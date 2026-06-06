13 des meilleurs casse-croûtes de Québec et des environs où t'arrêter sur la route cet été

Pas game de tous les essayer!

Femme qui tiens un lobster roll et des frites. Droite : L'assiette ultime de Chez Mag.

13 des meilleurs casse-croûtes de Québec et des environs.

@audrey.survivorqc | Instagram, @chez_mag | Instagram
Rédactrice pigiste

S'il y a une chose qui crie « été au Québec », c'est bien un arrêt improvisé dans un casse-croûte après une journée passée au soleil. Que tu sois du genre à commander une poutine bien dégoulinante de sauce, une guédille aux fruits de mer ou un burger qui déborde de garnitures, les options ne manquent pas dans la région de Québec.

À lire également : 9 restaurants à Québec et environs qui te feront voyager sans prendre l'avion

Que tu aies envie d'une guédille au homard sur l'Île d'Orléans, d'une poutine légendaire en ville ou d'un casse-croûte de bord de route digne des plus beaux road trips, il y a de quoi satisfaire tes envies de comfort food . Voici treize adresses situées à Québec et à moins de 45 minutes de la ville qui méritent assurément une place sur ta liste cet été.

Chez Mag

Prix moyen pour un repas : 15 $

Type de bouffe : Casse-croûte et fruits de mer

Adresse : 2460, ch. Royal, Sainte-Famille, QC

Pourquoi tu dois y aller : S'il y a un casse-croûte qui mérite amplement sa réputation dans la région de Québec, c'est bien Chez Mag. Nichée sur l'île d'Orléans, cette adresse réinvente les classiques du casse-croûte québécois avec une touche plus gourmande qui fait saliver dès le premier coup d'œil au menu.

On y va notamment pour les fameux lobster rolls, la poutine au homard et les burgers généreusement garnis qui mettent en vedette des ingrédients locaux. Pour les plus grosses fringales, l'Assiette Ultime est pratiquement devenue légendaire grâce à son impressionnante combinaison de lobster rolls, de poutine au homard et de calmars frits. Entre deux arrêts dans les vignobles, les champs de fraises ou les boutiques de l'île, impossible de passer à côté de Chez Mag!

Site Internet de Chez Mag

L'express Gourmet

Prix moyen pour un repas : 12 $

Type de bouffe : Casse-croûte

Adresse : 454, rue des Alleghanys, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les petites adresses sans prétention qui font les choses comme dans le bon vieux temps, L'express Gourmet mérite une place sur ta liste. Ouvert depuis 1987, ce food truck en bordure de route est maintenant opéré par la petite-fille du fondateur, tandis que celui-ci demeure toujours impliqué : c'est lui qui coupe les patates à la main! Déjà très populaire dans le coin, l'endroit fait encore plus jaser depuis le passage d'Olivier Primeau. L'endroit offre souvent de bonnes promos comme un hamburger et une poutine pour 10 $. Portions généreuses, bons prix et savoir-faire d'antan, ça me semble une recette gagnante!

Page Facebook de L'express Gourmet

Casse-croûte Marcotte

Prix moyen pour un repas : 15 $

Type de bouffe : Casse-croûte

Adresse : 4701, route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC

Pourquoi tu dois y aller : À environ 35 minutes de Québec, Marcotte est un casse-croûte pour lequel ça ne te dérangera pas de faire un petit détour. Cette institution de Portneuf est particulièrement reconnue pour sa célèbre poutine galvaude, garnie de poulet et de petits pois, qui attire des touristes de partout dans la province (pense un peu à un hot-chicken et une poutine). Les portions sont impressionnantes, les prix demeurent raisonnables et l'ambiance te rappellera tes meilleurs souvenirs de road trip estivaux. Que tu optes pour une poutine, un burger ou un club sandwich, prépare-toi à repartir le ventre bien plein.

Page Facebook du casse-croûte Marcotte

Le Flashbourg

Prix moyen pour un repas : 15 $

Type de bouffe : Casse-croûte

Adresse : 21231, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Les gens de Charlesbourg connaissent bien cette adresse qui fait partie du paysage depuis plusieurs années. Flashbourg est particulièrement apprécié pour ses portions généreuses, son excellent rapport qualité-prix, mais c'est les burgers géants qui font le plus jaser. Si tu en commandes un, gageons que tu auras envie de sortir ton téléphone pour prendre une photo avant même la première bouchée.

Immenses et garnis généreusement, ils attirent autant les habitués que les nouveaux visiteurs curieux de relever le défi. Bien sûr, on retrouve aussi au menu des poutines, des hot-dogs et tous les classiques du casse-croûte québécois, donc y'a aussi moyen de manger raisonnablement.

