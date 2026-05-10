9 restaurants à Québec et environs qui te feront voyager sans prendre l'avion
Pas besoin de passeport pour faire voyager tes papilles!
La ville de Québec déborde de bons restaurants qui font voyager, parfaits pour passer une belle soirée entre proches ou impressionner quelqu’un de spécial. Mais certaines adresses ont ce petit je ne sais quoi : elles te donnent carrément l’impression d’être ailleurs, dans un autre pays ou même sur un autre continent. Il suffit parfois que d'une seule bouchée pour que tes papilles te transportent instantanément vers de nouveaux horizons culinaires.
À lire également : 9 vraiment bons restaurants où manger à Québec pour éviter les « trappes à touristes »
Tu n’as pas toujours besoin de réserver un billet d’avion pour t'évader. Ça peut aussi se vivre dans une assiette, à travers des saveurs qui sortent de l’ordinaire ou un décor qui te transporte loin de la ville. Voici donc neuf restaurants à Québec qui te feront voyager sans que tu aies besoin de ton passeport.
Melba
Prix moyen d'un repas : 52 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresse : 398, rue Saint-Vallier O., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec son ambiance relaxe et un peu funky, Melba donne vraiment l’impression de tomber sur un petit bijou caché. Ici, on plonge dans une cuisine française revisitée qui propose des plats colorés mettant en valeur les produits locaux. Au menu : morue d’Islande confite et ses poireaux fondants à la grenobloise, les gnocchis à la parisienne, brocolis grillés et crème de parmesan ou encore l'île flottante avec argousier, pollen de fenouil & granité au babeurre ; chaque plat semble très wow.
Profites-en pour étirer la sortie avec une petite balade sur la rue Saint-Vallier, remplie de petites boutiques trop cutes. Tu auras l'impression de te promener dans une belle rue européenne!
Chez Tao
Prix moyen d'un repas : 20 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresse : 104, rue Saint-Vallier O., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : En entrant Chez Tao, tu auras instantanément l'impression d'avoir changé de pays. L’adresse te transportera directement en Asie avec son ambiance à la fois feutrée et électrisante, ses plats réconfortants d’inspiration asiatique et sa vibe festive. C’est le genre de place où tu pourrais apporter ta date, profiter d'un souper en bonne compagnie ou simplement aller t'asseoir au bar, un délicieux cocktail à la main.
Parlant de cocktails, la carte est particulièrement alléchante. Le Princesse Fiona, avec rhum Saint James, absinthe, pâte de curry vert maison, jus de lime et sirop de coco, vaut définitivement l'essai. Pour accompagner le tout, bao buns, sautés et currys complètent parfaitement cette escapade gourmande qui fait indéniablement voyager.
Tonino
Prix moyen d'un repas : 53 $ | Prix moyen d'un cocktail : 18 $
Adresse : 1274, av. du Chanoine-Morel, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : En allant chez Tonino, tu t’offres un petit détour en Italie, loin du tumulte touristique. Ici, tout est fait dans l’authenticité : des pâtes maison qui goûtent celles faites par une vraie nonna. (D'ailleurs, plusieurs personnes ont laissé des avis Google disant que c'était le meilleur repas italien de leur vie, ça promet!) Aussi, l’ambiance est intime et chaleureuse, parfaite pour une date ou un souper avec tes proches.
À mettre sur ton radar : le carpaccio de bœuf avec duxelle et glace au vin rouge en entrée, suivi des fusilloni aux champignons avec noisettes et burrata. Gageons que tu voudras y retourner plus d'une fois, histoire de goûter tout le menu.
Les Botanistes
Prix moyen d'un repas : 40 $ | Prix moyen d'un cocktail : 17 $
Adresse : 2010, av. Jules-Verne, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes la verdure, les jardins ou les environnements qui rappellent les tropiques, il y a un restaurant qui risque de t'intéresser. Le resto Les Botanistes mise sur une ambiance tropicale immersive, avec une végétation luxuriante qui te donne l’impression d’être ailleurs dès que tu y mettras les pieds.
Côté nourriture, le menu est raffiné et créatif, avec des plats qui sortent de l’ordinaire comme les pétoncles canadiens en deux façons, rôtis au beurre noisette et le médaillon de cerf rouge du Québec en croûte de grué de cacao, accompagné d’une déclinaison de chou rouge au poivre rose. Une adresse qui promet de faire voyager non seulement tes yeux, mais aussi tes papilles!
