millions de prix instantanés à remporter!

Rappels alimentaires importants : plus de 90 produits visés au Québec — Vérifie ton frigo

Bactéries, allergènes et de la viande à jeter... ton épicerie mérite une bonne inspection. 👀

Jusqu'à 170 $/mois pour t'aider à payer ton loyer : Revenu Québec fait un rappel important

Que tu sois locataire ou propriétaire, ça pourrait faire une différence dans ton portefeuille. 💰

Ce resort avec une piscine-plage près de Québec est digne de vacances dans le Sud

Allô l'escapade parfaite avec tes personnes préfs! 😍

Voici les 15 emplois les mieux payés au Canada actuellement selon Indeed

Certains salaires dépassent les 300 000 $ par année. 🤯

Augmentations de salaire au Québec en 2027: Voici à quoi t'attendre selon les prévisions

Prends des notes pour ta prochaine révision de salaire. 🤑

Ce vase en verre vendu chez Dollarama coûte 87 % moins cher que sur Amazon Canada

Un look luxueux, sans payer le gros prix. 🔥✨

La 1re bande-annonce de La Maison des Vilains est dévoilée et ce n'est pas pour les faibles

Une téléréalité sans censure avec des personnalités qui n'ont pas la langue dans leur poche. 👀🫣

Voici quand aura lieu la Grande première d'Occupation Double Panama

Le dévoilement des célibataires est pour BIENTÔT.

Tu peux faire une montagne russe de 2 km en nature à 2 h 30 de Montréal

Prépare ta « bucket list »!

Costco vend ce « must » pour la maison environ 62 % moins cher que Best Buy

Une aubaine + un nouvel organisateur pour ta cuisine? OUI!