Keurig est l’un des meilleurs employeurs au pays et cherche plusieurs employés à Montréal
Bien payé et avec plusieurs avantages? OUI SVP!
Le palmarès des meilleurs employeurs à Montréal pour 2026 vient tout juste d’être dévoilé, et il met en lumière des entreprises qui se démarquent vraiment par leurs conditions de travail. Les employeurs sont évalués selon plusieurs critères, comme les avantages sociaux, la culture d’entreprise, les possibilités de formation et leur implication dans la communauté. Parmi les entreprises qui se distinguent cette année, Keurig Dr Pepper Canada attire l’attention, surtout pour ses initiatives concrètes axées sur le bien-être de ses employé.e.s et sa flexibilité.
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Ce qui ressort en premier, c’est son approche des avantages sociaux. L’entreprise a amélioré plusieurs couvertures liées à la santé et au bien-être, notamment pour la santé mentale, la planification familiale et certains traitements spécialisés.
Du côté de la conciliation travail-vie personnelle, Keurig Dr Pepper Canada offre aussi des conditions intéressantes. Les nouveaux parents, incluant les parents adoptifs, peuvent profiter d’un congé avec un salaire allant jusqu’à 95 % pendant 18 semaines. Il est aussi possible de prolonger le congé ou de revenir graduellement au travail.
Il y a aussi des avantages plus « le fun » à considérer. Les employé.e.s ont accès à des rabais sur les produits de la compagnie, comme les machines à café et les boissons, en plus de profiter de réductions sur des activités, des voyages et différents services grâce à des programmes partenaires.
Côté emplois, plusieurs postes sont actuellement ouverts à Montréal, pour différents niveaux d’expérience. Voici quelques exemples :
- Représentant.e de l’expérience client (environ 45 700 $ à 60 500 $)
- Analyste, affaires réglementaires (73 900 $ à 93 500 $)
- Gestionnaire, commerce électronique (95 300 $ à 124 300 $)
- Associé.e technique (45 700 $ à 51 480 $)
- Représentant.e au service à la clientèle (49 900 $ à 57 200 $)
- Directeur.rice de marque (95 300 $ à 126 500 $)
- Gestionnaire de projet senior (78 300 $ à 102 300 $)
Il y a aussi plusieurs stages rémunérés autour de 22 $/h dans des domaines comme la logistique, la finance, les services techniques ou le développement des talents.
En gros, si Keurig Dr Pepper Canada se retrouve dans ce palmarès, c’est parce que l’entreprise coche plusieurs cases importantes aujourd’hui : de bons avantages, de la flexibilité et des possibilités de carrière variées. Si tu es en recherche d’emploi, ça peut valoir la peine d’y jeter un coup d’œil.
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