Loto-Québec cherche 8 personnes qui ne savent peut-être pas qu’elles ont gagné jusqu’à 2 M$
Certains prix seront perdus à jamais s'ils ne sont pas bientôt réclamés. 😬
Si tu as acheté un billet de loterie au cours des derniers mois et que tu ne l'as toujours pas fait valider, ça peut valoir la peine de fouiller. Loto-Québec compte près d'une dizaine de lot non réclamés de plus de 100 000 $, dont trois prix d'un million de dollars et un gros lot de 2 000 000 $.
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Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque lot offert par la société d'État a une date limite de réclamation. Une fois ce délai dépassé, les montants non réclamés retournent dans les coffres de Loto-Québec sous forme de lots bonis.
En date du 5 mai 2026, Loto-Québec recherchaient toujours huit personnes ayant remporté des gros lot
Sprinto : 100 000 $
Date du tirage : 9 juin 2025
Catégorie de lot : 5/5
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Chaudières-Appalaches
Sélection gagnante : 26 38 42 46 48
Date limite de réclamation : 9 juin 2026
Spécial de l'été : 1 000 000 $
Date du tirage : 20 juin 2025
Catégorie de lot : 6/6
Montant non réclamé : 1 000 000 $
Région administrative : Lanaudière
Sélection gagnante : 968193
Date limite de réclamation : 20 juin 2026
Grande Vie : 25 000 $ par année à vie
Date du tirage : 14 juillet 2025
Catégorie de lot : 5/5
Montant non réclamé : 25 000 $ par année à vie
Région administrative : Outaouais
Sélection gagnante : 17 22 26 37 43
Date limite de réclamation : 14 juillet 2026
Québec Max : 333 333 $
Date du tirage : 21 novembre 2025
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 333 333 $ (1 part sur 3)
Région administrative : Laval
Sélection gagnante : 01 09 10 11 24 40 49
Date limite de réclamation : 21 novembre 2026
Québec Max : 1 000 000 $
Date du tirage : 9 janvier 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 1 000 000 $
Région administrative : Outaouais
Sélection gagnante : 13 22 26 34 37 42 47
Date limite de réclamation : 9 janvier 2027
Lotto 6/49 : 100 000 $
Date du tirage : 21 février 2026
Catégorie de lot : 10/10
Montant non réclamé : 100 000 $ (1 part sur 10)
Région administrative : Chaudière-Appalaches
Sélection gagnante : 65044425 01
Date limite de réclamation : 21 février 2027
Québec Max : 2 000 000 $
Date du tirage : 31 mars 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 2 000 000 $
Région administrative : Montérégie
Sélection gagnante : 02 05 19 21 28 39 41 Comp : 45
Date limite de réclamation : 31 mars 2027
Lotto Max : 1 000 000 $
Date du tirage : 3 avril 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 1 000 000 $
Région administrative : Montréal
Sélection gagnante : 05 10 21 24 30 40 44
Date limite de réclamation : 3 avril 2027