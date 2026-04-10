Ces 11 entreprises québécoises figurent parmi les meilleures PME au Canada en 2026

Leurs avantages sociaux peuvent vraiment te rendre jaloux! 🤯

Une veste. Droite : des employés.

Onze entreprises du Québec se sont classées parmi les meilleures PME au Canada en 2026.

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Tu cherches un emploi dans une entreprise à taille humaine, mais tu ne veux pas sacrifier tes avantages sociaux pour autant? Bonne nouvelle : le palmarès des meilleures petites et moyennes entreprises (PME) au Canada a été révélé et il se trouve qu'il y en a plusieurs au Québec, dont dans le Grand Montréal.

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Publié le 7 avril dernier, ce classement annuel, qui en est à sa 13e édition, met en lumière les PME canadiennes qui se distinguent par la qualité de leur milieu de travail et leurs politiques de ressources humaines avant-gardistes. Pour être admissibles, les entreprises doivent compter moins de 500 employé.e.s à temps plein.

Mediacorp, qui chapeaute le processus, évalue les entreprises candidates selon huit critères : l'environnement de travail, l'ambiance et la vie sociale, les avantages sociaux, les congés, les communications internes, la gestion du rendement, le développement des compétences et l'implication dans la communauté.

« Ce qui distingue vraiment les PME, c'est leur capacité à connaître leurs employés à titre personnel, affirme par communiqué Richard Yerema, rédacteur en chef de Mediacorp. Les événements sociaux sont adaptés aux intérêts des équipes, le développement professionnel est davantage axé sur les objectifs individuels, et elles arrivent à créer une culture que les grandes organisations peinent à reproduire. »

En 2026, 11 entreprises ayant leur siège social au Québec se retrouvent dans ce palmarès. Voici leurs avantages les plus marquants.

Broadsign Canada Company

  • Siège social : Montréal
  • Entreprise spécialisée dans les systèmes informatiques
  • 194 employé.e.s

Pour garder ses équipes soudées malgré la distance, Broadsign organise un sommet mondial réunissant l'ensemble de ses employé.e.s, avec des conférencier.ère.s invité.e.s et des activités de team building au programme.

C3 Solutions Inc.

  • Siège social : Montréal
  • Entreprise spécialisée dans les logiciels de gestion
  • 48 employé.e.s

Chez C3 Solutions, tout le monde bénéficie du succès collectif : l'entreprise partage ses bénéfices et verse des primes de fin d'année à l'ensemble de son personnel, sans exception.

Crakmedia

  • Siège social : Québec
  • Entreprise spécialisée dans le marketing web
  • 172 employé.e.s

Crakmedia soutient toutes les façons de fonder une famille, des frais liés à l'adoption et à la maternité de substitution (aussi appelée gestation pour autrui) sont couverts, jusqu'à un maximum à vie de 10 000 $ pour chacune de ces voies.

Croesus

  • Siège social : Laval
  • Entreprise spécialisée dans les logiciels de gestion financière
  • 236 employé.e.s

Chaque année, Croesus emmène ses équipes en retraite de deux jours dans un domaine champêtre. Au menu : des ateliers et des activités de cohésion pour renforcer les liens entre collègues.

Crowe BGK LLP

  • Siège social : Montréal
  • Entreprise spécialisée dans la comptabilité
  • 230 employé.e.s

Pour attirer de nouveaux talents, Crowe BGK mise sur de généreuses primes de référencement : les employé.e.s qui recommandent un.e candidat.e retenu.e peuvent toucher entre 2 500 $ et 7 000 $, selon le poste à combler.

Groupe Marcelle Inc.

  • Siège social : Montréal
  • Entreprise spécialisée dans la cosmétique
  • 343 employé.e.s

Le Groupe Marcelle a mis en place des horaires d'été avantageux : de la Journée nationale des patriotes jusqu'à la Fête du Travail, les employé.e.s admissibles peuvent quitter le bureau dès 12 h 30 chaque vendredi.

Humania Assurance Inc.

  • Siège social : Saint-Hyacinthe
  • Entreprise spécialisée dans les assurances
  • 227 employé.e.s

Humania Assurance adopte une approche globale du mieux-être : l'entreprise propose des défis santé, des ateliers sur la santé mentale, des services de soutien confidentiels et des séances d'éducation financière tout au long de l'année.

PSB BOISJOLI LLP

  • Siège social : Montréal
  • Entreprise spécialisée dans la comptabilité
  • 275 employé.e.s

Bonne nouvelle pour les ami.e.s de la belle saison : PSB Boisjoli accorde officiellement les vendredis en congé à l'ensemble de ses employé.e.s entre juillet et septembre. Une politique formelle — et pas juste une rumeur de bureau. Salut, les semaines de quatre jours!

Scalia Properties Inc.

  • Siège social : Montréal
  • Entreprise spécialisée dans le développement immobilier
  • 50 employé.e.s

Chez Scalia Properties, les nouvelles recrues entrent d'emblée avec quatre semaines de vacances dans leurs conditions d'emploi, en plus d'options de travail flexibles pour mieux gérer leur quotidien.

Spiegel Ryan

  • Siège social : Saint-Hyacinthe
  • Cabinet juridique
  • 165 employé.e.s

Le cabinet Spiegel Ryan investit dans le développement de ses employé.e.s à long terme : il couvre les frais d'accréditation professionnelle et prend en charge la totalité des frais de scolarité pour les programmes en lien avec leur carrière.

UV Insurance

  • Siège social : Drummondville
  • Entreprise spécialisée dans les assurances
  • 249 employé.e.s

UV Insurance mise sur la forme physique de ses équipes avec un gymnase sur place au siège social, en plus d'une allocation santé annuelle (jusqu'à 485 $) pour couvrir des activités sportives de son choix.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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