Voici les 15 emplois les mieux payés au Canada actuellement selon Indeed
Certains salaires dépassent les 300 000 $ par année. 🤯
Si tu es à la recherche d'un emploi payant ou que tu réfléchis à un changement de carrière, sache que certains domaines continuent d'offrir des salaires qui donnent envie de dépoussiérer son CV, ou carrément de retourner aux études. Alors que le coût de la vie ne cesse de grimper partout au pays, décrocher un métier bien rémunéré est plus que jamais dans la mire de bien du monde. Indeed, l'un des sites de recherche d'emploi les plus populaires au pays, a analysé les données pour dresser un palmarès qui pourrait t'inspirer : celui des 15 emplois les mieux payés au Canada actuellement.
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Oui, les avantages et l'ambiance comptent pour beaucoup lorsqu'on cherche un nouveau travail, et pour ça, tu peux consulter le classement 2026 des meilleurs employeurs au Canada pour leur culture d'entreprise. Mais disons-le franchement : on travaille tous et toutes pour gagner notre vie, et le chiffre au bas du chèque de paie, ça compte.
Donc, si le salaire est ta priorité, ou si tu es simplement curieux.se de savoir quels métiers rapportent le plus, voici la liste des emplois les mieux payés au Canada en ce moment. Prépare-toi : certains salaires moyens donnent carrément le vertige, avec plusieurs postes qui dépassent les 300 000 $ par année.
Expert - Experte en science des données
Salaire moyen national : 96 641 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Cette personne recueille et analyse de grandes quantités de données pour aider les organisations à prendre des décisions éclairées en matière de croissance des affaires. Les données peuvent provenir de multiples sources : sites Web, systèmes de gestion de contenu, bases de données internes, capteurs connectés, API externes ou ensembles de données publics.
Ce qu'il te faut : Un baccalauréat en informatique, en mathématiques, en statistiques ou dans un domaine quantitatif connexe est généralement requis; une maîtrise est souvent préférée par les employeurs. Des connaissances en programmation informatique, en statistiques et en apprentissage automatique sont essentielles.
Pharmacien - Pharmacienne
Salaire moyen national : 113 985 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Travaillant en pharmacie, cette personne prépare et dispense des médicaments d'ordonnance aux patients et patientes, communique les informations importantes sur les médicaments, et administre des vaccins au besoin. Au Québec, ils et elles ont des pouvoirs élargis depuis la Loi 31 (2020). C'est maintenant possible de prescrire certains médicaments, ajuster ou prolonger des ordonnances existantes, et intervenir en situation d'urgence.
Ce qu'il te faut : Un diplôme universitaire en pharmacie est requis. Au Québec, ce diplôme est désormais un Pharm. D. (doctorat de premier cycle en pharmacie). Les pharmaciens et pharmaciennes complètent aussi une formation, en plus de devenir membre de l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) pour exercer dans la province.
Architecte logiciel
Salaire moyen national : 116 842 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Au Québec, le titre « architecte logiciel » est un usage courant de l'industrie des technologies et ne relève pas de l'Ordre des architectes du Québec, qui encadre plutôt l'architecture de bâtiments.
Cette personne conçoit l'architecture globale d'un système logiciel — choix technologiques, structure des composants, intégrations, sécurité et scalabilité — et joue un rôle clé dans les décisions techniques de haut niveau, y compris les standards de codage. Elle travaille aussi avec les cadres de l'entreprise pour s'assurer que les logiciels répondent aux besoins opérationnels.
Ce qu'il te faut : Un baccalauréat en informatique, en génie des systèmes informatiques, en génie logiciel, en mathématiques ou dans un domaine connexe est généralement requis, souvent complété par plusieurs années d'expérience en développement logiciel. Certaines organisations préfèrent une maîtrise.
Architecte d'entreprise
Salaire moyen national : 123 125 $ par année
En quoi consiste l'emploi : L'architecte d'entreprise conçoit des cadres de référence et des feuilles de route technologiques qui alignent la stratégie d'affaires, les processus et les systèmes d'une organisation dans son ensemble. Il ou elle travaille étroitement avec les cadres pour orienter les décisions technologiques à long terme, par exemple, quels systèmes adopter, remplacer ou intégrer pour soutenir les objectifs stratégiques de l'entreprise, incluant les innovations numériques.
Ce qu'il te faut : Un baccalauréat en informatique, en génie logiciel, en administration des affaires ou dans un domaine connexe est généralement requis, en plus de plusieurs années d'expérience en TI ou en gestion de systèmes. Certains employeurs demandent aussi une certification reconnue en architecture d'entreprise.
Contrôleur corporatif - Contrôleuse corporative
Salaire moyen national : 123 125 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Cette personne gère la santé financière d'une organisation et s'occupe des grandes fonctions comptables, comme les budgets, la facturation, les comptes recevables et les comptes payables. Elle relève généralement du directeur ou de la directrice financière (CFO), mais peut être la personne la plus haut placée du département financier dans les organisations de plus petite taille.