Torii Buvette Japonaise
Prix moyen d'un repas : 25 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresse : 771 #1, rue Saint-Joseph E., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : As-tu déjà entendu parler des izakayas? Ce sont des bistrots ou pubs japonais décontractés où l'on boit de l'alcool (saké, bière, chu-hi) tout en partageant de petits plats similaires à des tapas. C'est un lieu de rencontre convivial où on se rassemble après le travail pour se régaler d'une cuisine variée à prix abordable.
Nichée en Basse-Ville, Torii Buvette Japonaise (auparavant Torii Izakaya) est une buvette hyper stylée qui revisite les classiques du pays du soleil levant avec une touche créative. Au menu : dumplings gastronomiques à partager, pieuvre au wasabi et carpaccio de bœuf ; chaque plat est pensé pour éveiller les papilles. L’idéal? Y aller en gang et commander plein de petites assiettes pour goûter à tout, comme dans un vrai izakaya.
Resto de la Plage
Prix moyen d'un repas : 35 $ | Prix moyen d'un cocktail : 12 $
Adresse : 4879, chem. Royal, Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, QC
Pourquoi tu dois y aller : Direction l’Île d'Orléans pour une escapade qui te donnera l’impression d’être à Cape Cod sans quitter le Québec. Chez Le Bord de la Plage, tu t’installes à quelques pas du fleuve, bercé.e par la brise et une vue apaisante parfaite pour décrocher et prendre le temps de déguster un délicieux repas.
À la carte, les fruits de mer sont à l’honneur (bien évidemment) : tu peux t'attendre, entre autres, à un carpaccio de saumon fumé, une guédille de homard bien garnie et des tacos de crevettes nordiques. Des plats qui goûtent les vacances servies dans un décor de petit paradis estival, c'est oui.
Kundah Hotel
Prix moyen d'un repas : 22 $ | Prix moyen d'un cocktail : 15 $
Adresse : 325, rue de la Couronne, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes la nourriture indienne, il existe un excellent endroit à Québec qui offre non seulement des plats savoureux, mais aussi un décor digne du Moyen-Orient. Kundah Hôtel, c’est un festival de saveurs : le canard au beurre est décadent à souhait, tandis que le Palak Perron (fromage en grains mariné au carvi sous une tombée d’épinards crémeuse à la patate douce) surprend et réconforte à la fois.
La déco te plongera dans une ambiance immersive où les textures riches et les lumières feutrées te transportent instantanément ailleurs. Une adresse complètement dépaysante qui saura sans doute te charmer tout en remplissant ta panse.
Ciel! Bistro-Bar
Prix moyen d'un repas : 37 $ | Prix moyen d'un cocktail : 13 $
Adresse : 1225, cours du Général de Montcalm, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu as certainement déjà entendu parler du fameux restaurant tournant de Québec! Perché au sommet de la ville, Ciel! Bistro-Bar t’offre une expérience aussi unique que mémorable. Ce restaurant tournant te fait découvrir Québec sous un angle complètement différent, avec un panorama à 360 degrés qui évolue doucement pendant ton repas, donc même si tu restes au même endroit, tu n'auras probablement jamais vu la ville sous cet angle.
À l'ardoise, la proposition est tout aussi séduisante : cavatellis aux champignons, magret de canard et pieuvre d’Espagne figurent au menu et complètent parfaitement cette escapade en hauteur. Tu ne feras peut-être pas le tour du monde, mais tu pourras faire le tour de la ville!
Honō Ramen
Prix moyen d'un repas : 28 $ | Prix moyen d'une boisson : 10 $
Adresse : 680, rue Saint-Joseph E., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie d’un détour express au Japon sans quitter Québec? Hono Ramen est l’adresse parfaite pour ça. Ici, les bols de ramen sont riches, réconfortants et débordent de saveurs, avec des bouillons longuement mijotés et des garnitures goûteuses et généreuses. L’ambiance, simple et chaleureuse, te plonge directement dans l’univers des petites cantines japonaises où tout tourne autour du plaisir de bien manger.
Agrémente ton repas d'un de leurs cocktails en fût à base de saké afin de t'immerger au maximum dans l'expérience.
- Voici LE meilleur restaurant au Québec selon le Guide Michelin 2026 ›
- Le Guide Michelin dévoile 7 nouveaux meilleurs restos abordables au Québec en 2026 ›
- Guide Michelin 2026 : 4 nouveaux restaurants au Québec méritent des étoiles ›
- 9 des meilleurs restaurants « à volonté » à Québec et environs qui ne sont pas des buffets ›
- 9 vraiment bons restaurants où manger à Québec pour éviter les « trappes à touristes » ›