On a comparé cette fruiterie de la Rive-Sud au concept «remplis ton sac» à un Maxi
On te révèle si ça vaut vraiment la peine!
Pas besoin de mâcher ses mots pour le dire alors que, de tous bords, tous côtés, on n'entend que ça : tout coûte trop cher. Sauf si tu fais partie des classes les plus privilégiées de notre société, tu dois sûrement revisiter ton budget plus d'une fois par année afin de savoir où couper, tandis que le coût de la vie augmente plus vite que les salaires. La nourriture est l'une des dépenses primordiales, tous les moyens d'économiser en épicerie au Québec peuvent donc t'aider à te rendre à la prochaine paie.
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À Châteauguay, une fruiterie propose justement un concept qui te permet de remplir un sac avec les fruits et légumes de ton choix à un prix fixe. Est-ce que ça vaut la peine de se tourner vers ce genre d'option? C'est ce que j'ai voulu déterminer en allant à la découverte de cette adresse et en comparant le prix total aux offres de l'épicerie Maxi.
La fruiterie Remplis ton sac
Le concept est simple : sur place, tu peux te procurer un sac au coût de 2 $. Par la suite, il te suffit de le remplir à moitié ou au complet avec les fruits et légumes du Québec ou internationaux disponibles. Pour un demi-sac, le montant demandé est de 24 $ à 27 $ (peut changer, mais le prix est indiqué en magasin), tandis que pour le combler, il faut débourser 37 $. Si jamais ton sac déborde, 4 $ seront ajoutés à ton total.
Lors de ma visite, j'ai décidé d'opter pour le demi-sac avant de m'engager à une plus grosse quantité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre est plus limitée que celle dont on a l'habitude en épicerie traditionnelle ou dans d'autres types de fruiteries. Mon constat le plus flagrant : il n'y avait pas de baies au moment de ma visite. «- à reformuler peut-etre parce qu'on en voit sur ta photo, donc ça se contredit non?
Donc, si tu espérais partir avec une belle quantité de fraises, de mûres et de framboises, tu dois savoir que ce ne sont pas tous les arrivages qui en contiennent (mais certains oui). Heureusement, une liste de tout ce qui t'attend en magasin est partagée sur la page Facebook de l'entreprise de façon périodique, ce qui te permet de planifier ta liste d'achats avant de te déplacer.
Dans la fruiterie de taille modeste, les aliments sont étalés sur des présentoirs. Il est aussi possible de te procurer des sacs complets de pommes, de pommes de terre et d'autres denrées selon l'inventaire. Par exemple, lors de ma visite, du miel naturel du Québec était en vente pour 15 $, il n'y a donc pas uniquement des produits à mettre dans ton sac.
Mes achats et leurs valeurs au Maxi
En atteignant la ligne indiquant la moitié visible sur le sac, j'ai pu me procurer les items suivants :
Les fruits et légumes achetés pour 24 $ à la fruiterie Remplis ton sac. Noémi Lincourt | Narcity Québec
- Deux poivrons
- Trois bananes
- Un cantaloup
- Un ananas
- Des céleris - Macu
- Des oignons verts
- Deux oranges
- Trois cœurs de salade romaine - Dandy
- Un sac de minis concombres - Sans nom
Voici mon panier au Maxi :
Les mêmes fruits et légumes reviennent plus chers au Maxi qu'à la fruiterie Remplis ton sac. Maxi
- Mini concombres - Sans nom : 5 $
- Deux poivrons rouges : En rabais à 3,17 $ plutôt que 5,28 $
- Ananas : 3,99 $
- Cœur de Romaine, paquet de 3 : En rabais à 2,99 $ plutôt que 6,29 $
- Cantaloup : 4 $
- Oignons verts : En rabais à 1,44 $ plutôt que 1,50 $
- Céleris : 3,99 $
- Bananes grappe : 2 $
- Deux oranges : En rabais à 3,07 $ plutôt que 6,28 $
Avec les rabais en cours, le total est de 29,65 $. Aux prix réguliers, la somme aurait été de 38,33 $.
On a donc une économie de 3,65 $ en prenant les rabais en compte, mais il y a un mais.
Le concept « Remplis ton sac » est-il avantageux?
Oui, mais il faut être stratégique. Si tu as une famille, il y a des chances que tu optes plutôt pour les formats plus économiques, qui reviennent moins chers que les achats à l'unité, ce qui change la donne. Cela dit, si tu habites seul.e et que tu perds souvent des aliments, car tu n'as pas le temps de les consommer avant qu'ils ne perdent leur fraîcheur, jetant ainsi de l'argent à la poubelle, cette manière d'acheter est assurément un hack à garder en tête.
De plus, je n'ai pas réfléchi à la valeur des produits choisis lors de ma visite, j'ai simplement pris ce qui me faisait envie et qui s'intégrerait bien aux repas prévus pour la semaine. Mais si tu te prépares en amont grâce à la liste publiée sur Facebook, famille ou pas, tu peux faire une sélection qui t'assure d'en avoir plus pour ton argent et un bien meilleur deal que le mien, surtout si tu compares tout de suite avec les prix de tes épiceries habituelles.
Selon moi, ce n'est pas une solution miracle qui ne te demande aucun effort de planification, mais c'est un outil à ajouter sans hésitation à ton arsenal, histoire de faire des choix avantageux, surtout si tu habites dans le coin. Au final, ce type de concept peut réellement valoir le détour pour les personnes prêtes à faire preuve d'un peu de flexibilité et d'organisation afin de réduire leur facture d'épicerie sans sacrifier la variété dans leur assiette.
Remplis ton sac
Prix : À partir de 24 $ par demi-sac
Adresse : 61, boul. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.