Ce qu'il te faut : Un baccalauréat ou une maîtrise en administration des affaires, en économie, en commerce ou dans un domaine connexe est requis. Le titre de CPA (comptable professionnel agréé), décerné par l'Ordre des CPA du Québec, est souvent exigé ou fortement recherché par les employeurs.
Directeur - Directrice des technologies de l'information
Salaire moyen national : 126 924 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Cette personne supervise le département des technologies de l'information d'une entreprise, incluant la gestion des équipes de professionnels et professionnelles en technologie. Selon l'organisation, le poste peut aussi inclure la supervision du développement de logiciels ou de programmes internes. Au Québec, cette personne joue souvent un rôle clé dans la conformité à la Loi 25 sur la protection des renseignements personnels, ainsi que dans le respect des exigences linguistiques applicables aux logiciels utilisés en entreprise.
Ce qu'il te faut : Un diplôme universitaire en informatique, en administration des affaires, en commerce, en génie ou dans un domaine connexe est généralement souhaité, bien que l'expérience et les certifications techniques soient souvent tout aussi déterminantes pour ce poste.
Vice-président - Vice-présidente
Salaire moyen national : 127 236 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Un ou une VP est un.e cadre clé qui aide à définir et à exécuter la stratégie d'un secteur d'activité (finance, ventes, ressources humaines, technologie, etc.), en collaborant avec les autres cadres supérieur.e.s pour identifier les enjeux et déterminer des solutions. Selon la taille de l'organisation, cette personne peut occuper l'un des postes les plus élevés de la hiérarchie ou se situer à un échelon intermédiaire, sous des rôles comme vice-président.e exécutif.ve ou principal.e.
Ce qu'il te faut : Les qualifications varient énormément selon l'industrie et le domaine de responsabilité. Plusieurs VP détiennent aussi une maîtrise dans leur domaine d'études, comme un MBA pour les postes en finance ou en stratégie d'entreprise.
Gestionnaire en génie logiciel
Salaire moyen national : 136 038 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Cette personne dirige le développement et la création de programmes ou d'applications logicielles. Elle agit aussi comme point de contact entre les différents départements, tout en étant capable d'expliquer des concepts techniques de façon simplifiée à d'autres cadres.
Ce qu'il te faut : Un diplôme universitaire en analyse de systèmes, en administration des affaires, en informatique, en génie ou dans un domaine connexe est généralement requis, en plus de plusieurs années d'expérience en gestion.
Directeur - Directrice marketing
Salaire moyen national : 144 389 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Cette personne supervise les stratégies et les initiatives marketing d'une entreprise, avec un mandat centré sur la croissance de la marque et l'acquisition de clientèle. Elle gère les budgets marketing et doit rester au fait des initiatives en ligne et hors ligne, comme les réseaux sociaux, la publicité numérique payante, le référencement, le marketing de contenu et les campagnes traditionnelles. Au Québec, cette personne doit aussi s'assurer que les communications commerciales respectent les exigences de la Charte de la langue française (Loi 96) en matière de prédominance du français.
Ce qu'il te faut : Un diplôme universitaire en marketing, en communications, en administration des affaires ou dans un domaine connexe est généralement souhaité, quoique l'expérience professionnelle et le parcours de carrière comptent tout autant. Plusieurs personnes à ce poste détiennent aussi un MBA, mais ce n'est pas obligatoire.
Médecin
Salaire moyen national : 218 742 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Un médecin est une personne qui aide à traiter et à diagnostiquer des problèmes médicaux. Il existe plusieurs types de médecins, et tu pourrais travailler en pratique familiale, à l'hôpital ou dans une clinique spécialisée.
Ce qu'il te faut : Il faut obtenir un doctorat en médecine dans une université reconnue, puis compléter un programme de résidence. La résidence dure généralement de deux ans en médecine familiale à quatre, cinq, six ans ou davantage selon la spécialité. L'accès à la résidence se fait par un processus de jumelage très compétitif, où le nombre de places est limité. Au Québec, il faut ensuite obtenir un permis d'exercice délivré par le Collège des médecins du Québec (CMQ). Les personnes qui choisissent une spécialité doivent également obtenir la certification du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, tandis que les médecins de famille doivent obtenir la certification du Collège des médecins de famille du Canada.
Cardiologue
Salaire moyen national : 275 716 $ par année
En quoi consiste l'emploi : La cardiologie est une spécialité médicale consacrée à la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Les cardiologues évaluent l'état de santé de leur patientèle, posent des diagnostics et proposent des traitements adaptés à différentes affections cardiovasculaires, notamment l'hypertension, la maladie coronarienne et la fibrillation auriculaire. Leur travail comprend aussi un important volet de prévention.
