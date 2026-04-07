Loto-Québec annonce de gros changements au Lotto Max et c’est tout à ton avantage
Le gros lot maximal va te faire baver!
Si tu es du genre à tenter ta chance au Lotto Max, il y a du nouveau qui pourrait bien te donner encore plus envie de jouer. Loto-Québec a annoncé les nouvelles règles du jeu, et ces changements entreront en vigueur dès le tirage du samedi 14 avril prochain.
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Le changement le plus marquant concerne la structure même du billet. Désormais, chaque participation inclura quatre sélections de sept numéros, plutôt qu’une seule auparavant, selon les informaitons rendues publiques par le consortium de la Société de la loterie interprovinciale.
Autrement dit, pour un seul achat, tu multiplies automatiquement tes chances de gagner quelque chose, sans avoir à cocher plus de cases. Évidemment, cette bonification vient avec un ajustement du prix, qui passe à 6 $ par participation, au lieu des actuels 5 $ pour trois sélections de sept numéros.
Parlant de numéros, il sera maintenant possible de choisir un nombre entre 1 et 52, plutôt que de 1 à 50. Les chances de gagner un lot avec une participation seront donc légèrement meilleures, passant de 1 sur 7,0 à 1 sur 5,8.
Quant au gros lot maximum, il passera de 80 millions de dollars à 90 M$. Les chances de le remporter, elles, resteront les mêmes, soit environ une sur 33 millions.
Autre nouveauté : les nouveaux tirages MAXPLUS, qui offriront des lots de 100 000 $ en fonction du montant du gros lot. Par exemple, si la cagnotte atteint 90 M$, jusqu’à 90 lots de 100 000 $ pourraient être attribués. À l’inverse, pour un gros lot de 20 M$, on parlerait d’une vingtaine de lots de ce type.
Selon les données de Loto-Québec, plus de 4 milliards de dollars au Lotto Max ont été remportés dans la province depuis son lancement, en 2009.