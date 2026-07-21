Le jeu « Roche, Papier, Cadeaux » de Couche-Tard t'offre une chance de gagner chaque jour
Plus de deux millions de prix instantanés à remporter!
Et s'il y avait un jeu de plus à découvrir cet été? Du 21 juillet au 14 septembre, « Roche, Papier, Cadeaux » est de retour pour une 8e année dans tous les magasins Couche-Tard avec plus de deux millions de prix instantanés à gagner.
Chaque jour, tu as l'opportunité de mettre la main sur toutes sortes de prix instantanés, incluant des produits populaires comme des boissons Red Bull, Celsius, Electrolit, C4, Fuze et GURU, des collations Takis, ainsi que des produits Hershey et Snickers, et bien d'autres encore.
Et avec un peu de chance, tu pourrais aussi remporter l'une des cinq cartes-cadeaux d’essence Couche-Tard de 2 000 $ offertes par Hershey, l'un des six téléphones cellulaires Fizz, l'une des 3 400 cartes-cadeaux Chico MD de 15 $, ou même l'un des quatre grands prix de 25 000 $. En recevoir plus pour ton argent, c'est toujours une belle surprise.
Pour participer, il suffit de télécharger l'application Couche-Tard et de jouer au jeu « Roche, Papier, Cadeaux ». Remporte deux manches sur trois pour réclamer ton prix. L'application te permet aussi de découvrir les derniers jeux et concours, des coupons exclusifs ainsi que d'autres offres promotionnelles. Et comme tu peux jouer chaque jour, une belle surprise pourrait accompagner ton prochain arrêt chez Couche-Tard.
Que tu sois en route vers le travail, que tu partes en road trip de l'autre côté du Québec ou que tu t'arrêtes simplement pour une collation, Couche-Tard pourrait bien te donner une bonne raison de sourire lors de ton prochain passage à la pompe.
Pour participer au jeu tous les jours et trouver les magasins Couche-Tard les plus proches, les clients peuvent télécharger l’application Couche-Tard de la manière suivante :
- En textant le mot APPLI au 247253 pour l’application Couche-Tard
- En téléchargeant l’application directement depuis l’App Store et en créant un compte