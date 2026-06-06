13 des meilleurs casse-croûtes de Québec et des environs où t'arrêter sur la route cet été
Pas game de tous les essayer!
S'il y a une chose qui crie « été au Québec », c'est bien un arrêt improvisé dans un casse-croûte après une journée passée au soleil. Que tu sois du genre à commander une poutine bien dégoulinante de sauce, une guédille aux fruits de mer ou un burger qui déborde de garnitures, les options ne manquent pas dans la région de Québec.
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Que tu aies envie d'une guédille au homard sur l'Île d'Orléans, d'une poutine légendaire en ville ou d'un casse-croûte de bord de route digne des plus beaux road trips, il y a de quoi satisfaire tes envies de comfort food . Voici treize adresses situées à Québec et à moins de 45 minutes de la ville qui méritent assurément une place sur ta liste cet été.
Chez Mag
Prix moyen pour un repas : 15 $
Type de bouffe : Casse-croûte et fruits de mer
Adresse : 2460, ch. Royal, Sainte-Famille, QC
Pourquoi tu dois y aller : S'il y a un casse-croûte qui mérite amplement sa réputation dans la région de Québec, c'est bien Chez Mag. Nichée sur l'île d'Orléans, cette adresse réinvente les classiques du casse-croûte québécois avec une touche plus gourmande qui fait saliver dès le premier coup d'œil au menu.
On y va notamment pour les fameux lobster rolls, la poutine au homard et les burgers généreusement garnis qui mettent en vedette des ingrédients locaux. Pour les plus grosses fringales, l'Assiette Ultime est pratiquement devenue légendaire grâce à son impressionnante combinaison de lobster rolls, de poutine au homard et de calmars frits. Entre deux arrêts dans les vignobles, les champs de fraises ou les boutiques de l'île, impossible de passer à côté de Chez Mag!
L'express Gourmet
Prix moyen pour un repas : 12 $
Type de bouffe : Casse-croûte
Adresse : 454, rue des Alleghanys, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les petites adresses sans prétention qui font les choses comme dans le bon vieux temps, L'express Gourmet mérite une place sur ta liste. Ouvert depuis 1987, ce food truck en bordure de route est maintenant opéré par la petite-fille du fondateur, tandis que celui-ci demeure toujours impliqué : c'est lui qui coupe les patates à la main! Déjà très populaire dans le coin, l'endroit fait encore plus jaser depuis le passage d'Olivier Primeau. L'endroit offre souvent de bonnes promos comme un hamburger et une poutine pour 10 $. Portions généreuses, bons prix et savoir-faire d'antan, ça me semble une recette gagnante!
Casse-croûte Marcotte
Prix moyen pour un repas : 15 $
Type de bouffe : Casse-croûte
Adresse : 4701, route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC
Pourquoi tu dois y aller : À environ 35 minutes de Québec, Marcotte est un casse-croûte pour lequel ça ne te dérangera pas de faire un petit détour. Cette institution de Portneuf est particulièrement reconnue pour sa célèbre poutine galvaude, garnie de poulet et de petits pois, qui attire des touristes de partout dans la province (pense un peu à un hot-chicken et une poutine). Les portions sont impressionnantes, les prix demeurent raisonnables et l'ambiance te rappellera tes meilleurs souvenirs de road trip estivaux. Que tu optes pour une poutine, un burger ou un club sandwich, prépare-toi à repartir le ventre bien plein.
Le Flashbourg
Prix moyen pour un repas : 15 $
Type de bouffe : Casse-croûte
Adresse : 21231, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les gens de Charlesbourg connaissent bien cette adresse qui fait partie du paysage depuis plusieurs années. Flashbourg est particulièrement apprécié pour ses portions généreuses, son excellent rapport qualité-prix, mais c'est les burgers géants qui font le plus jaser. Si tu en commandes un, gageons que tu auras envie de sortir ton téléphone pour prendre une photo avant même la première bouchée.
Immenses et garnis généreusement, ils attirent autant les habitués que les nouveaux visiteurs curieux de relever le défi. Bien sûr, on retrouve aussi au menu des poutines, des hot-dogs et tous les classiques du casse-croûte québécois, donc y'a aussi moyen de manger raisonnablement.
Casse-croûte Chez Micheline
Prix moyen pour un repas : 12 $
Type de bouffe : Casse-croûte
Adresse : 225, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC
Pourquoi tu dois y aller : Situé à moins de 20 minutes du centre-ville de Québec, Chez Micheline est une véritable institution sur la rive nord. L'établissement est particulièrement reconnu pour ses burgers généreux et sa fameuse poutine (sa sauce est bien relevée) qui attire une clientèle fidèle année après année. Plusieurs habitué.e.s ne jurent que par l'Interburger, une création maison garnie de fromage en grains qui vaut à elle seule le déplacement (un hamburger avec du fromage en grains, c'est du génie). L'essayer, c'est l'adopter!
L'Usine à frites
Prix moyen pour un repas : 12 $
Type de bouffe : Casse-croûte
Adresse : 640, Oné-Onti, Wendake, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les portions généreuses et les frites croustillantes, L'Usine à Frites risque de devenir votre nouvelle obsession. Situé à Wendake, ce casse-croûte est apprécié autant par les locaux que par les touristes de passage dans la communauté. Les poutines y occupent une place de choix (leurs frites sont assurément très croustillantes, c'est une de leurs produits distinctifs), mais les burgers, les clubs sandwichs et les autres classiques du menu semblent tout aussi délicieux. C'est l'endroit parfait pour se payer un petit repas réconfortant après avoir passé la journée à explorer les environs.
