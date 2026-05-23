L'Allocation canadienne pour enfants augmente cet été et tu peux avoir plus de 8 000 $/an
Des familles vont recevoir un plus gros montant par mois. 💸
Si tu as des enfants à charge, tu vas vouloir lire ça. À compter de juillet 2026, les montants de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) seront indexés, et certaines familles pourront recevoir jusqu'à 8 157 $ par année par enfant.
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L'ACE, c'est un paiement mensuel non imposable versé par l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux familles qui ont des enfants de moins de 18 ans à leur charge. Autrement dit, c'est de l'argent que tu reçois chaque mois et sur lequel tu ne paies pas d'impôt.
À partir de juillet 2026 et jusqu'à juin 2027, les montants maximaux sont les suivants :
- Enfant de moins de six ans : jusqu'à 8 157 $/année (soit environ 679,75 $/mois)
- Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 6 883 $/année (soit environ 573,58 $/mois)
Pour recevoir la somme maximale, le revenu familial net rajusté (RFNR) doit être inférieur à 38 237 $, selon l'agence gouvernementale. Au-delà de ce seuil, les versements diminuent graduellement, puis plus rapidement à partir de 82 847 $, mais plusieurs familles à revenu moyen ont quand même droit à une partie de l’ACE.
L’important est d’avoir produit ta déclaration de revenus 2025 le plus tôt possible afin que l’ARC puisse ajuster les prestations dès juillet.
L'ARC a indiqué à Narcity que ces données seront également disponibles dans les prochaines semaines sur le calculateur officiel de l'ARC, pour estimer ton montant exact selon ta situation.
Comment faire une demande pour l'Allocation canadienne pour enfants?
Tu peux faire ta demande d'ACE de trois façons :
- En ligne, via Mon dossier sur le site de l'ARC
- Lors de l'enregistrement de la naissance de ton enfant
- Par la poste
Une fois inscrit.e, les paiements arrivent automatiquement chaque mois, sans démarche supplémentaire.
Pour tous les détails et pour vérifier ton admissibilité, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.
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