Menu du Flashbourg

Casse-croûte Chez Micheline

Prix moyen pour un repas : 12 $

Type de bouffe : Casse-croûte

Adresse : 225, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC

Pourquoi tu dois y aller : Situé à moins de 20 minutes du centre-ville de Québec, Chez Micheline est une véritable institution sur la rive nord. L'établissement est particulièrement reconnu pour ses burgers généreux et sa fameuse poutine (sa sauce est bien relevée) qui attire une clientèle fidèle année après année. Plusieurs habitué.e.s ne jurent que par l'Interburger, une création maison garnie de fromage en grains qui vaut à elle seule le déplacement (un hamburger avec du fromage en grains, c'est du génie). L'essayer, c'est l'adopter!

Site Internet du casse-croûte Chez Micheline

L'Usine à frites

Prix moyen pour un repas : 12 $

Type de bouffe : Casse-croûte

Adresse : 640, Oné-Onti, Wendake, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les portions généreuses et les frites croustillantes, L'Usine à Frites risque de devenir votre nouvelle obsession. Situé à Wendake, ce casse-croûte est apprécié autant par les locaux que par les touristes de passage dans la communauté. Les poutines y occupent une place de choix (leurs frites sont assurément très croustillantes, c'est une de leurs produits distinctifs), mais les burgers, les clubs sandwichs et les autres classiques du menu semblent tout aussi délicieux. C'est l'endroit parfait pour se payer un petit repas réconfortant après avoir passé la journée à explorer les environs.

Site Internet de L'Usine à frites

Casse-croûte du Roy

Prix moyen pour un repas : 12 $

Type de bouffe : Casse-croûte

Adresse : 180, rue Mathieu, Deschambault, QC

Pourquoi tu dois y aller : Avec sa vue imprenable sur le fleuve et son ambiance de vacances d'été, ce casse-croûte de Neuville sera de retour dès le 17 juin pour le plus grand bonheur des fans de classiques de cantine. Bien que les poutines et les hot-dogs soient toujours des valeurs sûres, c'est le burger au porc effiloché qui vole la vedette : pain semi-brioché aux graines de pavot, fromage en grains, bacon, oignons et mayo maison. Disons simplement que tu risques d'avoir besoin de plusieurs serviettes pour venir à bout de cette petite merveille.

Menu du Casse-croûte du Roy

La Baraque à Frites 

Prix moyen pour un repas : 20 $

Type de bouffe : Casse-croûte

Adresse : 334, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Il y a des endroits qui servent de la poutine, puis il y a ceux qui en ont fait leur spécialité. À La Baraque à Frites, les portions sont généreuses, les garnitures sont décadentes et le fromage en grains est loin d'être rationné. L'adresse a d'ailleurs reçu un bon boost après la visite d'Olivier Primeau, qui a donné la note de 9,4/10 à leur poutine. Disons simplement que si tu cherches une excuse pour te gâter cet été, tu viens peut-être de la trouver.

Menu de La Baraque à frites

Chez Boub

Prix moyen pour un repas : 20 $

Type de bouffe : Casse-croûte et fruits de mer

Adresse : 840, boul. du Lac, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : S'il y a une chose qui distingue Chez Boub, c'est bien son menu pratiquement interminable. Entre les pizzas, les sandwiches, les grillades, les burgers, les hot-dogs, les poutines et même les plats de homard, il y a de quoi satisfaire tout le monde, même les plus indécis.e.s du groupe.

Située à quelques minutes de Québec, cette adresse du Lac-Beauport est l'endroit parfait pour refaire le plein après une journée passée à profiter du grand air. Petit conseil : prends quelques minutes pour consulter le menu avant de commander, parce que le plus difficile risque d'être de choisir.

Site Internet de Chez Boub

Casse-croute La Croisée Des Lacs

Prix moyen pour un repas : 15 $

Type de bouffe : Casse-croûte

Adresse : 20804, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Avec son ambiance de casse-croûte de bord de route, La Croisée des Lacs a tout pour plaire aux amateur.trice.s de comfort food. Bien que le menu rassemble tous les grands classiques que l'on aime retrouver l'été (burgers, clubs sandwichs, hot-dogs et autres plats réconfortants) c'est surtout sa sélection de poutines qui retient l'attention. Parmi les options qui nous font saliver, on retrouve notamment la Cochonne, garnie de bœuf, d'oignons, de piments forts et de bacon, ainsi que la Braisée, un mélange décadent de chou, poulet, bacon, oignons et mayonnaise. Disons simplement que si tu croyais commander une poutine classique, tu risques de changer d'idée assez rapidement.

