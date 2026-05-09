Loto-Québec cherche 8 personnes qui ne savent peut-être pas qu’elles ont gagné jusqu’à 2 M$

Certains prix seront perdus à jamais s'ils ne sont pas bientôt réclamés. 😬

Un billet de loterie. Droite : de l'argent américain.

Loto-Québec cherche des gens qui ne savent peut-être pas qu’ils ont gagné jusqu’à 2 M$ entre juin 2025 et avril dernier.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu as acheté un billet de loterie au cours des derniers mois et que tu ne l'as toujours pas fait valider, ça peut valoir la peine de fouiller. Loto-Québec compte près d'une dizaine de lot non réclamés de plus de 100 000 $, dont trois prix d'un million de dollars et un gros lot de 2 000 000 $.

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Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque lot offert par la société d'État a une date limite de réclamation. Une fois ce délai dépassé, les montants non réclamés retournent dans les coffres de Loto-Québec sous forme de lots bonis.

En date du 5 mai 2026, Loto-Québec recherchaient toujours huit personnes ayant remporté des gros lot

Sprinto : 100 000 $

Date du tirage : 9 juin 2025
Catégorie de lot : 5/5
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Chaudières-Appalaches
Sélection gagnante : 26 38 42 46 48
Date limite de réclamation : 9 juin 2026

Spécial de l'été : 1 000 000 $ 

Date du tirage : 20 juin 2025
Catégorie de lot : 6/6
Montant non réclamé : 1 000 000 $
Région administrative : Lanaudière
Sélection gagnante : 968193
Date limite de réclamation : 20 juin 2026

Grande Vie : 25 000 $ par année à vie

Date du tirage : 14 juillet 2025
Catégorie de lot : 5/5
Montant non réclamé : 25 000 $ par année à vie
Région administrative : Outaouais
Sélection gagnante : 17 22 26 37 43
Date limite de réclamation : 14 juillet 2026

Québec Max : 333 333 $

Date du tirage : 21 novembre 2025
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 333 333 $ (1 part sur 3)
Région administrative : Laval
Sélection gagnante : 01 09 10 11 24 40 49
Date limite de réclamation : 21 novembre 2026

Québec Max : 1 000 000 $

Date du tirage : 9 janvier 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 1 000 000 $
Région administrative : Outaouais
Sélection gagnante : 13 22 26 34 37 42 47
Date limite de réclamation : 9 janvier 2027

Lotto 6/49 : 100 000 $

Date du tirage : 21 février 2026
Catégorie de lot : 10/10
Montant non réclamé : 100 000 $ (1 part sur 10)
Région administrative : Chaudière-Appalaches
Sélection gagnante : 65044425 01
Date limite de réclamation : 21 février 2027

Québec Max : 2 000 000 $

Date du tirage : 31 mars 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 2 000 000 $
Région administrative : Montérégie
Sélection gagnante : 02 05 19 21 28 39 41 Comp : 45
Date limite de réclamation : 31 mars 2027

Lotto Max : 1 000 000 $

Date du tirage : 3 avril 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 1 000 000 $
Région administrative : Montréal
Sélection gagnante : 05 10 21 24 30 40 44
Date limite de réclamation : 3 avril 2027

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QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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