Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés en février 2026 au Québec

Oui, des enfants, c'est adorable, mais ça coûte cher!

De l'Argent canadien.

Jusqu'à 666 $ seront versés aux parents du Québec en février 2026 avec l'allocation canadienne pour enfants.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Comme d'habitude, les familles québécoises peuvent s'attendre à recevoir leur allocation canadienne pour enfants (ACE) en février, un coup de pouce financier bienvenu dans le budget familial. Cette prestation fédérale, gérée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), offre un soutien mensuel considérable aux parents.

Chaque mois, des milliers de familles québécoises comptent sur cette aide gouvernementale pour absorber une partie des coûts associés à l'éducation et au bien-être de leurs enfants. Le montant varie selon ta situation, mais peut atteindre des sommes substantielles.

Comment fonctionne l'allocation canadienne pour enfants?

L'ACE représente un versement mensuel libre d'impôt destiné aux familles canadiennes. Dès qu'un enfant naît, le programme démarre et les paiements se poursuivent automatiquement chaque mois jusqu'à ses 18 ans.

La beauté du système? Dans la majorité des cas, tu n'as pratiquement rien à faire. Quand tu enregistres la naissance de ton enfant auprès de l'état civil, le processus s'enclenche tout seul. L'ARC évalue ensuite ton dossier et détermine si tu es admissible.

Pour être éligible, il faut être le parent responsable des soins quotidiens et de l'éducation de l'enfant. C'est aussi simple que ça.

Combien d'argent pourrais-tu recevoir?

Tes versements mensuels dépendent essentiellement de deux éléments: combien d'enfants tu as sous ton toit (et leur âge), et le revenu total de ton ménage. Pour bien des familles québécoises, cet argent fait une vraie différence dans le budget mensuel.

Les montants maximaux sont disponibles pour les ménages dont le revenu net de 2024 ne dépasse pas 37 487 $:

  • Pour un enfant de moins de 6 ans: 666,41 $ chaque mois (ce qui fait 7 997 $ sur une année complète)
  • Pour un enfant entre 6 et 17 ans: 562,33 $ mensuellement (soit 6 748 $ annuellement)

Attention, ne pense pas que tu n'y as pas droit si ton revenu dépasse ce montant! Le programme fonctionne avec une réduction progressive: même avec un salaire plus élevé, tu peux toujours toucher l'ACE, juste un montant un peu moins important.

Si tu partages la garde de ton enfant avec l'autre parent et que chacun a l'enfant au moins 40% du temps, le système divise le montant en deux parts égales. Chaque parent reçoit donc la moitié de l'allocation calculée, en fonction de sa propre situation financière.

Ce qui s'en vient en juillet

Marque ton calendrier: en juillet 2026, les montants seront ajustés automatiquement selon tes revenus de 2025. À ce moment-là, les familles admissibles pourront toucher jusqu'à 679,75 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans. Le montant pour les 6-17 ans restera stable à 562,33 $ mensuellement.

Dates de versement pour 2026

Le prochain versement arrive le 20 février. Voici toutes les dates où tu peux t'attendre à recevoir ton allocation cette année:

  • 20 mars 2026
  • 20 avril 2026
  • 20 mai 2026
  • 19 juin 2026
  • 20 juillet 2026
  • 20 août 2026
  • 18 septembre 2026
  • 20 octobre 2026
  • 20 novembre 2026
  • 11 décembre 2026

Petit détail important: si le montant annuel calculé pour ta famille est sous la barre des 240 $, l'ARC te verse tout d'un coup en juillet au lieu d'étaler les paiements sur 12 mois. Si c'est ton cas, tu as déjà reçu ton montant complet en juillet 2025.

Pour en savoir plus sur l'allocation canadienne pour enfants, c'est par ici.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