Casse-croûte du Roy
Prix moyen pour un repas : 12 $
Type de bouffe : Casse-croûte
Adresse : 180, rue Mathieu, Deschambault, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec sa vue imprenable sur le fleuve et son ambiance de vacances d'été, ce casse-croûte de Neuville sera de retour dès le 17 juin pour le plus grand bonheur des fans de classiques de cantine. Bien que les poutines et les hot-dogs soient toujours des valeurs sûres, c'est le burger au porc effiloché qui vole la vedette : pain semi-brioché aux graines de pavot, fromage en grains, bacon, oignons et mayo maison. Disons simplement que tu risques d'avoir besoin de plusieurs serviettes pour venir à bout de cette petite merveille.
La Baraque à Frites
Prix moyen pour un repas : 20 $
Type de bouffe : Casse-croûte
Adresse : 334, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Il y a des endroits qui servent de la poutine, puis il y a ceux qui en ont fait leur spécialité. À La Baraque à Frites, les portions sont généreuses, les garnitures sont décadentes et le fromage en grains est loin d'être rationné. L'adresse a d'ailleurs reçu un bon boost après la visite d'Olivier Primeau, qui a donné la note de 9,4/10 à leur poutine. Disons simplement que si tu cherches une excuse pour te gâter cet été, tu viens peut-être de la trouver.
Chez Boub
Prix moyen pour un repas : 20 $
Type de bouffe : Casse-croûte et fruits de mer
Adresse : 840, boul. du Lac, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : S'il y a une chose qui distingue Chez Boub, c'est bien son menu pratiquement interminable. Entre les pizzas, les sandwiches, les grillades, les burgers, les hot-dogs, les poutines et même les plats de homard, il y a de quoi satisfaire tout le monde, même les plus indécis.e.s du groupe.
Située à quelques minutes de Québec, cette adresse du Lac-Beauport est l'endroit parfait pour refaire le plein après une journée passée à profiter du grand air. Petit conseil : prends quelques minutes pour consulter le menu avant de commander, parce que le plus difficile risque d'être de choisir.
Casse-croute La Croisée Des Lacs
Prix moyen pour un repas : 15 $
Type de bouffe : Casse-croûte
Adresse : 20804, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec son ambiance de casse-croûte de bord de route, La Croisée des Lacs a tout pour plaire aux amateur.trice.s de comfort food. Bien que le menu rassemble tous les grands classiques que l'on aime retrouver l'été (burgers, clubs sandwichs, hot-dogs et autres plats réconfortants) c'est surtout sa sélection de poutines qui retient l'attention. Parmi les options qui nous font saliver, on retrouve notamment la Cochonne, garnie de bœuf, d'oignons, de piments forts et de bacon, ainsi que la Braisée, un mélange décadent de chou, poulet, bacon, oignons et mayonnaise. Disons simplement que si tu croyais commander une poutine classique, tu risques de changer d'idée assez rapidement.
Casse-croûte Pierrot
Prix moyen pour un repas : 12 $
Type de bouffe : Casse-croûte et pizzas
Adresse : 1996, 1re Avenue, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Impossible de parler des institutions de Québec sans mentionner Pierrot. Ce casse-croûte de Limoilou nourrit les fringales des gens du quartier depuis des décennies et est devenu un véritable classique pour les amateur.trice.s de cantines. Au menu, on retrouve tout ce qu'on aime d'un bon casse-croûte québécois : poutines généreuses, burgers bien garnis, hot-dogs vapeur et frites dorées à souhait.
Phil Smoked Meat
Prix moyen pour un repas : 25 $
Type de bouffe : Sandwiches et pizzas
Adresse : 461, rue Saint-Joseph E., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu as un grand appétit? Tu voudras assurément ajouter Phil Smoked Meat à ta liste d'adresses à essayer cet été. Bien connu pour ses sandwichs au smoked meat débordants de viande fumée, l'établissement propose également des poutines, burgers et autres classiques réconfortants qui attirent une clientèle fidèle depuis plusieurs années.
L'endroit a récemment beaucoup fait parler de lui lorsque sa poutine a reçu l'excellente note de 9,2/10 de la part d'Olivier Primeau lors de son passage, un score qui a rapidement attiré l'attention des fans du plat emblématique québécois. Que tu sois tenté par un sandwich bien garni ou une poutine décadente, prépare-toi à repartir le ventre bien plein.
Casse-croûte de Neuville
Prix moyen pour un repas : 15 $
Type de bouffe : Casse-croûte
Adresse : 429, route 138, Neuville, QC
Pourquoi tu dois y aller : Situé à une trentaine de minutes de Québec, le Casse-Croûte du Roy est le genre d'adresse qui donne envie de prendre la route dès que le soleil pointe le bout de son nez. En plus d'offrir une superbe vue sur le fleuve Saint-Laurent, l'établissement propose tous les classiques que l'on aime retrouver dans une bonne cantine québécoise. On y va autant pour les poutines et les burgers que pour les populaires hot-dogs du lac servis avec salade de chou et frites. Les guédilles et même les traditionnels œufs dans le vinaigre ajoutent une touche nostalgique au menu.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.