Cet iconique sandwich de Montréal s'est classé parmi les 25 meilleurs au monde
La métropole continue de se démarquer à l'international côté gastronomie.
Tu comptais manger un sandwich à la viande fumée maigre, mi-maigre ou extra-maigre pour souper? Sache que tu t’apprêtes à déguster l’un des 25 meilleurs sandwichs au monde, selon un récent palmarès de la chaîne CNN. L'iconique smoked meat de Montréal se retrouve ainsi aux côtés des réputés bánh mì, croque-monsieur et shawarmas.
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« Existe-t-il un plat à la fois plus simple et aussi universellement apprécié que le sandwich? », lance d'entrée de jeu le critique culinaire Terry Ward dans sa plus récente liste des 25 meilleurs sandwichs au monde.
Il s’agit de l’un des mets les plus appréciés à travers la planète, alors que diverses cultures ont leur propre version d'un savoureux repas servi entre deux tranches de pain, que ce soit dans du pain de seigle, un pain burger ou encore du bon vieux pain ménage.
Voici ce qu'avait à dire le média américain à propos du sandwich smoked meat de Montréal, comme il l'appelle :
« Les carnivores disent oui à ce sandwich bien garni du Québec, préparé avec de la poitrine de bœuf fumée empilée entre des tranches de pain de seigle léger et nappée de moutarde jaune relevée.
Les meilleures poitrines de bœuf (brisket, en anglais) utilisées dans un véritable smoked meat de Montréal seraient marinées jusqu’à deux semaines dans une saumure et des aromates savoureux, comme la coriandre, le poivre en grains et l’ail, avant d’être fumées et tranchées à la main pour entrer dans la légende des sandwichs. »
Ça donne envie d’aller faire l’interminable file où touristes et personnes locales tentent de se tailler une petite place à l’intérieur du Schwartz’s Deli, sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, pour déguster le smoked meat cité dans de nombreux guides touristiques sur la métropole.
Il faut dire que le sandwich à la viande fumée n'est pas propre à cet établissement montréalais. Tout restaurant de type déli qui se respecte en offre sur son menu.
Voici la liste complète des 25 meilleurs sandwichs à travers le monde, selon CNN :
- Pan bagnat (France)
- Bocadillo de jamón Ibérico (Espagne)
- Bánh mì (Vietnam)
- Torta ahogada (Mexique)
- Tramezzino (Italie)
- Shawarma (Moyen-Orient)
- Pambazo (Mexique)
- Muffaletta (Nouvelle-Orléans, États-Unis)
- Chivito (Uruguay)
- Smørrebrød (Danemark)
- Spatlo (Afrique du Sud)
- Sandwich à la viande fumée de Montréal (Canada)
- Po’boy (Nouvelle-Orléans, États-Unis)
- Fricassé (Tunisie)
- Sandwich cubain (Cuba / États-Unis)
- Sandwich au concombre (Royaume-Uni)
- Chip butty (Royaume-Uni)
- Katsu sando (Japon)
- Reuben (États-Unis)
- Croque-monsieur / croque-madame (France)
- Philly cheesesteak (Philadelphie, États-Unis)
- Broodje haring (Pays-Bas)
- Pita falafel (Moyen-Orient)
- Choripán (Argentine)
- Lobster roll (Nouvelle-Angleterre, États-Unis)
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