Ce qu'il te faut : Pour exercer cette profession, il faut d'abord obtenir un diplôme en médecine, puis compléter une résidence de plusieurs années en cardiologie. Au Québec, il faut ensuite obtenir un permis d'exercice ainsi qu'un certificat de spécialiste en cardiologie, tous deux délivrés par le Collège des médecins du Québec (CMQ), après avoir réussi l'examen de la spécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Chirurgien - Chirurgienne
Salaire moyen national : 327 976 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Les chirurgiens et chirurgiennes sont des médecins qui réalisent des interventions chirurgicales afin de traiter des blessures, des maladies, des tumeurs ou des malformations. Selon leur spécialité, ces personnes peuvent avoir recours à des techniques ouvertes ou minimalement invasives, comme la laparoscopie ou la chirurgie robotique. Leur travail comprend également les consultations préopératoires, les soins postopératoires, les tournées auprès de la patientèle hospitalisée ainsi que diverses responsabilités liées à la pratique médicale.
Ce qu'il te faut : Il faut d'abord obtenir un diplôme en médecine, puis compléter une résidence de cinq à six ans dans une spécialité chirurgicale. Une formation complémentaire d'un à trois ans peut ensuite être requise pour certaines surspécialités. Au Québec, il faut également obtenir un permis d'exercice ainsi qu'un certificat de spécialiste délivrés par le Collège des médecins du Québec (CMQ), après avoir obtenu la certification du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Psychiatre
Salaire moyen national : 333 711 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Un ou une psychiatre est un médecin qui se spécialise en santé mentale. Cette personne diagnostique, traite et aide à prévenir les troubles mentaux, émotionnels et comportementaux.
Ce qu'il te faut : Un diplôme en médecine d'une université reconnue est nécessaire, suivi d'une résidence de cinq ans en psychiatrie. Au Québec, il faut ensuite obtenir un permis d'exercice ainsi qu'un certificat de spécialiste en psychiatrie, tous deux délivrés par le Collège des médecins du Québec (CMQ), après avoir réussi l'examen de la spécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Anesthésiologiste
Salaire moyen national : 339 938 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Un ou une anesthésiologiste (on dit aussi parfois « anesthésiste ») est un ou une spécialiste et un membre essentiel de l'équipe chirurgicale. Cette personne évalue les patient.e.s avant une chirurgie, gère l'anesthésie — générale, régionale ou par sédation — pendant l'intervention, et assure la surveillance des fonctions vitales (respiration, circulation, conscience). Ces personnes sont aussi expertes en gestion de la douleur, notamment en contexte postopératoire.
Ce qu'il te faut : Les anesthésiologistes complètent un doctorat en médecine, puis une résidence spécialisée en anesthésiologie d'une durée minimale de cinq ans. La première année porte sur plusieurs disciplines connexes avant de se concentrer sur l'anesthésiologie générale et ses sous-spécialités. Au Québec, il faut ensuite obtenir un permis d'exercice ainsi qu'un certificat de spécialiste en anesthésiologie, tous deux délivrés par le Collège des médecins du Québec (CMQ), après avoir réussi l'examen de la spécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Orthodontiste
Salaire moyen national : 398 523 $ par année
En quoi consiste l'emploi : Les orthodontistes sont des dentistes spécialisés dans la prévention, le diagnostic et le traitement des malocclusions, c'est-à-dire des problèmes d'alignement des dents et de positionnement des mâchoires. Ils et elles utilisent notamment des broches, des aligneurs transparents, des appareils de rétention et d'autres dispositifs dento-orthopédiques afin de corriger ces problèmes.
Ce qu'il te faut : Il faut d'abord obtenir un doctorat en médecine dentaire, puis suivre une formation spécialisée en orthodontie d'une durée d'environ deux à trois ans et satisfaire aux exigences de certification de la spécialité. Au Québec, l'orthodontie est l'une des dix spécialités reconnues par l'Ordre des dentistes du Québec (ODQ). Seules les personnes titulaires d'un certificat de spécialiste délivré conformément aux exigences de l'ODQ peuvent porter le titre d'orthodontiste.
À noter ques les salaires et les exigences présentés ici sont des moyennes nationales, et la réalité peut varier pas mal d'une province ou même d'une région à l'autre. Un ou une cardiologue à Montréal, à Toronto ou en région éloignée ne touchera pas nécessairement le même salaire, et les conditions d'exercice (comme les permis, certificats ou ordres professionnels requis) diffèrent aussi selon l'endroit où tu pratiques.
Au Québec par exemple, plusieurs de ces professions passent par des ordres professionnels bien précis, le Collège des médecins du Québec ou l'Ordre des dentistes du Québec, pour n'en nommer que deux, et certaines exigences linguistiques ou réglementaires locales s'ajoutent au portrait.
Bref, considère cette liste comme un point de départ pour orienter tes recherches, mais informe-toi toujours sur les conditions précises de la profession et de la région qui t'intéressent avant de faire le grand saut.
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