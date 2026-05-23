L'Allocation canadienne pour enfants augmente cet été et tu peux avoir plus de 8 000 $/an

Des familles vont recevoir un plus gros montant par mois. 💸

Une tirelire posée sur de l'argent canadien.

Les montants de l'Allocation canadienne pour enfants seront indexés à compter de juillet 2026.

Tetiana Chernykova | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu as des enfants à charge, tu vas vouloir lire ça. À compter de juillet 2026, les montants de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) seront indexés, et certaines familles pourront recevoir jusqu'à 8 157 $ par année par enfant.

À lire également : 8 prestations gouvernementales et crédits d'impôt versés au Québécois en juin 2026

L'ACE, c'est un paiement mensuel non imposable versé par l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux familles qui ont des enfants de moins de 18 ans à leur charge. Autrement dit, c'est de l'argent que tu reçois chaque mois et sur lequel tu ne paies pas d'impôt.

À partir de juillet 2026 et jusqu'à juin 2027, les montants maximaux sont les suivants :

  • Enfant de moins de six ans : jusqu'à 8 157 $/année (soit environ 679,75 $/mois)
  • Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 6 883 $/année (soit environ 573,58 $/mois)

Pour recevoir la somme maximale, le revenu familial net rajusté (RFNR) doit être inférieur à 38 237 $, selon l'agence gouvernementale. Au-delà de ce seuil, les versements diminuent graduellement, puis plus rapidement à partir de 82 847 $, mais plusieurs familles à revenu moyen ont quand même droit à une partie de l’ACE.

L’important est d’avoir produit ta déclaration de revenus 2025 le plus tôt possible afin que l’ARC puisse ajuster les prestations dès juillet.

L'ARC a indiqué à Narcity que ces données seront également disponibles dans les prochaines semaines sur le calculateur officiel de l'ARC, pour estimer ton montant exact selon ta situation.

Comment faire une demande pour l'Allocation canadienne pour enfants?

Tu peux faire ta demande d'ACE de trois façons :

  • En ligne, via Mon dossier sur le site de l'ARC
  • Lors de l'enregistrement de la naissance de ton enfant
  • Par la poste

Une fois inscrit.e, les paiements arrivent automatiquement chaque mois, sans démarche supplémentaire.

Pour tous les détails et pour vérifier ton admissibilité, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
agence du revenu du canadaprestations et créditsallocation canadienne pour enfants
QuébecCanadaArgent
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Jusqu'à 666 $ versés cette semaine aux parents avec l'Allocation canadienne pour enfants

Parce que ça coûte cher, une famille.

Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés ce mois-ci au Québec

Ça coûte cher, une famille!

Allocation canadienne pour enfants : Des Québécois recevront jusqu'à 666 $ cette semaine

N’oublie pas que le montant dépend de tes revenus!

Allocation canadienne pour enfants: Jusqu'à 666 $ versés ce mois-ci aux familles du Québec

Le montant varie selon tes revenus et l'âge de tes enfants, bien sûr!

Ces organisateurs populaires à 30 $ sur Amazon sont à seulement 5 $ chez Tigre Géant

Quand on parle de 83 % moins cher pour le même produit. 🤯✨

Tu peux manger le meilleur croissant au Canada sur la Rive-Sud de Montréal

MIAM!

Carey Price a regardé le match du Canadien sur son cell et ça ne passe pas inaperçu (PHOTO)

Habs un jour, Habs toujours! 💔

9 prestations que les personnes âgées ou retraitées peuvent recevoir en juin au Québec

Ça fait pas mal d'argent en un mois, ça! 🤑

Costco procède au rappel urgent de ce produit Kirkland en raison de présence de métal

À 28 $, tu ne veux pas être malade en plus. 🫠

Les cas de maladie de Lyme ont explosé à Montréal et voici ce que tu dois savoir

Mais elle est loin d'être la région la plus touchée... 👀

23 des meilleurs restos abordables au Québec à booker en 2026

Pas besoin de dépenser des fortunes pour bien manger! ✨

Grand Prix : Lewis Hamilton explique pourquoi sa maman voulait absolument venir à Montréal

Et ce sont d'excellentes raisons! 😎

Tim Hortons va ouvrir 14 nouveaux restos au Québec en 2026 et le look va changer (PHOTOS)

Est-ce que le retour de Dunkin' force Tim Hortons à « stepper sa game »? 🔥🍩

Tu dois renouveler ton adhésion au Régime canadien de soins dentaires pour ne pas la perdre

Tu dois t'y mettre avant le 1er juin, sinon tu la perds!