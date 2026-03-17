Les 81 meilleurs employeurs à Montréal sont dévoilés et tu voudras changer de job
Sors ton CV, plusieurs recrutent! 👀
Tu songeais à quitter ton emploi actuel pour relever de nouveaux défis? Peut-être voudrais-tu travailler au sein d’un des 81 meilleurs employeurs du Grand Montréal, alors que des entreprises de toutes sortes réparties aux quatre coins de la métropole se sont démarquées dans un tout nouveau palmarès.
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La liste des meilleurs employeurs de Montréal, qui a été dévoilée ce mardi 17 mars, vise à reconnaître les employeurs du Grand Montréal qui sont à l’avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels, indique Mediacorp, l’entreprise qui chapeaute le projet depuis 2006.
« Les organisations de premier plan encouragent un sain équilibre travail-vie personnelle, explique par communiqué Kristina Leung, rédactrice en chef à Mediacorp. On met l’accent sur les liens sociaux, la flexibilité du travail, les congés personnels payés et les politiques de congé parental, autant de mesures qui contribuent à soutenir cet équilibre. »
Pour arriver à ses fins, Mediacorp a examiné huit critères, lorsqu’est venu le temps d’analyser les employeurs suggérés provenant du secteur privé et public :
- Le milieu de travail;
- L’ambiance et la vie sociale au travail;
- Les avantages sociaux, financiers et familiaux;
- Les vacances et congés;
- Les communications avec les employé.e.s;
- La gestion du rendement;
- La formation et le développement des compétences;
- L’engagement communautaire.
« Les employeurs réservent désormais du temps pour permettre aux employés de se consacrer à des projets qui les passionnent, souligne Cypress Weston, rédacteur adjoint à Mediacorp. Ce temps réservé permet aux employés de renouer avec ce qui les a initialement attirés vers l’industrie et de raviver leur curiosité.
Des universités montréalaises ont fait leur place dans le palmarès, dont Polytechnique Montréal, citée parce qu’elle met l’accent sur l’équilibre de vie avec beaucoup de vacances et une fermeture des Fêtes, tout en offrant des mesures de bien-être (remboursement d’activités, installations sportives) et un régime de retraite très avantageux.
Du côté de Bombardier, le fleuron québécois mise sur le développement de carrière avec des programmes structurés (mentorat, mobilité interne, relève), en plus d’offrir une solide sécurité financière avec des régimes de retraite et un programme d’achat d’actions, ainsi que des journées payées pour faire du bénévolat
Les 81 meilleurs employeurs du Grand Montréal
- ABB Canada
- Saint-Laurent
- Aéroports de Montréal
- Dorval
- Air Canada
- Saint-Laurent
- Alcoa Canada
- Montréal
- AtkinsRéalis Canada Inc.
- Montréal
- Atwill-Morin
- Montréal
- Autodesk Inc.
- Montréal
- Bausch Health Companies Inc.
- Laval
- BCE Inc.
- Montréal
- Bell Textron Canada Ltd.
- Mirabel
- Blue Cross Canassurance
- Montréal
- BNP Paribas
- Montréal
- Bombardier Inc.
- Dorval
- Broadsign Canada Company
- Montréal
- Brown’s Shoes Inc.
- Saint-Laurent
- Business Development Bank of Canada
- Montréal
- Canadian National Railway Company
- Montréal
- Cerence Technologies Inc.
- Montréal
- Clarius Canada Inc.
- Laval
- Compulsion Games ULC
- Westmount
- Coveo Solutions Inc.
- Québec
- Crédit Agricole CIB
- Montréal
- Croesus
- Laval
- Crowe BGK LLP
- Westmount
- CSL Group
- Montréal
- Danone Canada
- Boucherville
- Desjardins
- Montréal
- DRW Canada Co.
- Montréal
- Elopak Canada Inc.
- Boisbriand
- Edrav Limited
- Montréal
- Fig Financial Inc.
- Montréal
- Fresche Solutions Inc.
- Montréal
- Gildan Activewear Inc.
- Montréal
- Groupe Bel Canada Inc.
- Montréal
- Groupe CH
- Montréal
- Groupe Dynamite Inc.
- Mont-Royal
- Insight Canada Inc.
- Montréal
- IQVIA Canada
- Kirkland
- Keurig Dr Pepper Canada
- Montréal
- Kruger Inc.
- Montréal
- Laurentide Controls Ltd.
- Kirkland
- Lexum Informatique Juridique Inc.
- Montréal
- Lightspeed Commerce Inc.
- Montréal
- L’Oréal Canada Inc.
- Montréal
- Maples Group
- Montréal
- Matrox Graphics Inc.
- Dorval
- Université McGill
- Montréal
- Metro Inc.
- Montréal
- Motive Studio
- Montréal
- MSC Mediterranean Shipping Company (Canada) Inc.
- Montréal
- Nespan Canada Inc.
- Montréal
- Plusgrade Inc.
- Montréal
- Polytechnique Montréal
- Montréal
- Pomerleau Inc.
- Montréal
- PSB Boisjoli LLP
- Mont-Royal
- Richter LLP
- Montréal
- Rio Tinto
- Montréal
- Rolls-Royce Canada
- Lachine
- Scalia Properties Inc.
- Montréal
- Sigvaris Corporation
- Mont-Royal
- Société Générale Capital Canada Inc.
- Montréal
- Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
- Montréal
- Solotech Inc.
- Montréal
- Spiegel Ryan
- Montréal
- Tecsys Inc.
- Montréal
- Téléfilm Canada
- Montréal
- UAP Inc.
- Montréal
- Université de Montréal
- Montréal
- Ville de Montréal
- Montréal
- WB Games Montréal Inc.
- Montréal
- WSP Canada Inc.
- Montréal
- Zentiva Canada Inc.
- Kirkland
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