Menu du Casse-croute La Croisée Des Lacs

Casse-croûte Pierrot 

Prix moyen pour un repas : 12 $

Type de bouffe : Casse-croûte et pizzas

Adresse : 1996, 1re Avenue, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Impossible de parler des institutions de Québec sans mentionner Pierrot. Ce casse-croûte de Limoilou nourrit les fringales des gens du quartier depuis des décennies et est devenu un véritable classique pour les amateur.trice.s de cantines. Au menu, on retrouve tout ce qu'on aime d'un bon casse-croûte québécois : poutines généreuses, burgers bien garnis, hot-dogs vapeur et frites dorées à souhait.

Menu du Casse-croûte Pierrot

Phil Smoked Meat 

Prix moyen pour un repas : 25 $

Type de bouffe : Sandwiches et pizzas

Adresse : 461, rue Saint-Joseph E., Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Tu as un grand appétit? Tu voudras assurément ajouter Phil Smoked Meat à ta liste d'adresses à essayer cet été. Bien connu pour ses sandwichs au smoked meat débordants de viande fumée, l'établissement propose également des poutines, burgers et autres classiques réconfortants qui attirent une clientèle fidèle depuis plusieurs années.

L'endroit a récemment beaucoup fait parler de lui lorsque sa poutine a reçu l'excellente note de 9,2/10 de la part d'Olivier Primeau lors de son passage, un score qui a rapidement attiré l'attention des fans du plat emblématique québécois. Que tu sois tenté par un sandwich bien garni ou une poutine décadente, prépare-toi à repartir le ventre bien plein.

Menu de Phil Smoked Meat

Casse-croûte de Neuville

Prix moyen pour un repas : 15 $

Type de bouffe : Casse-croûte

Adresse : 429, route 138, Neuville, QC

Pourquoi tu dois y aller : Situé à une trentaine de minutes de Québec, le Casse-Croûte du Roy est le genre d'adresse qui donne envie de prendre la route dès que le soleil pointe le bout de son nez. En plus d'offrir une superbe vue sur le fleuve Saint-Laurent, l'établissement propose tous les classiques que l'on aime retrouver dans une bonne cantine québécoise. On y va autant pour les poutines et les burgers que pour les populaires hot-dogs du lac servis avec salade de chou et frites. Les guédilles et même les traditionnels œufs dans le vinaigre ajoutent une touche nostalgique au menu.

Menu du Casse-croûte de Neuville

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
casse-croûtecasse-croûte à essayerpoutine au québeccasse-croûte au québec
Ville de QuébecCanadaManger et SortirManger et SortirQuébec
  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

8 secrets bien gardés où manger à moins de 16 $ à Québec

Pas besoin de te ruiner pour aller au resto!

9 des meilleurs restaurants apportez votre vin sur la Rive-Sud de Montréal

Une bonne bouffe et ta bouteille de vin préférée = le rêve.

9 restaurants «apportez votre vin» à Québec et les environs pour bien manger sans te ruiner

Tu veux alléger ta facture? Penses BYOB.

9 des restos les plus « overrated » à Montréal et où aller manger à la place

Sors ta « bucket list »!

14 des meilleures trouvailles d'été au Costco qui valent la visite en juin 2026

Bouffe, vêtements, et incontournables de la belle saison!

Voici pourquoi tu n'as PAS reçu le virement unique allant jusqu'à 200 $ au Québec

Tu as vérifié ton compte et... rien. Voici ce qui s'est peut-être passé. 🧐

Action collective contre l'ARC: Voici quand soumettre ta réclamation allant jusqu'à 5 200$

Reste à l'affût. 👀💰

14 trouvailles et nouveautés coup de coeur à moins de 5 $ au Dollarama ce mois-ci

Ça vaut vraiment le détour ce mois-ci. ✨

6 nouveaux Liquidation Marie ouvrent bientôt au Québec et voici tout ce que tu veux savoir

Un deuxième à Laval, un déménagement à Saint-Jérôme et plus encore. 👀

Sécurité de la vieillesse : Voici quand tu recevras jusqu'à 817 $ ce mois-ci

Un montant qui fait une vraie différence dans le budget de bien du monde!

Les maisons à Québec coûtent plus cher : Voici le salaire à atteindre pour y arriver en juin

Les prix battent des records dans le 418. 😬

Krispy Kreme offre des beignes 100% gratuits aujourd’hui et voici comment en profiter

Et tu as l'embarras du choix!

Des chandails de la Victoire de Montréal vendus sur Shein et la LPHF réagit

Le site de fast fashion n'en est pas à sa première polémique du genre...

Voici combien tu dois gagner par année pour t'acheter une maison à Montréal en juin 2026

Le marché ralentit, mais les prix restent élevés... 🧐